Сизни нима ичдан емиради? Туғилган кунингиз бўйича талқин...
Туғилган сана инсоннинг характери ёки психологик заифликларини илмий жиҳатдан аниқлаб бера олмайди. Нумерологик талқинларда 1, 10, 19 ва 28 саналари мақсадсизлик, 2, 11, 20 ва 29 муносабатда ўзликни йўқотиш, 3, 12, 21 ва 30 ҳиссиётларни назорат қила олмаслик билан боғланади.
Баъзан инсонга ташқи душман эмас, балки йиллар давомида такрорланаётган ўз одатлари кўпроқ зарар етказади. Кимдир бошқалар фикрига қарам бўлиб қолади, кимдир муносабатда ўзлигини йўқотади, яна кимдир бутун ҳаётини иш ва пул ортидан қувишга бағишлайди.
Нумерологик талқинларда туғилган сана инсоннинг айнан қайси заиф нуқтаси ҳаётида энг катта тўсиққа айланиши мумкинлигини кўрсатади, деб қаралади. Санангизни топинг — баъзи таърифлар кутилмаган даражада таниш туюлиши мумкин.
1, 10, 19 ва 28 — мақсадсизлик энг катта хавф
Бу саналарда туғилганлар одатда кучли характер ва етакчиликка интилиш билан боғланади.
Аммо улар учун энг оғир ҳолат — нима учун ҳаракат қилаётганини билмай қолиш.
Аниқ мақсад йўқолганда бошқаларнинг фикри ортиқча аҳамият касб эта бошлайди. «Мен нимани хоҳлайман?» деган савол ўрнига «бошқалар мен ҳақимда нима дейди?» деган фикр келади.
Яна бир хавф — муваффақият ортган сари такаббурликнинг кучайиши. Ўзига ишонч фойдали, аммо ўзини ҳаммадан устун кўриш муносабатларни бузиши мумкин.
2, 11, 20 ва 29 — муносабатда ўзини йўқотиш
Бу тоифадаги инсонлар яқин муносабатларни жуда жиддий қабул қилиши мумкин.
Муаммо шундаки, улар баъзан жуфтининг истаклари, кайфияти ва муаммоларини шу қадар марказга қўядики, ўз ҳаёти иккинчи планга тушиб қолади.
Натижада:
— шахсий мақсадлар унутилади;
— дўстлар билан алоқа камаяди;
— жуфтликдаги ҳар бир жанжал фожиадек қабул қилинади;
— ташқи гап-сўз ва ғийбат ҳам кучли таъсир қила бошлайди.
Улар учун асосий сабоқ — яқинлик билан ўзликни йўқотиш бир нарса эмаслигини англаш.
3, 12, 21 ва 30 — ҳиссиёт портлаши ҳаммасини бузиши мумкин
Бу саналарда туғилганлар ҳиссиётли, очиқ ва таъсирчан инсонлар сифатида талқин қилинади.
Аммо ҳиссиёт назоратдан чиқса, бир неча дақиқалик жаҳл йиллаб қурилган муносабатга зарар етказиши мумкин.
Айниқса:
— тез жаҳлланиш;
— «мен ҳақман» деган қаттиқ позиция;
— бошқаларга ишончсизлик
уларнинг асосий ички тўсиғига айланиши мумкин.
Бу тоифа учун кучли бўлиш — баландроқ гапириш эмас, эмоция юқори пайтда ҳам қарорни назорат қила олиш.
4, 13, 22 ва 31 — ҳамма нарсани назорат қилиш истаги
Ҳамма иш режа бўйича кетишини хоҳлаш ёмон эмас.
Лекин ҳаётда ҳар бир инсонни, вазиятни ва натижани бошқариб бўлмайди.
Бу саналарда туғилганлар учун хавф айнан шу ерда пайдо бўлади: назоратга бўлган эҳтиёж кучайган сари қаттиққўллик ва манфаатпарастлик ҳам намоён бўлиши мумкин.
«Мен айтганимдек бўлиши керак» деган ёндашув ишда натижа бериши мумкин, аммо муносабатларда одамларни узоқлаштиради.
Баъзан куч — назорат қилишда эмас, назорат қилиб бўлмайдиган нарсани қабул қилишда.
5, 14 ва 23 — тартибсизлик имкониятларни йўқотади
Бу тоифада ғоялар кўп бўлиши мумкин.
Бугун бир режа, эртага бошқа мақсад, кейин яна янги қизиқиш. Муаммо эса ишлар охиригача етмай қолганида бошланади.
Уларни кўпроқ:
— интизомсизлик;
— доимий иккиланиш;
— қарорни тез-тез ўзгартириш;
— бир вақтнинг ўзида жуда кўп иш бошлаш
ортга тортиши мумкин.
Асосий формула жуда оддий: битта ишни охирига етказиш ўнта янги ғоядан кучлироқ.
6, 15 ва 24 — севгига ортиқча боғланиш
Бу саналарда туғилганлар учун муносабатлар катта аҳамиятга эга бўлиши мумкин.
Аммо муҳаббат инсоннинг бутун қийматига айланиб қолса, ажралиш ёки совуқлик ўта оғир қабул қилинади.
Уларга зарар етказиши мумкин бўлган учта нуқта:
— муносабатларга қарамлик;
— ташқи кўриниш ва қаришдан ортиқча қўрқиш;
— ўзини доим бошқалар билан таққослаш.
Улар учун энг муҳим савол: «Мени ким яхши кўради?» эмас, «Мен ўзимни қандай қадрлаяпман?»
7, 16 ва 25 — икки чекка орасида қолиш
Бу тоифа учун энг қийин масала — мувозанат.
Бир томонда зерикарли рутина: ҳар куни бир хил ҳаёт, янги ҳиссиёт ва мақсад йўқ.
Иккинчи томонда эса аксинча — доимий қувиш: янги жой, янги одам, янги режа, яна янги мақсад.
Ҳар икки ҳолат ҳам чарчатиши мумкин.
Устига-устак кучли шубҳакорлик уларни одамларга ишонишдан тўхтатиши мумкин.
Улар учун оптимал йўл — барқарорликни зерикишга, эркинликни эса хаосга айлантирмаслик.
8, 17 ва 26 — иш ва пул бутун ҳаётни эгаллаб олиши мумкин
Бу саналарда туғилганлар меҳнаткаш ва мақсадга интилувчан бўлиши мумкин.
Бу катта афзаллик.
Аммо хавф ҳам шу ерда: инсон ўз қийматини фақат лавозим, даромад ва бошқаларнинг эътирофи билан ўлчай бошлайди.
«Яна бироз ишлай», «кейин дам оламан», «аввал шу мақсадга етай» деган фикрлар йиллар давом этиши мумкин.
Натижада пул кўпайиши мумкин, аммо вақт камаяди.
Бу тоифа учун муҳим сабоқ — карьера ҳаётнинг қисми, ҳаётнинг ўзи эмас.
9, 18 ва 27 — ҳаммани қутқаришдан чарчаш
Бу саналарда туғилганлар бошқаларга ёрдам беришга мойил инсонлар сифатида талқин қилинади.
Бироқ доим ҳамманинг муаммосини ҳал қилишга уриниш бир вақт келиб ўз ресурсини тугатади.
Айниқса улар:
— бошқаларнинг оғриғини ўзиникидек қабул қилиши;
— одамларни «ўзгартириш»га ҳаракат қилиши;
— реал вазиятдан кўра хаёлдаги сценарийга ишониши;
— чарчаганда эса бутунлай ўз ичига бекилиб олиши мумкин.
Баъзан энг соғлом қарор — ҳаммани қутқариш эмас, кимнинг масъулияти кимда эканини ажратиш.
Туғилган сана ҳақиқатан инсонни «вайрон қиладиган» нуқтани кўрсатадими?
Йўқ. Инсоннинг характери ёки психологик заифликларини туғилган сана орқали илмий жиҳатдан аниқлаб бўлмайди.
Аммо рўйхатдаги муаммоларнинг ўзи реал: мақсадсизлик, ҳиссиётни бошқара олмаслик, ўзликни йўқотиш, перфекционизм, ишга қарамлик ёки доим ҳаммани қутқаришга уриниш ҳақиқатан ҳам ҳаёт сифатини пасайтириши мумкин.
Шу сабаб бу талқинни башорат сифатида эмас, ўзингизга бир савол бериш учун баҳона сифатида қабул қилиш қизиқ:
Сизнинг санангизга берилган таъриф қайси жиҳатдан тўғри келди — ва айнан нимани ўзгартириш вақти келган?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…