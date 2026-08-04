NASA Крев-13 миссияси вақтида учишини ва муаммолар йўқлигини тасдиқлади
NASA Крев-13 миссияси режага мувофиқ тайёрланаётгани ва Crew Dragon Грасе кемасининг ХКС томон парвози жорий йилнинг сентабр ойи ўрталарида амалга оширилиши режалаштирилгани маълум қилинди. Миссия екипажига Роскосмос космонавти Сергей Тетерятников, NASA астронавтлари Жессика Ваткинс ва Луке Деланей ҳамда Канада космик агентлиги вакили Джошуа Кутрйк киритилган.
АҚШ Миллий космонавтика агентлиги (NASA) Халқаро космик станцияга (ХКС) навбатдаги экспедицияни юборишга тайёргарлик кўрмоқда. Идора вакилларининг маълум қилишича, Крев-13 космик миссияси режага мувофиқ, ҳеч қандай жиддий қийинчиликларсиз амалга оширилмоқда ва парвоз белгиланган муддатда бўлиб ўтади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, NASAнинг пастки еролди орбитаси дастурларини назорат қилувчи мутахассиси Дана Вайгель Хюстонда ўтказилган матбуот анжуманида ушбу парвоз тафсилотларини очиқлаган. Унинг сўзларига кўра, Crew Dragon Грасе кемасининг ХКС томон парвози жорий йилнинг сентябрь ойи ўрталарига мўлжалланган бўлиб, ишлар штат режимида бормоқда.
Халқаро экипаж ва коинотга сафарМазкур миссия доирасида орбитага бир нечта давлат вакиллари йўл олиши режалаштирилган. Крев-13 экипажи таркибига Роскосмос космонавти Сергей Тетерятников, NASA астронавтлари Жессика Ваткинс ва Луке Деланей ҳамда Канада космик агентлиги вакили Джошуа Кутрйк киритилган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, турли мамлакатлар вакилларининг битта коинот кемасида парвоз қилиши халқаро ҳамкорликнинг ёрқин намунаси ҳисобланади. Тайёргарлик жараёнининг муаммосиз кетаётгани эса хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.
Россиялик мутахассисларнинг таклиф этилишиШунингдек, NASAнинг ХКС дастури раҳбари Джоэл Монталбано Роскосмос вакиллари Crew Dragon кемасининг ушбу парвозига расман таклиф этилганини маълум қилди. Унинг тушунтиришича, бундай таклифлар космик агентликлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг одатий амалиёти ҳисобланади.
Шу билан бирга, Монталбано сентябрь ойида Байқўнур космодромидан «Прогресс» юк кемасини учиш режалаштирилгани сабабли, ушбу тадбирда россиялик раҳбарларнинг қатнашиш имконияти чекланган бўлиши мумкинлигини қўшимча қилди. Шунга қарамай, томонлар ўртасидаги ишчи алоқалар ўз вақтида давом этмоқда.
…