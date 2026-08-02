Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Автомобил бозорида қулай нархдаги прецизион немис хатчбекларини қидираётганлар учун иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class моделлари жозибали вариантга айланиши мумкин. Ҳозирда ушбу автомобилнинг нархи Буюк Британия бозорида атиги 5 000 фунт стерлингдан бошланмоқда, бу эса бюджет эвроосиё харидорлари учун премиум сегментга кириш имконини беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, Mercedes-Benz компанияси учун A-Class оиласининг илк авлодларини яратиш йўли анчагина мураккаб кечган. Германиялик автоишлаб чиқарувчи уч уринишдагина ушбу синфдан кутилган молиявий муваффақият ва фойда олишга эришган. Ўз даврида инқилобий ечимларга бой бўлган энг биринчи авлод хатчбеки ўта хавфсизлиги ва бўш жойдан оқилона фойдаланиши билан ажралиб турган.
Биринчи авлодлар тарихи ва йўл қўйилган хатоларМутахассислар дастлабки A-Class моделларини ўта юқори баҳолаган эди. Хусусан, экспертлар уни «Mini русумидан бери яратилган энг инновацион олди приводли автомобил» деб аташган эди. Шунга қарамай, ғайриоддий ва жозибали бўлмаган дизайн хатчбекнинг кенг оммалашишига тўсқинлик қилган.
Натижада, ушбу лойиҳа компанияга 2,5 миллиард евролик молиявий йўқотиш келтириб чиқарган. Шундан сўнг немис муҳандислари иккинчи уринишда автомобилнинг бошқарувдаги айрим хавфли хусусиятларини тўғрилашга ҳаракат қилишди, бироқ ташқи кўриниш борасидаги муаммолар барибир сақланиб қолди.
Бугунги кундаги ҳолат ва харид имкониятлариВақт ўтиши билан бу камчиликлар ўз аҳамиятини йўқотди ва бугунги кунга келиб фойдаланилган A-Class моделлари иккиламчи бозорда ўз харидорини топмоқда. Нархларнинг кескин тушиб кетиши ушбу русумдаги транспорт воситаларини кундалик қатнов учун ҳамёнбоп ва ишончли танловга айлантирмоқда.
Гарчи дастлабки авлодлар дизайн борасида кўп танқидларга учраган бўлса-да, уларнинг ихчамлиги ва шаҳар шароитидаги қулайликлари ҳали ҳам ўз кучида қолмоқда. Мутахассислар харид қилишдан олдин машинанинг техник ҳолатини диққат билан текширишни тавсия этишади.
…