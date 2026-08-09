Роналд Араухонинг Ливерпулга кетиши Барселона режаларини ўзгартирди

·57·Спорт
Роналд Араухонинг Ливерпулга кетиши Барселона режаларини ўзгартирди
Қисқача

Роналд Араухонинг Барселонадан Ливерпулга ўтиши каталонияликлар трансфер сиёсатини ўзгартириб, ҳимоя чизиғини қайта шакллантириш заруратини туғдирди. Роналд Араухо Ливерпул билан 2031 йилнинг июнигача мўлжалланган шартнома имзолади, инглиз клуби эса футболчини мавсум охиригача тахминан 50 миллион еврога сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлди.

Уругвайлик марказий ҳимоячи Роналд Араухонинг Каталонияни тарк этиб, Англиянинг Ливерпул клубига ўтиши Барселона жамоасининг трансфер сиёсатида кескин бурилиш ясади. Мазкур кутилмаган трансфер бош мураббий Ханси Флик ҳамда спорт директори Деку олдига ҳимоя чизиғини қайта шакллантириш бўйича жиддий вазифаларни қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг ўзи аввалроқ жамоада қолиш истагини бир неча бор таъкидлаган эди. Шу боис унинг кетиши ҳатто жамоадошлари учун ҳам кутилмаган янгилик бўлди. Бироқ бош мураббий Ханси Фликнинг мавқеи ва қарашлари ойдинлашгач, ҳимоячи янги синовларни бошдан кечиришни маъқул топди.

Трансфер тафсилотлари ва молиявий томони

Роналд Араухо Ливерпул билан 2031 йилнинг июнигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади. Инглиз клуби футболчини мавсум охиригача сотиб олиш ҳуқуқига ҳам эга бўлиб, бу трансфер қиймати тахминан 50 миллион еврони ташкил қилади.

Шунингдек, Ливерпул футболчининг Барселонедаги энг юқори маошларидан бири бўлган бутун маошини тўлиқ қоплашни ўз зиммасига олди. Бу эса каталонияликлар клубининг молиявий юкини сезиларли даражада камайтириб, маошлар фондини қисқартиришга ёрдам берди.

Деку ва Ханси Флик олдидаги янги вазифалар

Араухонинг Жоанс Гампер спорт мажмуасида жамоадошлари ва клуб ходимлари билан хайрлашиб, Англия томон йўл олиши Барселона режасида умуман йўқ эди. Гарчи бу эҳтимол доимо муҳокара қилинган бўлса-да, футболчининг кетишга мойиллиги кам эди.

Ҳозирги вазият спорт директори Декудан трансфер бозоридаги бошқа устувор вазифалар билан бирга ҳимоя марказини мустаҳкамлаш учун бешта муқобил вариантни кўриб чиқишни талаб қилмоқда. Бу мураккаб мувозанат жамоанинг мавсумдаги натижаларига ўз таъсирини кўрсатиши аниқ.

БарселонаРоналд АраухоЛиверпулХанси ФликТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)