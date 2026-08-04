Марс суратида сирли «юраётган одам» тасвири аниқланди

·125·Дунё
Марс суратида сирли «юраётган одам» тасвири аниқланди
Қисқача

2007 йилда Спирит марсоходи томонидан Марс юзасида олинган, одамга ўхшаш силует акс етган сурат аслида Қуёш нурлари маълум бурчакда тушиши натижасида ҳосил бўлган оддий қоя бўлиши мумкин. Сурат интернетда, жумладан ижтимоий тармоқларда, қадимги Марс сивилизацияси ёки ҳаёт излари ҳақидаги баҳсларни кучайтирди. Аксарият олимлар бу ҳолатни инсон мияси тасодифий шаклларда таниш образларни кўришга мойил бўлган парейдолия еффекти билан изоҳламоқда.

2007 йилда Spirit марсоходи томонидан Марс юзасида олинган фотосурат яна бир бор интернет фойдаланувчилари эътибор марказига айланди. Орадан йиллар ўтганига қарамай, мазкур тасвир ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Daily Mail нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, панорамали суратда Марснинг тошли ва саҳрога ўхшаш ландшафти фонида узоқ масофада одамга ўхшаш сирли силуэт кўзга ташланади. Объектга диққат билан қаралганда, у қўлларини икки томонга узатган ва оёғини кўтариб ҳаракатланаётган инсонни эслатади. Айнан шу тасвир ижтимоий тармоқларда турли баҳс-мунозараларнинг бошланишига сабаб бўлган.

Айрим фойдаланувчиларнинг фикрича, суратдаги объект оддий тош эмас. Улар бу қадимги Марс цивилизациясига тегишли ҳайкал, сунъий иншоот ёки илгари мавжуд бўлган ҳаёт изларидан бири бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Шу боис ушбу фотосурат қисқа вақт ичида миллионлаб инсонларнинг диққатини тортди.

Бироқ аксарият олимлар ва мутахассислар мазкур ҳолатга илмий нуқтаи назардан ёндашмоқда. Уларнинг таъкидлашича, бу ҳолат парейдолия эффекти деб аталувчи психологик ҳодиса билан изоҳланади. Бунда инсон мияси булутлар, тошлар, тоғ жинслари ёки соялар каби мутлақо тасодифий шаклларда таниш қиёфалар, ҳайвонлар ёки инсон образларини кўришга мойил бўлади.

Мутахассисларнинг қайд этишича, Марс юзасидан олинган фотосуратларда бундай визуал иллюзиялар аввал ҳам бир неча бор учраган. Шу муносабат билан Сайёралар жамияти ҳам бу тасвирга изоҳ бериб, «одам»га ўхшаб кўринаётган объект аслида Қуёш нурларининг маълум бурчакда тушиши натижасида пайдо бўлган оддий қоя ҳосиласи эканини таъкидлаган.

Шунга қарамасдан, ушбу фотосурат интернетдаги баҳсларни янада кучайтирди. Айрим фойдаланувчилар суратда ҳақиқатан ҳам инсон, қадимги ҳайкал ёки Марсда мавжуд бўлган цивилизациянинг излари акс этганига ишонч билдирмоқда. Бошқалар эса бу шунчаки табиий тош шакли бўлиб, инсон мияси уни таниш образ сифатида қабул қилаётганини таъкидламоқда.

NASA эса ўзининг расмий позициясини ўзгартирмаган. Агентлик бир неча бор Марсда ўтмишда ҳаёт мавжуд бўлганини тасдиқлайдиган ишончли илмий далиллар ҳозирча йўқлигини маълум қилган. Шунингдек, мутахассислар бундай фотосуратлар ўзга сайёралик цивилизация мавжудлигининг исботи эмаслигини, уларни илмий таҳлил қилишда эҳтиёткорлик ва далилларга асосланган ёндашув муҳимлигини таъкидлаб келмоқда.

Шу тариқа, 2007 йилда олинган биргина фотосурат орадан қарийб йигирма йил ўтган бўлса-да, ҳамон қизиқиш уйғотишда давом этмоқда. Бу эса Марс ҳақидаги ҳар қандай ғайриоддий тасвирлар инсонларда катта қизиқиш ва турли тахминларни пайдо қилишини яна бир бор кўрсатди.

НАСАМарсСпиритДейли МейлПланетари Сосайети
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиҚирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиБугун, 18:00Гусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиГусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиБугун, 17:47Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпБугун, 17:46Қозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилдиҚозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилдиБугун, 17:30Улкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлдиУлкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлдиБугун, 16:31Чорва талаши қонли тўқнашувга айланди: трактор одамлар устига ҳайдалдиЧорва талаши қонли тўқнашувга айланди: трактор одамлар устига ҳайдалдиБугун, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди