Жозе Моуринью Винисиус Жуниорнинг келажагига аниқлик киритди
Мадриднинг Реал клуби бош мураббийи Жозе Моуринью бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниорнинг келажаги ҳақидаги сўнгги миш-мишларга кескин муносабат билдирди. Англиянинг Арсенал клуби футболчининг шартнома музокараларидаги танаффусдан фойдаланиб қолишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалган еди. Бироқ Моуринью футболчи тез фурсатда Испания пойтахтига қайтиб, жамоа ихтиёрига қўшилишини қатъий таъкидлади.
Мадриднинг Реал клуби бош мураббийи Жозе Моуринью бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниорнинг трансфери ва унинг жамоадаги келажаги борасиз сўнгги миш-мишларга кескин муносабат билдирди. Сўнгги пайтларда Англия Премер-лигасининг Арсенал клуби бразилиялик футболчининг шартнома музокараларидаги танаффусдан фойдаланиб қолишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Мавсум оралиғидаги ўйинлардан сўнг матбуот билан мулоқот қилган тажрибали мутахассис бу каби тахминларга ўз нуқтасини қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Винисиуснинг амалдаги шартномаси якунига етиб бораётгани ва келишувни узайтириш борасидаги музокаралар тўхтаб қолгани Лондон клубига умид бағишлаган эди. Арсенал раҳбарияти футболчини қўлга киритиш учун ҳатто анъанавий маош тизимини ўзгартиришга ва йирик молиявий шартларга рози бўлишга тайёрлиги айтилганди. Бироқ Моуринью футболчи тез фурсатда Испания пойтахтига қайтиб, жамоа ихтиёрига қўшилишини қатъий таъкидлади.
Мадридликлар сафидаги тайёргарлик ва янги футболчиларМоуриньюнинг сўзларига кўра, жамоанинг асосий таркиби ҳали тўлиқ йиғилмаган, чунки қатор етакчи ўйинчилар Жаҳон чемпионатидан кейинги таътилни ўтказмоқда. Шунга қарамай, яқин кунларда бир қатор футболчилар умумий гуруҳга қўшилиши кутилмоқда. Клуб расмий сайтига таяниб маълум қилинишича, душанба куни Вини Жр, Браҳим Диас ҳамда Бернардо жамоа қароргоҳига етиб келади.
Шанба куни Вортерзе стадионида Флорентинага қарши кечган ўйин Жозе Моуринью учун Мадрид клуби бошқарувига қайтганидан буён илк синов бўлди. Мазкур учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Дастлаб Эндрик ҳамда академиянинг ёш тарбияланувчиси Алексис Siriя киритган голлар эвазига Реал Мадрид икки тўп фарқи билан олдинга чиқиб олган эди. Бироқ италияликлар Роберто Пикчоли ва Мойзе Кеннинг аниқ зарбалари эвазига ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлишди.
Мураббийнинг ўйин ҳақидаги фикрлари ва жамоанинг ҳолатиЎйиндан кейинги матбуот анжуманида Моуринью шогирдларининг ҳаракатларини таҳлил қилиб, жамоа учрашув давомида уч хил қиёфада намоён бўлганини таъкидлади. Унинг фикрича, ўйиннинг бошланиши жуда юқори савияда ўтган ва мадридликлар ҳисобда йирик фарқ билан олдинда боришлари мумкин эди. Иккинчи бўлимда эса жисмоний жиҳатдан устун бўлган Италия жамоаси босими сезила бошлаган.
“Менга ҳамма нарса ёқди. Майдонда уч хил Реал Мадридни кўрдик: янги кучга тўла, чарчаган ва ўта чарчаган жамоа,” дея Моуриньюнинг сўзларидан иқтибос келтиради манба. Мутахассис айниқса ўйин охирида чарчоққа қарамай футболчилар ўз характерини кўрсатиб, майдондаги назоратни сақлаб қолганидан мамнун эканини яширмади.
…