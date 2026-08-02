Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин

·0·Авто
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин

Автомобил бозорида қулай нархдаги прецизион немис хатчбекларини қидираётганлар учун иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class моделлари жозибали вариантга айланиши мумкин. Ҳозирда ушбу автомобилнинг нархи Буюк Британия бозорида атиги 5 000 фунт стерлингдан бошланмоқда, бу эса бюджет эвроосиё харидорлари учун премиум сегментга кириш имконини беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, Mercedes-Benz компанияси учун A-Class оиласининг илк авлодларини яратиш йўли анчагина мураккаб кечган. Германиялик автоишлаб чиқарувчи уч уринишдагина ушбу синфдан кутилган молиявий муваффақият ва фойда олишга эришган. Ўз даврида инқилобий ечимларга бой бўлган энг биринчи авлод хатчбеки ўта хавфсизлиги ва бўш жойдан оқилона фойдаланиши билан ажралиб турган.

Биринчи авлодлар тарихи ва йўл қўйилган хатолар

Мутахассислар дастлабки A-Class моделларини ўта юқори баҳолаган эди. Хусусан, экспертлар уни «Mini русумидан бери яратилган энг инновацион олди приводли автомобил» деб аташган эди. Шунга қарамай, ғайриоддий ва жозибали бўлмаган дизайн хатчбекнинг кенг оммалашишига тўсқинлик қилган.

Натижада, ушбу лойиҳа компанияга 2,5 миллиард евролик молиявий йўқотиш келтириб чиқарган. Шундан сўнг немис муҳандислари иккинчи уринишда автомобилнинг бошқарувдаги айрим хавфли хусусиятларини тўғрилашга ҳаракат қилишди, бироқ ташқи кўриниш борасидаги муаммолар барибир сақланиб қолди.

Бугунги кундаги ҳолат ва харид имкониятлари

Вақт ўтиши билан бу камчиликлар ўз аҳамиятини йўқотди ва бугунги кунга келиб фойдаланилган A-Class моделлари иккиламчи бозорда ўз харидорини топмоқда. Нархларнинг кескин тушиб кетиши ушбу русумдаги транспорт воситаларини кундалик қатнов учун ҳамёнбоп ва ишончли танловга айлантирмоқда.

Гарчи дастлабки авлодлар дизайн борасида кўп танқидларга учраган бўлса-да, уларнинг ихчамлиги ва шаҳар шароитидаги қулайликлари ҳали ҳам ўз кучида қолмоқда. Мутахассислар харид қилишдан олдин машинанинг техник ҳолатини диққат билан текширишни тавсия этишади.

Mercedes-BenzA-ClassАвтомобилХатчбекНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кемпинг оламидаги рақобат: янги Citroen автоуйи Volkswagen Калифорниа билан беллашадимиКемпинг оламидаги рақобат: янги Citroen автоуйи Volkswagen Калифорниа билан беллашадимиБугун, 10:55Geely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этдиGeely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этдиБугун, 02:51UAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқландиUAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқландиБугун, 00:00Муҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобилиМуҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобилиКеча, 18:52Volkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этдиVolkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этдиКеча, 15:57Mercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаMercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаКеча, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси