Ўзбекистонда олтин қазиб олиш ҳуқуқи қарийб уч баравар қимматлашди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда олтин қазиб олиш ҳуқуқи қарийб уч баравар қимматлашди
Қисқача

Ўзбекистонда қимматбаҳо металларни якка тартибда қазиб олиш ҳуқуқи учун ауксионнинг бошланғич нархи бир гектар ерга 100 БҲМ етиб белгиланди. Бу ҳозир 41,2 миллион сўм бўлиб, аввалги 35 БҲМ ёки 14,4 миллион сўмлик нархдан юқори. 2026 йил 1 сентябрдан БҲМ 440 минг сўмга ошгач, бошланғич баҳо 44 миллион сўмга етади.

Ўзбекистонда қимматбаҳо металларни якка тартибда қазиб олиш ҳуқуқининг аукциондаги энг кам бошланғич нархи оширилди. Вазирлар Маҳкамаси қарорига кўра, энди бир гектар ер учун савдо 100 БҲМдан бошланади. Бу амалдаги ҳисобда 41,2 миллион сўмни ташкил этади. Аввал мазкур кўрсаткич 35 БҲМ, яъни 14,4 миллион сўм эди.

2026 йил 1 сентябрдан БҲМ 440 минг сўмга ошиши муносабати билан бир гектар майдоннинг бошланғич баҳоси 44 миллион сўмга етади.

Шунингдек, углеводородлар, олтин ва бошқа рудали қазилмаларни қазиб олиш ҳуқуқи учун бошланғич тўлов хомашё қийматининг 0,15 фоизидан 0,6 фоизигача кўтарилди. Геологик қидирув ишлари учун белгиланган нархлар ҳам оширилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёнинг сирли Кун Кўрмас кўли ҳақида эшитганмисиз? (видео)Қашқадарёнинг сирли Кун Кўрмас кўли ҳақида эшитганмисиз? (видео)Бугун, 14:01Ўзбекистон Марказий Осиёда фаровонлик бўйича учликка кирдиЎзбекистон Марказий Осиёда фаровонлик бўйича учликка кирдиБугун, 10:02Тўй пайтида ёнғин чиқди, меҳмонлар эса рақсни давом эттирдиТўй пайтида ёнғин чиқди, меҳмонлар эса рақсни давом эттирдиКеча, 21:03Туристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилдиТуристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилдиКеча, 10:07Тошкентда сув 24 соатга ўчади: 33 минг киши қамровдаТошкентда сув 24 соатга ўчади: 33 минг киши қамровдаКеча, 09:44Ўзбекистон аҳолиси 38,5 миллиондан ошди: рақамлар нимани кўрсатди?Ўзбекистон аҳолиси 38,5 миллиондан ошди: рақамлар нимани кўрсатди?02.08, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди