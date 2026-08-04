Ханси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирди

·0·Спорт
Ханси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирди
Қисқача

Ханси Флик Испания терма жамоасининг тарихий ғалабасидан сўнг Барселона футболчиларига ишонч ошгани муҳимлигини таъкидлаб, чемпионлар тўхтамаслиги кераклигини айтди. Испания финалда Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди, Ферран Торрес еса 106-дақиқада ҳал қилувчи голни урди. Каталония клубининг камида еттита вакили — Хоан Гарсия, Ерик Гарсия, Пау Кубарси, Гави, Педри, Дани Олмо ва Ламине Ямал — жаҳон чемпиони мақомида мавсумни бошлайди.

Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги тарихий зафаридан сўнг, Барселона бош мураббийи Ханси Флик клубдаги футболчиларнинг ортиб бораётган мақоми ва кийиниш хонасидаги муҳитни сақлаб қолиш масалаларига тўхталди. Goal.com хабар беришича, немис мутахассиси жамоа ичидаги жамоавий тотувликни бузилмаслигини таъминлаш учун ўзига хос қийинчиликларга дуч келмоқда, бироқ бу ҳолатни ижобий қабул қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Испания терма жамоаси финалда Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритган эди. Ўйиннинг асосий қаҳрамонига айланган ва 106-дақиқада ҳал қилувчи голни урган Ферран Торрес ўз номини Испания футбол тарихи саҳифаларига ёзиб қўйди. Ушбу ғалаба орқали Испания терма жамоаси ўз тарихидаги иккинчи мундиал бош совринига эга чиқди.

Жаҳон чемпионлари ва мураббийнинг режалари

Ғолиб жамоа сафида Каталония клубининг камида еттита вакили ҳаракат қилди. Хоан Гарсия, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Гави, Педри, Дани Олмо ва Ламине Ямал каби ёш истеъдодлар мавсумни жаҳон чемпиони мақомида бошлашади. Мутахассисларнинг фикрича, бу футболчилар фаолиятининг чўққисига чиққанмиз деб ўйлаши хавфи бор, бироқ Ханси Флик бундай фикрдан йироқ.

Сент-Жорж-Паркдаги матбуот анжуманида сўз олган Ханси Флик футболчиларнинг ишончи ошганини олқишлади. "Чемпионлар ҳеч қачон тўхтамайди. Улар совринларни ютишни билишади ва бу жуда муҳим. Ушбу ғалаба уларга янада кўпроқ ишонч бериши керак", — деди бош мураббий. У ўйинчиларнинг ҳар куни қаттиқ меҳнат қилиши орқалигина жорий мавсумда катта натижаларга эришиш мумкинлигини таъкидлади.

Таркибдаги муаммолар ва трансферлар

Шунга қарамай, мавсумолди тайёргарлик жараёнлари баъзи қийинчиликлар билан кечмоқда. Роберт Левандовскининг шартномаси якунига етиб кетиши ва унинг жамоадан кетиши марказий ҳужум чизиғида бўшлиқни юзага келтирган. Ҳозирча бу муаммо тўлиқ ҳал этилмагани мураббийлар штабини ўйлантирмоқда. Шунингдек, Пари Сен-Жермен клубининг Ферран Торресга бўлган қизиқиши ҳам вазиятни бироз мураккаблаштирмоқда.

Френки де Ёнгнинг жароҳати ярим ҳимоя чизиғида муаммо туғдирган бўлса-да, Ханси Флик бу борада хотиржамлик сақламоқда. У трансфер бозорига шошилиш ўрнига мавжуд таркибни ривожлантиришга ва қайтаётган ўйинчиларни жамоага мослаштиришга эътибор қаратмоқда. Клуб раҳбарияти, хусусан Деку билан биргаликда керакли қадамлар ташланиши кутилмоқда.

БарселонаХанси ФликИспанияФерран ТорресЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиНеймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиБугун, 16:12Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиРандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиБугун, 15:15Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 14:52Кристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиКристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда