Улкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлди

·87·Дунё
Улкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлди
Қисқача

Ижтимоий тармоқларда тарқалган улкан “товуқ чархпалаги” видеосидан сўнг Уммондаги ресторанда санитария текшируви ўтказилиб, муассаса вақтинча ёпилди. Текширувда тайёрланган товуқ гўшти етарлича пишмагани ва унда қон излари борлиги аниқланган. Мутасаддилар камчиликлар бартараф етилмагунча ресторан фаолиятига рухсат берилмаслигини билдирган.

Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган улкан “товуқ чархпалаги” видеоси Уммондаги ресторан фаолиятига нисбатан санитария текшируви бошланишига сабаб бўлди. Ғайриоддий кўринишга эга таом тайёрланиши акс этган видео қисқа вақт ичида миллионлаб томоша йиғиб, фойдаланувчилар орасида озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича хавотирларни юзага келтирган.

Шундан сўнг мутахассислар ресторанда текширув ўтказиб, тайёрланган таомлардан намуналар олган ва уларни лаборатория таҳлилига юборган. Дастлабки натижаларга кўра, текширилган товуқ гўшти етарлича пишмагани ва унда қон излари борлиги аниқланган.

Текширувдан кейин ресторан санитария ва озиқ-овқат хавфсизлиги талабларига риоя қилмагани сабабли вақтинча ёпилган. Мутасаддилар аниқланган камчиликлар бартараф этилмагунча муассаса фаолиятига рухсат берилмаслигини билдирган.

Мазкур ҳолат ноодатий таом тайёрлаш усули билан бошланган видеонинг интернетдаги шов-шувдан ташқари, ресторан фаолиятига расмий текширув олиб келганини кўрсатди.

Уммон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиҚирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиБугун, 18:00Гусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиГусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиБугун, 17:47Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпБугун, 17:46Қозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилдиҚозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилдиБугун, 17:30Чорва талаши қонли тўқнашувга айланди: трактор одамлар устига ҳайдалдиЧорва талаши қонли тўқнашувга айланди: трактор одамлар устига ҳайдалдиБугун, 16:28Марс суратида сирли «юраётган одам» тасвири аниқланди Марс суратида сирли «юраётган одам» тасвири аниқланди Бугун, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди