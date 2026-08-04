Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?
Корзинка дўконларида раф ва касса нархлари ўртасидаги тафовутлар юзасидан Зафар Ҳошимов ҳар бир мурожаат текширилишини ва хатолар учун баҳона изланмаслигини маълум қилди. Компания електрон нархномаларни босқичма-босқич жорий етиш, товарларни қабул қилиш ва жойлаштириш, касса назорати ҳамда ходимлар тайёргарлигини кучайтиришга қарор қилган.
Ижтимоий тармоқларда Korzinka дўконларидаги айрим маҳсулотларнинг рафдаги нархи билан касса чекидаги суммаси ўртасида фарқ чиққанини кўрсатувчи хабарлар кенг муҳокама қилинди. Харидорлар буни оддий техник хато эмас, балки ишонч ва шаффофликка таъсир қиладиган жиддий муаммо сифатида баҳолади.
Тармоқ асосчиси Зафар Ҳошимов вазиятга муносабат билдириб, ҳар бир мурожаат алоҳида текширилаётганини маълум қилди. Компания электрон нархномаларни босқичма-босқич жорий этиш, касса назоратини кучайтириш ва ходимларни қайта ўқитишга қарор қилган.
Нархдаги фарқ қандай пайдо бўлиши мумкин?
Korzinka баёнотида айрим ҳолатлар қуйидаги сабаблар билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги айтилди:
рафдаги нархнома ўз вақтида янгиланмаслиги;
тарозида сотиладиган маҳсулот коди нотўғри киритилиши;
кассирнинг тасодифий хатоси;
маҳсулот ёрлиғи ёки маркировкасидаги ноаниқлик;
нархни ўзгартириш ва рафдаги маълумотни янгилаш жараёнлари бир вақтда бажарилмаслиги.
Компания маълумотига кўра, тармоқ дўконларида ҳар куни 500 мингдан ортиқ харид амалга оширилади. Жараёнларнинг катта қисми автоматлаштирилган бўлса-да, компания инсон омилини ҳозирча бутунлай истисно этиб бўлмаслигини тан олган. Шу билан бирга, ҳатто кам сонли хатолар ҳам қабул қилиб бўлмайдиган ҳолат экани таъкидланган.
Муҳим жиҳати — катта миқдордаги харидлар муаммони оқлаш учун асос бўла олмайди. Харидор учун унинг чекидаги битта нотўғри сумма ҳам шахсий молиявий зарар ва дўконга бўлган ишончнинг пасайишини англатади.
Ҳошимов: хатоларга баҳона изланмайди
Зафар Ҳошимов ҳар бир мурожаат бўйича харидор билан боғланиш, ички текширув ўтказиш ва аниқ ечим тақдим этиш зарурлигини билдирган.
«Ҳар бир мурожаат текширилмоқда, хатолар учун баҳона қидирилмайди».
Унинг таъкидлашича, кассадаги ҳар қандай нотўғри ҳисоб-китоб миқдори қанча бўлишидан қатъи назар, компания учун энг муҳим қадрият — харидор ишончига таъсир қилади. Ҳошимов ишонч фақат баёнотлар билан эмас, ҳар бир мижоз олдидаги кундалик масъулият билан тасдиқланишини айтган.
Бу ерда масаланинг икки томони бор. Биринчиси — аниқланган хатони тузатиш ва ортиқча олинган маблағни қайтариш. Иккинчиси эса ўша хато яна бошқа дўконда ёки бошқа харидор билан такрорланмаслиги учун тизимни ўзгартиришдир.
Компания қандай чораларни бошлади?
Korzinka эълон қилган чоралар бир нечта йўналишни қамраб олади.
Электрон нархномалар жорий этилади
Тармоқ қоғоз нархномаларни босқичма-босқич электрон нархномаларга алмаштиришга қарор қилган. Электрон тизим марказий базадаги нарх ўзгарганда рафдаги маълумотни ҳам тез янгилаш имконини беради.
Бу ечим тўлиқ ишга тушса, ходимнинг ҳар бир қоғоз нархномани қўлда алмаштиришини кутишга ҳожат қолмайди. Натижада касса ва рафдаги нарх ўртасидаги вақт тафовути сезиларли даражада камайиши мумкин. Бу — технологиянинг ишлаш тамойилидан келиб чиққан хулоса; тизимни жорий этиш муддати ҳозирча очиқланмаган.
Товар қабул қилиш ва рафга жойлаш назорати кучайтирилади
Компания маҳсулотларни қабул қилиш, маркировкасини текшириш ва савдо залига жойлаш жараёнларини қайта кўриб чиқмоқда. Чунки хато фақат кассада эмас, маҳсулот рафга чиқарилаётган босқичда ҳам пайдо бўлиши мумкин.
Масалан, бир маҳсулотнинг эски ва янги партияси турли нархда келганида, нотўғри ёрлиқ қўйилиши ёки акция муддати тугаган нархнома рафда қолиб кетиши эҳтимоли бор.
Кассадаги текширув механизмлари такомиллаштирилади
Korzinka кассадаги нархлар ва маҳсулот кодларини текшириш тартибини кучайтиришини маълум қилди. Айниқса, вазн билан сотиладиган мева-сабзавот, ширинлик, тайёр таом ва бошқа маҳсулотларда коднинг нотўғри танланиши чекда бутунлай бошқа позиция пайдо бўлишига олиб келиши мумкин.
Ходимлар қўшимча ўқитилади
Компания ходимлар учун қўшимча ўқув ва назорат тадбирларини бошлаган. Ҳар бир аниқланган ҳолатдан кейин фақат битта кассирни жазолаш эмас, хатога олиб келган иш жараёнини топиш муҳим ҳисобланади.
Кассада нарх қиммат чиқса, харидор нима олади?
Компания амалдаги «Нарх кафолати» қоидасини ҳам эслатган. Унга кўра, маҳсулотнинг кассадаги нархи савдо залида кўрсатилган нархдан юқори чиқса ва фарқ тасдиқланса, харидорга ортиқча олинган маблағ қайтарилиши билан бирга, ўша маҳсулотнинг қўшимча бир донаси бепул берилади. Компания маълумотига кўра, ушбу тартиб тармоқнинг барча дўконларида амал қилади.
Масалан:
Вазият
Нима қилиш керак?
Рафда 20 минг сўм, кассада 25 минг сўм чиқди
Нархнома ва чекни ходимга кўрсатиш
Фарқ тасдиқланди
Ҳисоб-китоб тузатилиши керак
Компания қоидаси бўйича
Қўшимча бир дона маҳсулот бепул берилади
Дўконда ҳал этилмади
Расмий қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилиш
Бу ерда рафдаги нархнома айнан шу маҳсулотга тегишли эканини текшириш муҳим: бренди, оғирлиги, ҳажми, тури ва штрих-коди бир хил бўлиши керак.
Харидор чекни қандай текшириши керак?
Компания харидорларни тўловдан кейин чекни дўкондан чиқмасдан текширишга чақирди. Номувофиқлик аниқланса, кассир, маъмур ёки расмий қўллаб-қувватлаш хизматига дарҳол мурожаат қилиш тавсия этилган.
Амалда қуйидаги тартиб энг самарали бўлади:
Шубҳа уйғотган маҳсулотнинг рафдаги нархномасини суратга олинг.
Маҳсулот номи, ҳажми ва штрих-коди мослигини текширинг.
Касса чекини сақлаб қолинг.
Дўкон маъмурига мурожаат қилинг.
Масала ҳал этилмаса, Korzinka’нинг расмий Telegram-боти ёки қўллаб-қувватлаш рақами орқали хабар беринг.
Korzinka’нинг расмий Telegram каналида алоқа учун махсус бот ва 78 140 14 14 рақами кўрсатилган.
Чек муҳим далил ҳисобланади. Давлат портали маълумотига кўра, товарни касса ёки товар чекисиз сотишга йўл қўйилмайди; чекда маҳсулот нархи, тўлов санаси ва касса аппарати рақами акс этиши керак.
Истеъмолчининг қандай ҳуқуқлари бор?
Ўзбекистонда истеъмолчи товар ҳақида ишончли ва тўлиқ маълумот олиш, сифатли маҳсулот танлаш ҳамда ҳуқуқи бузилганда ваколатли идораларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.
Рақобат қўмитаси савдо қоидалари бузилиши мумкин бўлган ҳолатлар қаторига нархларни асоссиз ошириш, чек бермасдан савдо қилиш, маҳсулот миқдори ёки вазнини нотўғри ҳисоблаш каби ҳолатларни киритади. Бундай қоидабузарликлар қонунчиликда белгиланган жавобгарликка сабаб бўлиши мумкин.
Агар дўкон маъмурияти мурожаатни ҳал қилмаса, харидор Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитасининг 1159 қисқа рақами ёки онлайн мурожаат хизмати орқали шикоят қилиши мумкин.
Электрон нархнома муаммони тўлиқ бартараф этадими?
Электрон нархномалар муҳим технологик ечим бўлиши мумкин, аммо уларнинг ўзи барча хатоларни автоматик равишда йўқотмайди.
Тизим самарали ишлаши учун:
касса базаси ва рафдаги экранлар бир вақтда янгиланиши;
ҳар бир маҳсулот коди тўғри боғланиши;
интернет ёки ички тармоқ узилганда захира механизм ишлаши;
акция бошланиши ва тугаши автоматик назорат қилиниши;
ходимлар хатолар ҳақида тез хабар олиши
керак бўлади.
Демак, технология инсон омилини камайтиради, аммо назорат ва масъулиятни бутунлай алмаштирмайди.
Асосий синов — ваъда эмас, натижа
Зафар Ҳошимовнинг очиқ муносабати компания муаммони инкор этмаётганини кўрсатди. Электрон нархномалар, кучайтирилган касса назорати, ходимларни қўшимча ўқитиш ва ҳар бир мурожаатни текшириш — вазиятни яхшилашга қаратилган аниқ қадамлар.
Бироқ харидорлар учун асосий мезон баёнотнинг ўзи эмас. Кейинги ойларда чеклардаги номувофиқликлар камаядими, мурожаатлар қанчалик тез ҳал этилади ва «Нарх кафолати» қоидаси барча филиалларда бир хил ишлайдими — ишонч айнан шу натижалар орқали тикланади.
Катта савдо тармоғи учун бир неча минг сўмлик хато кичик кўриниши мумкин. Харидор учун эса масала пул миқдорида эмас — рафда кўрган нархи кассада ҳам ўзгармаслигига ишонишдадир.
Сиз ҳам супермаркетда раф ва чекдаги нарх фарқига дуч келганмисиз? Вазият қандай ҳал қилинганини изоҳда ёзинг.
…