Электр энергиясидан бўлган қарздорлик эвазига, трансформатор хатланди

·45·Жамият
Электр энергиясидан бўлган қарздорлик эвазига, трансформатор хатланди
Қисқача

Шароф Рашидов туманида «Ю.Х.» фермер хўжалигининг електр енергияси бўйича қарздорлиги сабабли електр таъминотида фойдаланилаётган трансформатори хатланди. Қарздорга қарзни ихтиёрий равишда тўлаш учун белгиланган муддат ва имконият берилган бўлса-да, у қарзни тўламаган. Трансформаторнинг хатланиши қарздорликни ундириш ва суд ҳужжати талабларининг ижросини таъминлаш мақсадида амалга оширилди.

Бюронинг Шароф Рашидов туман бўлими иш юритувида электр энергияси учун мавжуд қарздорликни ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжати бўйича мажбурий ижро ҳаракатлари амалга оширилди. Ижро жараёнида қарздор — «Ю.Х.» фермер хўжалигига қарздорликни ихтиёрий равишда бартараф этиш учун қонунчиликда белгиланган муддат ва имкониятлар яратилган бўлса-да, қарз белгиланган тартибда тўланмади.

Шундан сўнг давлат ижрочиси томонидан қарздорнинг мол-мулки ўрганилиб, фермер хўжалиги тасарруфидаги электр таъминоти учун фойдаланилаётган трансформатор хатланди. Мазкур ижро ҳаракати қарздорликни ундиришни таъминлаш ҳамда суд ҳужжати талабларининг сўзсиз ижросини таъминлаш мақсадида қонунчилик талабларига мувофиқ амалга оширилди.

Мажбурий ижро бюроси суд ҳужжатлари ва бошқа ижро ҳужжатлари талабларини ўз вақтида бажариш ҳар бир қарздорнинг қонуний мажбурияти эканини эслатади.

Шароф РашидовМажбурий ижро бюроси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқдаБошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқдаБугун, 17:11Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?Бугун, 16:57Бахмалда оилалар яраштирилмоқдаБахмалда оилалар яраштирилмоқдаБугун, 16:36Тошкентда 20 ёшли йигит 75 ёшли аёлга шаҳвоний шилқимлик қилгани айтилмоқдаТошкентда 20 ёшли йигит 75 ёшли аёлга шаҳвоний шилқимлик қилгани айтилмоқдаБугун, 16:16Шаҳрисабзда одамлар нега иссиқ қумга кўмилмоқда?Шаҳрисабзда одамлар нега иссиқ қумга кўмилмоқда?Бугун, 13:22Тошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилдиТошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилдиБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда