Рома Родриго Мора трансфери учун курашга киришди
Рома 2007-йилда туғилган Porto футболчиси Родриго Мора трансфери учун музокараларга киришди. Рим клуби футболчини 5 миллион евро эвазига ижара асосида олиб, келгусида унинг трансфер ҳуқуқини 45 миллион еврога тўлиқ сотиб олишни таклиф қилди. Родриго Мора учун Galatasaray ҳам қизиқиш билдираётгани сабабли трансфер пойгасида рақобат кучайган.
Италиянинг Рома клуби таркибни ёш истеъдодлар билан кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракатларни бошлади. Гиаллороссилар келажакни ўйлаган ҳолда ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғига янги номзидларни жалб этиш устида иш олиб бормоқда. ПортугалиянингPorto жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган 2007-йилда туғилган иқтидорли футболчи Родриго Мора Рим клубининг асосий нишонларидан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри ва таниқли инсайдерлар тарқатган маълумотларга кўра, Рома раҳбарияти футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун аллақачон Порту клуби билан музокараларга киришган. Римликлар трансфер ойнасининг сўнгги босқичида мазкур ёш иқтидор эгасини қўлга киритиш учун жиддий қадамлар ташламоқда. Португалия футболининг энг порлоқ юлдузларидан бири саналган Родриго Мора ўзининг техник маҳорати ва майдонни кўра олиш қобилияти билан Европанинг бир қанча гранд клублари эътиборини тортган.
Молиявий таклифлар ва шартларАнгело Мангиантенинг хабар беришича, Рома клуби Родриго Мора трансфери бўйича ўзининг илк расмий молиявий таклифини юборган. Унга кўра, римликлар футболчини 5 миллион евро эвазига ижара асосида олишни, шунингдек, келгусида унинг трансфер ҳуқуқини 45 миллион евро эвазига тўлиқ сотиб олиш шартини таклиф қилишган. Бироқ ушбу трансферни амалга ошириш осон кечмайди, чунки футболчи учун курашда рақобат етарлича юқори.
Джанлука Ди Марзонинг маълумот беришича, Рома бош мураббийи ушбу ёш футболчини ўз жамоасида кўришни жуда хоҳламоқда ва раҳбариятдан унинг трансферини қайси йўл билан бўлмасин ҳал қилишни талаб қилмоқда. Мутахассиснинг қатъий қизиқиши клубни музокараларда янада фаолроқ бўлишга ундамоқда. Шунга қарамай, Рим клуби бу курашда ёлғиз эмас.
Туркия клубининг қизиқишиТуркия ОАВлари, хусусан, Яғıз Сабункуоғлу тарқатган маълумотларга кўра, Туркиянинг Galatasaray клуби ҳам Родриго Моранинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда. Истанбулликлар ҳам трансфер ойнасининг сўнгги кунларида иқтидорли футболчини қўлга киритиш имкониятларини ўрганмоқда. Бу эса трансфер пойгасидаги рақобатни янада кескинлаштириб юборди.
Порту бош мураббийи Францеско Фариоли футболчининг трансферига оид миш-мишларга муносабат билдираркан, қуйидагиларни таъкидлади: «У жамоадан кетишини сўраб мурожаат қилгани йўқ. Мен трансфер бозори футболчиларнинг хаёрини олиши мумкинлигини тушунаман, баъзида ўйинчилар бошқа манзиллар ёки Портудаги ўрни ҳақида ўйлашлари табиий. Аммо барча хотиржам бўлиши мумкин».
Ҳозирча трансфернинг якуни қандай якунланиши номаълум бўлиб қолмоқда. Рома клуби қисқа фурсат ичида музокараларни ижобий якунлаб, рақобатчиларни ортда қолдиришга интилмоқда. Агар келишув амалга ошса, бу Рим жамоасининг келгуси мавсумлардаги режаларида муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.
…