Ҳулл Ситй Манор Соломон учун курашга қўшилди
Ҳулл Ситй клуби Тоттенхем ҳужумчиси Манор Соломон учун трансфер пойгасига қўшилди, асосий даъвогарлар қаторида Вест Хем Унитед ҳам бор ва футболчининг трансфер қиймати тахминан 20 миллион фунт стерлинг етиб белгиланган. 27 ёшли қанот ҳужумчиси учун дастлабки таклифлар 10 миллиондан 20 миллион фунт стерлинггача бўлиши кутилмоқда.
Англия Премер-лигасига эндигина йўлланма олган Ҳулл Ситй клуби Тоттенхем ҳужумчиси Манор Соломон учун трансфер пойгасига қўшилди. Те и Папер нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур футболчи учун асосий даъвогарлар сафида Вест Хем Унитед ҳам бор ва трансфер қиймати тахминан 20 миллион фунт стерлинг этиб белгиланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Исроиллик 27 ёшли қанот ҳужумчиси учун дастлабки таклифлар 10 миллиондан 20 миллион фунт стерлинггача бўлиши кутилмоқда. Трансфер ойнаси ёпилишига қадар ушбу келишув тезкор тус олиши ва яқин кунларда музокаралар фаоллашиши тахмин қилинмоқда.
Тоттенхем таркибидаги ўзгаришлар ва Соломоннинг тақдириМанор Соломон 2023-йилда Фулхэм клубидан эркин агент сифатида келиб қўшилганига қарамай, Тоттенхем сафида бор-йўғи бешта расмий ўйинда майдонга тушди холос. У фаолияти давомида Лидс Юнайтед, Villarreal ва Фиорентина жамоаларида ижара асосида ҳаракат қилишга улгурди.
Гарчи мавсумолди йиғинларида Роберто Де Зерби қўл остида имкониятга эга бўлган бўлса-да, Соломон бош мураббийнинг келгуси режаларига кирмаяпти. Ўтган йили Томас Франк даврида ҳам унинг жамоада қолишига умид уйғонфиб, бироқ вазият ўзгармаганди.
Катта трансферлар ва таркибни тозалаш жараёниТе и Папер хабарига кўра, Тоттенхем трансфер ойнаси ёпилгунга қадар камида уч нафар футболчини сотиб юборишни режалаштирмоқда. Ўтган мавсум Премер-лигада 17-ўринни эгаллаб, қуйи лигага тушиб қолишдан зўрға қутулиб қолган клуб ўз таркибини тубдан янгилаш ҳаракатида.
Клуб Сандро Тонали, Матеус Фернандес ва Жан Паул ван Ҳекке каби футболчиларни жалб қилиш ҳамда Маркос Сенеси, Энди Робертсон ва Мартин Дубравка кабиларни эркин агент сифатида таркибга қўшиб олиш учун маошлар тизимини қайта тузди. Шунингдек, жамоа сардори Кристиан Ромеро Интер ёки Атлетико Мадрид сафига йўл олиши мумкин.
…