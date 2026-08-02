Чорвоқда криминал тўқнашув: 13 киши қўлга олинди

·68·Жамият
Чорвоқда криминал тўқнашув: 13 киши қўлга олинди
Қисқача

Тошкент вилоятида Чорвоқ сув омбори пляжлари учун жиноий гуруҳлар ўртасида ҳокимият талашуви келиб чиқди. Тўдалар ўртасидаги оммавий калтаклаш ва қасос олиш можароларидан сўнг хавфсизлик кучлари махсус операция ўтказди. Натижада жами 13 нафар гуруҳ аъзоси қўлга олинди ва тергов ишлари давом етмоқда.

Тошкент вилоятида Чорвоқ сув омбори пляжлари учун жиноий гуруҳлар ўртасида ҳокимият талашуви келиб чиқди. Тўдалар ўртасида оммавий калтаклаш ва қасос олиш билан боғлиқ можаролар содир бўлди. Хавфсизлик кучлари махсус операция ўтказиб, жами 13 нафар гуруҳ аъзосини қўлга олди. Ҳозирда тергов ишлари давом этмоқда. Ушбу оммавий калтаклаш ва қасос олиш билан боғлиқ воқеа ортида қандай сирлар ётибди?

Зиддият хронологияси

  • Биринчи тўқнашув: гуруҳлардан бири рақибларини каскет ва бейсбол таёқларидан фойдаланган ҳолда калтаклади, 4 киши қамалди.

  • Қасос: иккинчи гуруҳ озодликда қолган вакиллари жавоб зарбаси сифатида рақибга оғир жароҳат етказди.

  • Махсус операция: яна 9 киши ҳибсга олинди, жами 13 киши тергов қилинмоқда.

Қўлга олинганлар ва айбловлар

  • Қўлга олинганлардан бири диний экстремизмни ижтимоий тармоқларда тарғиб қилишда гумон қилинмоқда.

  • “Безорилик” ва бошқа жиноят моддалари бўйича иш қўзғатилди.

“Тошкент вилоятида хавфсизлик кучлари криминал гуруҳлар фаолиятини тўхтатди”, — деб хабар қилди UzNews.

Чорвоқдаги бу воқеа ҳақида изоҳ қолдиринг ва мақолани яқинларингизга, дўстларингизга Telegram ва бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.

ЧорвоқТошкентУзНьюсТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЗИЛ юк машинаси катта йўлда ағдарилиб, помидорлар сочилиб кетдиЗИЛ юк машинаси катта йўлда ағдарилиб, помидорлар сочилиб кетдиКеча, 20:22Шошилинч хабар: агар уй ҳайвонингиз ўлса, 7 кун ичида давлатга хабар беришни унутмангШошилинч хабар: агар уй ҳайвонингиз ўлса, 7 кун ичида давлатга хабар беришни унутмангКеча, 19:47Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалдиУй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалдиКеча, 19:42Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлдиФарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлдиКеча, 18:15Тўйхонадаги “Ўргимчак-одам” чиқиши интернетда кенг тарқалдиТўйхонадаги “Ўргимчак-одам” чиқиши интернетда кенг тарқалдиКеча, 18:10Китоб туманидаги адирликда қуруқ ўтлар ёндиКитоб туманидаги адирликда қуруқ ўтлар ёндиКеча, 17:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди