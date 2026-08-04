Ҳулл Ситй Манор Соломон учун курашга қўшилди

·33·Спорт
Ҳулл Ситй Манор Соломон учун курашга қўшилди
Қисқача

Ҳулл Ситй клуби Тоттенхем ҳужумчиси Манор Соломон учун трансфер пойгасига қўшилди, асосий даъвогарлар қаторида Вест Хем Унитед ҳам бор ва футболчининг трансфер қиймати тахминан 20 миллион фунт стерлинг етиб белгиланган. 27 ёшли қанот ҳужумчиси учун дастлабки таклифлар 10 миллиондан 20 миллион фунт стерлинггача бўлиши кутилмоқда.

Англия Премер-лигасига эндигина йўлланма олган Ҳулл Ситй клуби Тоттенхем ҳужумчиси Манор Соломон учун трансфер пойгасига қўшилди. Те и Папер нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур футболчи учун асосий даъвогарлар сафида Вест Хем Унитед ҳам бор ва трансфер қиймати тахминан 20 миллион фунт стерлинг этиб белгиланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Исроиллик 27 ёшли қанот ҳужумчиси учун дастлабки таклифлар 10 миллиондан 20 миллион фунт стерлинггача бўлиши кутилмоқда. Трансфер ойнаси ёпилишига қадар ушбу келишув тезкор тус олиши ва яқин кунларда музокаралар фаоллашиши тахмин қилинмоқда.

Тоттенхем таркибидаги ўзгаришлар ва Соломоннинг тақдири

Манор Соломон 2023-йилда Фулхэм клубидан эркин агент сифатида келиб қўшилганига қарамай, Тоттенхем сафида бор-йўғи бешта расмий ўйинда майдонга тушди холос. У фаолияти давомида Лидс Юнайтед, Villarreal ва Фиорентина жамоаларида ижара асосида ҳаракат қилишга улгурди.

Гарчи мавсумолди йиғинларида Роберто Де Зерби қўл остида имкониятга эга бўлган бўлса-да, Соломон бош мураббийнинг келгуси режаларига кирмаяпти. Ўтган йили Томас Франк даврида ҳам унинг жамоада қолишига умид уйғонфиб, бироқ вазият ўзгармаганди.

Катта трансферлар ва таркибни тозалаш жараёни

Те и Папер хабарига кўра, Тоттенхем трансфер ойнаси ёпилгунга қадар камида уч нафар футболчини сотиб юборишни режалаштирмоқда. Ўтган мавсум Премер-лигада 17-ўринни эгаллаб, қуйи лигага тушиб қолишдан зўрға қутулиб қолган клуб ўз таркибини тубдан янгилаш ҳаракатида.

Клуб Сандро Тонали, Матеус Фернандес ва Жан Паул ван Ҳекке каби футболчиларни жалб қилиш ҳамда Маркос Сенеси, Энди Робертсон ва Мартин Дубравка кабиларни эркин агент сифатида таркибга қўшиб олиш учун маошлар тизимини қайта тузди. Шунингдек, жамоа сардори Кристиан Ромеро Интер ёки Атлетико Мадрид сафига йўл олиши мумкин.

Ҳулл СитйВест Ҳам УнитедТоттенхемМанор СоломонAPЛ трансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинКевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинБугун, 18:38Ливерпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиЛиверпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиБугун, 18:13Тоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинТоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинБугун, 17:59Марк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиБугун, 17:37Манчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаБугун, 17:34Габби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиГабби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиБугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда