Триумпҳ TR7: Британия автосаноатининг унутиб юборилган спорткари
1974–1981-йилларда ишлаб чиқарилган Триумпҳ TR7 дастлабки йиллардаги паст ишлаб чиқариш сифати сабаб Британия автомобилсозлигининг мураккаб даври рамзига айланган. Икки литрли тўрт силиндрли двигател, олд қисмга ўрнатилган мотор ва орқа тортиш тизимига ега спорткар Харрис Манн бошчилигидаги жамоа яратган ўзига хос дизайни билан ажралиб турган.
1974–1981-йилларда ишлаб чиқарилган Триумпҳ TR7 модели бугунги кунда кўпчилик томонидан ўша давр Британия автомобилсозлигининг мураккаб даври рамзи сифатида эсланади. ixbt.com нашрининг ёзишича, жасур дизайн ғоялари дастлабки йиллардаги ишлаб чиқариш сифати пастлиги туфайли сояда қолиб кетган ва бу автомобилнинг обрўсига жиддий путур етказган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Шунга қарамай, мазкур спорткар ўз даври учун илғор техник ечимлар ва ўзига хос ташқи кўринишни мужассам этган эди. Конструктив жиҳатдан у ўта мураккаб тузилишга эга эмасди: олд қисмга ўрнатилган двигател, орқа тортиш кучи ва оддийгина икки литрли тўрт цилиндрли мотор оддий роадстер учун етарли қувватни таъминлаган.
Илғор дизайн ва техник хусусиятларАвтомобилнинг тормоз тизими анъанавий тарзда дискли ва барабанли механизмлардан иборат бўлган. Бироқ унинг асосий қиймат ва эътиборга лойиқ жиҳати дизайнида эди. Машина ташқи қиёфаси таниқли дизайнер Харрис Манн бошчилигидаги жамоа томонидан яратилган бўлиб, у ўткир қиррали ва динамик қия чизиқларга эга керосин шаклидаги керосин қиёфасини олганди.
Ўша даврда бу ташқи кўриниш келажак автомобиллари қандай бўлиши кераклигига ишора сифатида баҳоланган. Бироқ ишлаб чиқариш жараёнидаги айрим камчиликлар оммавий бозорда моделнинг тўлақонли муваффақият қозонишига тўсқинлик қилган ва у кўпчилик томонидан ҳақсиз равишда унутиб юборилган.
Классик спорткарларнинг меросиБугунги кунда автомобил ихлосмандлари ўша давр ретро машиналарини янгича кўз билан баҳоламоқда. Триумпҳ TR7 ҳам ўзининг носталжик қиймати ва ўзига хос дизайни туфайли коллекциячилар эътиборини тортиб келмоқда.
Гарчи бу модел ўз вақтида кўплаб танқидларга учраган бўлса-да, автомобилсозлик тарихида ўзига хос из қолдирди. Унинг ноодатий пропорциялари ва содда, лекин таъсирчан техник базаси бугунги кунда ҳам классик автомобил ишқибозлари томонидан қадрланади.
…