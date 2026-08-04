Ханси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирди
Ханси Флик Испания терма жамоасининг тарихий ғалабасидан сўнг Барселона футболчиларига ишонч ошгани муҳимлигини таъкидлаб, чемпионлар тўхтамаслиги кераклигини айтди. Испания финалда Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди, Ферран Торрес еса 106-дақиқада ҳал қилувчи голни урди. Каталония клубининг камида еттита вакили — Хоан Гарсия, Ерик Гарсия, Пау Кубарси, Гави, Педри, Дани Олмо ва Ламине Ямал — жаҳон чемпиони мақомида мавсумни бошлайди.
Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги тарихий зафаридан сўнг, Барселона бош мураббийи Ханси Флик клубдаги футболчиларнинг ортиб бораётган мақоми ва кийиниш хонасидаги муҳитни сақлаб қолиш масалаларига тўхталди. Goal.com хабар беришича, немис мутахассиси жамоа ичидаги жамоавий тотувликни бузилмаслигини таъминлаш учун ўзига хос қийинчиликларга дуч келмоқда, бироқ бу ҳолатни ижобий қабул қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Испания терма жамоаси финалда Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритган эди. Ўйиннинг асосий қаҳрамонига айланган ва 106-дақиқада ҳал қилувчи голни урган Ферран Торрес ўз номини Испания футбол тарихи саҳифаларига ёзиб қўйди. Ушбу ғалаба орқали Испания терма жамоаси ўз тарихидаги иккинчи мундиал бош совринига эга чиқди.
Жаҳон чемпионлари ва мураббийнинг режалариҒолиб жамоа сафида Каталония клубининг камида еттита вакили ҳаракат қилди. Хоан Гарсия, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Гави, Педри, Дани Олмо ва Ламине Ямал каби ёш истеъдодлар мавсумни жаҳон чемпиони мақомида бошлашади. Мутахассисларнинг фикрича, бу футболчилар фаолиятининг чўққисига чиққанмиз деб ўйлаши хавфи бор, бироқ Ханси Флик бундай фикрдан йироқ.
Сент-Жорж-Паркдаги матбуот анжуманида сўз олган Ханси Флик футболчиларнинг ишончи ошганини олқишлади. "Чемпионлар ҳеч қачон тўхтамайди. Улар совринларни ютишни билишади ва бу жуда муҳим. Ушбу ғалаба уларга янада кўпроқ ишонч бериши керак", — деди бош мураббий. У ўйинчиларнинг ҳар куни қаттиқ меҳнат қилиши орқалигина жорий мавсумда катта натижаларга эришиш мумкинлигини таъкидлади.
Таркибдаги муаммолар ва трансферларШунга қарамай, мавсумолди тайёргарлик жараёнлари баъзи қийинчиликлар билан кечмоқда. Роберт Левандовскининг шартномаси якунига етиб кетиши ва унинг жамоадан кетиши марказий ҳужум чизиғида бўшлиқни юзага келтирган. Ҳозирча бу муаммо тўлиқ ҳал этилмагани мураббийлар штабини ўйлантирмоқда. Шунингдек, Пари Сен-Жермен клубининг Ферран Торресга бўлган қизиқиши ҳам вазиятни бироз мураккаблаштирмоқда.
Френки де Ёнгнинг жароҳати ярим ҳимоя чизиғида муаммо туғдирган бўлса-да, Ханси Флик бу борада хотиржамлик сақламоқда. У трансфер бозорига шошилиш ўрнига мавжуд таркибни ривожлантиришга ва қайтаётган ўйинчиларни жамоага мослаштиришга эътибор қаратмоқда. Клуб раҳбарияти, хусусан Деку билан биргаликда керакли қадамлар ташланиши кутилмоқда.
…