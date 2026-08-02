Жозе Моуринью Винисиус Жуниорнинг келажагига аниқлик киритди

·37·Спорт
Жозе Моуринью Винисиус Жуниорнинг келажагига аниқлик киритди
Қисқача

Мадриднинг Реал клуби бош мураббийи Жозе Моуринью бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниорнинг келажаги ҳақидаги сўнгги миш-мишларга кескин муносабат билдирди. Англиянинг Арсенал клуби футболчининг шартнома музокараларидаги танаффусдан фойдаланиб қолишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалган еди. Бироқ Моуринью футболчи тез фурсатда Испания пойтахтига қайтиб, жамоа ихтиёрига қўшилишини қатъий таъкидлади.

Мадриднинг Реал клуби бош мураббийи Жозе Моуринью бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниорнинг трансфери ва унинг жамоадаги келажаги борасиз сўнгги миш-мишларга кескин муносабат билдирди. Сўнгги пайтларда Англия Премер-лигасининг Арсенал клуби бразилиялик футболчининг шартнома музокараларидаги танаффусдан фойдаланиб қолишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Мавсум оралиғидаги ўйинлардан сўнг матбуот билан мулоқот қилган тажрибали мутахассис бу каби тахминларга ўз нуқтасини қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Винисиуснинг амалдаги шартномаси якунига етиб бораётгани ва келишувни узайтириш борасидаги музокаралар тўхтаб қолгани Лондон клубига умид бағишлаган эди. Арсенал раҳбарияти футболчини қўлга киритиш учун ҳатто анъанавий маош тизимини ўзгартиришга ва йирик молиявий шартларга рози бўлишга тайёрлиги айтилганди. Бироқ Моуринью футболчи тез фурсатда Испания пойтахтига қайтиб, жамоа ихтиёрига қўшилишини қатъий таъкидлади.

Мадридликлар сафидаги тайёргарлик ва янги футболчилар

Моуриньюнинг сўзларига кўра, жамоанинг асосий таркиби ҳали тўлиқ йиғилмаган, чунки қатор етакчи ўйинчилар Жаҳон чемпионатидан кейинги таътилни ўтказмоқда. Шунга қарамай, яқин кунларда бир қатор футболчилар умумий гуруҳга қўшилиши кутилмоқда. Клуб расмий сайтига таяниб маълум қилинишича, душанба куни Вини Жр, Браҳим Диас ҳамда Бернардо жамоа қароргоҳига етиб келади.

Шанба куни Вортерзе стадионида Флорентинага қарши кечган ўйин Жозе Моуринью учун Мадрид клуби бошқарувига қайтганидан буён илк синов бўлди. Мазкур учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Дастлаб Эндрик ҳамда академиянинг ёш тарбияланувчиси Алексис Siriя киритган голлар эвазига Реал Мадрид икки тўп фарқи билан олдинга чиқиб олган эди. Бироқ италияликлар Роберто Пикчоли ва Мойзе Кеннинг аниқ зарбалари эвазига ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлишди.

Мураббийнинг ўйин ҳақидаги фикрлари ва жамоанинг ҳолати

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Моуринью шогирдларининг ҳаракатларини таҳлил қилиб, жамоа учрашув давомида уч хил қиёфада намоён бўлганини таъкидлади. Унинг фикрича, ўйиннинг бошланиши жуда юқори савияда ўтган ва мадридликлар ҳисобда йирик фарқ билан олдинда боришлари мумкин эди. Иккинчи бўлимда эса жисмоний жиҳатдан устун бўлган Италия жамоаси босими сезила бошлаган.

“Менга ҳамма нарса ёқди. Майдонда уч хил Реал Мадридни кўрдик: янги кучга тўла, чарчаган ва ўта чарчаган жамоа,” дея Моуриньюнинг сўзларидан иқтибос келтиради манба. Мутахассис айниқса ўйин охирида чарчоққа қарамай футболчилар ўз характерини кўрсатиб, майдондаги назоратни сақлаб қолганидан мамнун эканини яширмади.

Жозе МоуриньюВинисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига..."Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига...Бугун, 13:53Манчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 13:36Винисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки АрсеналВинисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки АрсеналБугун, 12:52Эндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинЭндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинБугун, 12:30"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?Бугун, 12:18Микел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиМикел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда