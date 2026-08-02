Чорвоқда криминал тўқнашув: 13 киши қўлга олинди
Тошкент вилоятида Чорвоқ сув омбори пляжлари учун жиноий гуруҳлар ўртасида ҳокимият талашуви келиб чиқди. Тўдалар ўртасидаги оммавий калтаклаш ва қасос олиш можароларидан сўнг хавфсизлик кучлари махсус операция ўтказди. Натижада жами 13 нафар гуруҳ аъзоси қўлга олинди ва тергов ишлари давом етмоқда.
Тошкент вилоятида Чорвоқ сув омбори пляжлари учун жиноий гуруҳлар ўртасида ҳокимият талашуви келиб чиқди. Тўдалар ўртасида оммавий калтаклаш ва қасос олиш билан боғлиқ можаролар содир бўлди. Хавфсизлик кучлари махсус операция ўтказиб, жами 13 нафар гуруҳ аъзосини қўлга олди. Ҳозирда тергов ишлари давом этмоқда. Ушбу оммавий калтаклаш ва қасос олиш билан боғлиқ воқеа ортида қандай сирлар ётибди?
Зиддият хронологияси
Биринчи тўқнашув: гуруҳлардан бири рақибларини каскет ва бейсбол таёқларидан фойдаланган ҳолда калтаклади, 4 киши қамалди.
Қасос: иккинчи гуруҳ озодликда қолган вакиллари жавоб зарбаси сифатида рақибга оғир жароҳат етказди.
Махсус операция: яна 9 киши ҳибсга олинди, жами 13 киши тергов қилинмоқда.
Қўлга олинганлар ва айбловлар
Қўлга олинганлардан бири диний экстремизмни ижтимоий тармоқларда тарғиб қилишда гумон қилинмоқда.
“Безорилик” ва бошқа жиноят моддалари бўйича иш қўзғатилди.
“Тошкент вилоятида хавфсизлик кучлари криминал гуруҳлар фаолиятини тўхтатди”, — деб хабар қилди UzNews.
Чорвоқдаги бу воқеа ҳақида изоҳ қолдиринг ва мақолани яқинларингизга, дўстларингизга Telegram ва бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.
…