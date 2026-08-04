Чорва талаши қонли тўқнашувга айланди: трактор одамлар устига ҳайдалди
Туркиянинг Малатия вилоятида чорва боқиш масаласи сабаб икки оила ўртасидаги жанжал оммавий муштлашувга айланиб, иштирокчилардан бири тракторни одамлар томон ҳайдаган. Икки киши сўнгги сонияларда четга қочиб, трактор остида қолишдан қутулган. Ҳодисада трактордан йиқилган қишлоқ қўриқчиси оғир жароҳат олиб, шифохонага ётқизилган.
Туркиянинг Малатия вилоятида чорва боқиш масаласи ортидан икки оила ўртасида жанжал келиб чиқди. Дастлаб оғзаки тортишув сифатида бошланган можаро қисқа вақт ичида оммавий муштлашувга айланган. Томонлар бир-бирига тош ва таёқлар билан ташланган.
Жанжал авжига чиққан пайтда иштирокчилардан бири тракторни одамлар турган томонга ҳайдаган. Кадрларда икки киши сўнгги сонияларда четга қочиб, трактор остида қолишдан қутулганини кўриш мумкин.
Ҳодиса пайтида трактордан йиқилган қишлоқ қўриқчиси оғир жароҳат олган. У тез ёрдам орқали шифохонага олиб кетилган.
Малатиядаги ушбу воқеа юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тергов ҳаракатларини бошлаган. Жанжал иштирокчилари ва трактор ҳайдовчисининг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.
…