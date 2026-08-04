Триумпҳ TR7: Британия автосаноатининг унутиб юборилган спорткари

·35·Авто
Триумпҳ TR7: Британия автосаноатининг унутиб юборилган спорткари
Қисқача

1974–1981-йилларда ишлаб чиқарилган Триумпҳ TR7 дастлабки йиллардаги паст ишлаб чиқариш сифати сабаб Британия автомобилсозлигининг мураккаб даври рамзига айланган. Икки литрли тўрт силиндрли двигател, олд қисмга ўрнатилган мотор ва орқа тортиш тизимига ега спорткар Харрис Манн бошчилигидаги жамоа яратган ўзига хос дизайни билан ажралиб турган.

1974–1981-йилларда ишлаб чиқарилган Триумпҳ TR7 модели бугунги кунда кўпчилик томонидан ўша давр Британия автомобилсозлигининг мураккаб даври рамзи сифатида эсланади. ixbt.com нашрининг ёзишича, жасур дизайн ғоялари дастлабки йиллардаги ишлаб чиқариш сифати пастлиги туфайли сояда қолиб кетган ва бу автомобилнинг обрўсига жиддий путур етказган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Шунга қарамай, мазкур спорткар ўз даври учун илғор техник ечимлар ва ўзига хос ташқи кўринишни мужассам этган эди. Конструктив жиҳатдан у ўта мураккаб тузилишга эга эмасди: олд қисмга ўрнатилган двигател, орқа тортиш кучи ва оддийгина икки литрли тўрт цилиндрли мотор оддий роадстер учун етарли қувватни таъминлаган.

Илғор дизайн ва техник хусусиятлар

Автомобилнинг тормоз тизими анъанавий тарзда дискли ва барабанли механизмлардан иборат бўлган. Бироқ унинг асосий қиймат ва эътиборга лойиқ жиҳати дизайнида эди. Машина ташқи қиёфаси таниқли дизайнер Харрис Манн бошчилигидаги жамоа томонидан яратилган бўлиб, у ўткир қиррали ва динамик қия чизиқларга эга керосин шаклидаги керосин қиёфасини олганди.

Ўша даврда бу ташқи кўриниш келажак автомобиллари қандай бўлиши кераклигига ишора сифатида баҳоланган. Бироқ ишлаб чиқариш жараёнидаги айрим камчиликлар оммавий бозорда моделнинг тўлақонли муваффақият қозонишига тўсқинлик қилган ва у кўпчилик томонидан ҳақсиз равишда унутиб юборилган.

Классик спорткарларнинг мероси

Бугунги кунда автомобил ихлосмандлари ўша давр ретро машиналарини янгича кўз билан баҳоламоқда. Триумпҳ TR7 ҳам ўзининг носталжик қиймати ва ўзига хос дизайни туфайли коллекциячилар эътиборини тортиб келмоқда.

Гарчи бу модел ўз вақтида кўплаб танқидларга учраган бўлса-да, автомобилсозлик тарихида ўзига хос из қолдирди. Унинг ноодатий пропорциялари ва содда, лекин таъсирчан техник базаси бугунги кунда ҳам классик автомобил ишқибозлари томонидан қадрланади.

Триумпҳ TR7Ретро автомобилларSportкарБритания автосаноатиКлассик машиналар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW янги авлод X5 автомобилининг чиқиндиларини 40 фоизга камайтирдиBMW янги авлод X5 автомобилининг чиқиндиларини 40 фоизга камайтирдиБугун, 18:29«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?Бугун, 17:07Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Бугун, 16:18Смарт компанияси афсонавий Фортво моделининг давомчисини намойиш этдиСмарт компанияси афсонавий Фортво моделининг давомчисини намойиш этдиБугун, 15:21AvtoVAZ янги двигателларининг кафолатланган ресурси эълон қилиндиAvtoVAZ янги двигателларининг кафолатланган ресурси эълон қилиндиБугун, 11:51Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқдаАфсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқдаБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади