NASA Крев-13 миссияси вақтида учишини ва муаммолар йўқлигини тасдиқлади

·35·Техно
NASA Крев-13 миссияси вақтида учишини ва муаммолар йўқлигини тасдиқлади
Қисқача

NASA Крев-13 миссияси режага мувофиқ тайёрланаётгани ва Crew Dragon Грасе кемасининг ХКС томон парвози жорий йилнинг сентабр ойи ўрталарида амалга оширилиши режалаштирилгани маълум қилинди. Миссия екипажига Роскосмос космонавти Сергей Тетерятников, NASA астронавтлари Жессика Ваткинс ва Луке Деланей ҳамда Канада космик агентлиги вакили Джошуа Кутрйк киритилган.

АҚШ Миллий космонавтика агентлиги (NASA) Халқаро космик станцияга (ХКС) навбатдаги экспедицияни юборишга тайёргарлик кўрмоқда. Идора вакилларининг маълум қилишича, Крев-13 космик миссияси режага мувофиқ, ҳеч қандай жиддий қийинчиликларсиз амалга оширилмоқда ва парвоз белгиланган муддатда бўлиб ўтади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, NASAнинг пастки еролди орбитаси дастурларини назорат қилувчи мутахассиси Дана Вайгель Хюстонда ўтказилган матбуот анжуманида ушбу парвоз тафсилотларини очиқлаган. Унинг сўзларига кўра, Crew Dragon Грасе кемасининг ХКС томон парвози жорий йилнинг сентябрь ойи ўрталарига мўлжалланган бўлиб, ишлар штат режимида бормоқда.

Халқаро экипаж ва коинотга сафар

Мазкур миссия доирасида орбитага бир нечта давлат вакиллари йўл олиши режалаштирилган. Крев-13 экипажи таркибига Роскосмос космонавти Сергей Тетерятников, NASA астронавтлари Жессика Ваткинс ва Луке Деланей ҳамда Канада космик агентлиги вакили Джошуа Кутрйк киритилган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, турли мамлакатлар вакилларининг битта коинот кемасида парвоз қилиши халқаро ҳамкорликнинг ёрқин намунаси ҳисобланади. Тайёргарлик жараёнининг муаммосиз кетаётгани эса хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Россиялик мутахассисларнинг таклиф этилиши

Шунингдек, NASAнинг ХКС дастури раҳбари Джоэл Монталбано Роскосмос вакиллари Crew Dragon кемасининг ушбу парвозига расман таклиф этилганини маълум қилди. Унинг тушунтиришича, бундай таклифлар космик агентликлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг одатий амалиёти ҳисобланади.

Шу билан бирга, Монталбано сентябрь ойида Байқўнур космодромидан «Прогресс» юк кемасини учиш режалаштирилгани сабабли, ушбу тадбирда россиялик раҳбарларнинг қатнашиш имконияти чекланган бўлиши мумкинлигини қўшимча қилди. Шунга қарамай, томонлар ўртасидаги ишчи алоқалар ўз вақтида давом этмоқда.

NASAКрев-13ХКСCrew DragonКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаҲиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаБугун, 18:59Falcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаFalcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:59Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиSpotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиБугун, 18:59DeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиDeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиБугун, 18:25Рунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиРунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиБугун, 18:23NASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиNASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди