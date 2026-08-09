Рома Родриго Мора трансфери учун курашга киришди

·38·Спорт
Рома Родриго Мора трансфери учун курашга киришди
Қисқача

Рома 2007-йилда туғилган Porto футболчиси Родриго Мора трансфери учун музокараларга киришди. Рим клуби футболчини 5 миллион евро эвазига ижара асосида олиб, келгусида унинг трансфер ҳуқуқини 45 миллион еврога тўлиқ сотиб олишни таклиф қилди. Родриго Мора учун Galatasaray ҳам қизиқиш билдираётгани сабабли трансфер пойгасида рақобат кучайган.

Италиянинг Рома клуби таркибни ёш истеъдодлар билан кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракатларни бошлади. Гиаллороссилар келажакни ўйлаган ҳолда ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғига янги номзидларни жалб этиш устида иш олиб бормоқда. ПортугалиянингPorto жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган 2007-йилда туғилган иқтидорли футболчи Родриго Мора Рим клубининг асосий нишонларидан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри ва таниқли инсайдерлар тарқатган маълумотларга кўра, Рома раҳбарияти футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун аллақачон Порту клуби билан музокараларга киришган. Римликлар трансфер ойнасининг сўнгги босқичида мазкур ёш иқтидор эгасини қўлга киритиш учун жиддий қадамлар ташламоқда. Португалия футболининг энг порлоқ юлдузларидан бири саналган Родриго Мора ўзининг техник маҳорати ва майдонни кўра олиш қобилияти билан Европанинг бир қанча гранд клублари эътиборини тортган.

Молиявий таклифлар ва шартлар

Ангело Мангиантенинг хабар беришича, Рома клуби Родриго Мора трансфери бўйича ўзининг илк расмий молиявий таклифини юборган. Унга кўра, римликлар футболчини 5 миллион евро эвазига ижара асосида олишни, шунингдек, келгусида унинг трансфер ҳуқуқини 45 миллион евро эвазига тўлиқ сотиб олиш шартини таклиф қилишган. Бироқ ушбу трансферни амалга ошириш осон кечмайди, чунки футболчи учун курашда рақобат етарлича юқори.

Джанлука Ди Марзонинг маълумот беришича, Рома бош мураббийи ушбу ёш футболчини ўз жамоасида кўришни жуда хоҳламоқда ва раҳбариятдан унинг трансферини қайси йўл билан бўлмасин ҳал қилишни талаб қилмоқда. Мутахассиснинг қатъий қизиқиши клубни музокараларда янада фаолроқ бўлишга ундамоқда. Шунга қарамай, Рим клуби бу курашда ёлғиз эмас.

Туркия клубининг қизиқиши

Туркия ОАВлари, хусусан, Яғıз Сабункуоғлу тарқатган маълумотларга кўра, Туркиянинг Galatasaray клуби ҳам Родриго Моранинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда. Истанбулликлар ҳам трансфер ойнасининг сўнгги кунларида иқтидорли футболчини қўлга киритиш имкониятларини ўрганмоқда. Бу эса трансфер пойгасидаги рақобатни янада кескинлаштириб юборди.

Порту бош мураббийи Францеско Фариоли футболчининг трансферига оид миш-мишларга муносабат билдираркан, қуйидагиларни таъкидлади: «У жамоадан кетишини сўраб мурожаат қилгани йўқ. Мен трансфер бозори футболчиларнинг хаёрини олиши мумкинлигини тушунаман, баъзида ўйинчилар бошқа манзиллар ёки Портудаги ўрни ҳақида ўйлашлари табиий. Аммо барча хотиржам бўлиши мумкин».

Ҳозирча трансфернинг якуни қандай якунланиши номаълум бўлиб қолмоқда. Рома клуби қисқа фурсат ичида музокараларни ижобий якунлаб, рақобатчиларни ортда қолдиришга интилмоқда. Агар келишув амалга ошса, бу Рим жамоасининг келгуси мавсумлардаги режаларида муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.

РомаРодриго МораПортуТрансферGalatasaray
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)