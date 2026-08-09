Тоттенхем ва Хетафе ўйини: Сандро Тоналининг асаби бузилди
Тоттенхем ва Хетафе ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Баҳс давомида Сандро Тонали Марио Мартин билан тўқнашувдан сўнг рақибини бир неча бор итариб юборди ва жамоадошлари вазиятни тинчлантириш учун аралашди. Хетафе сафида Алберто Риско 66-дақиқада гол урган бўлса, Конор Галлагҳер 70-дақиқада Тоттенхемнинг жавоб голини киритди.
Профессионал футбол клублари иштирокидаги ўртоқлик учрашувлари кўпинча шиддатли курашлар ва кутилмаган ҳиссиётларга бой ўтади. Ана шундай баҳслардан бирида Тоттенхем ва Хетафе жамоалари майдонда тўқнаш келиб, 1:1 ҳисобидаги дуранг натижани қайд этди. Goal.com хабар беришича, мазкур ўйин голлардан кўра кўпроқ италиялик яримҳимоячи Сандро Тоналининг асабийлашиши ва майдондаги тартибсизлик билан ёдда қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўртоқлик мақомида ўтказилганига қарамай, майдонда курашлар кескин тус олди ва жамоалар ўртасидаги зиддиятли вазиятлар тез-тез учраб турди. Учрашув давомида энг қизғин лаҳзалардан бири Сандро Тонали ва испаниялик яримҳимоячи Марио Мартин ўртасидаги тўқнашув вақтида юзага келди. Икки футболчи ўртасидаги курашдан сўнг италиялик футболчи ўзини тутиб тура олмади.
Майдондаги тўқнашув ва жанжалМанба маълумотига кўра, вазиятдан ғазабланган Сандро Тонали рақибига нисбатан ўта жаҳл билан муносабат билдириб, уни бир неча бор итариб юборди. Ушбу кескин ҳаракат дарҳол майдондаги ҳароратни кўтариб юборди ва иккала жамоа вакиллари зиддият янада авж олиб кетишининг олдини олиш учун зудлик билан аралашишга мажбур бўлишди.
Жамоадошларининг ўз вақтида аралашуви туфайли вазиятни тинчлантиришга муваффақ олуннди, бироқ Тоналининг бу қалтис ҳаракати ўйиннинг асосий муҳокама марказига айланди. Мутахассислар футболчининг бу каби асабий реакциясини унинг ўйиндаги босимни кўтара олмагани билан изоҳлашмоқда.
Голли вазиятлар ва ўйин манзарасиМайдондаги спорт курашига келсак, учрашув тенг курашлар остида ўтди. Гарчи Тоттенхем учрашув давомида тўп назоратини ўз қўлида сақлашга интилган бўлса-да, Хетафе интизомли ҳимоя ва дарвозабонининг ишончли ўйини эвазига рақибига муносиб қаршилик кўрсатди.
Баҳснинг иккинчи бўлимида ҳисоб очилди. Учрашувнинг 66-дақиқасида Алберто Риско Хетафени олдинга олиб чиқди. Бироқ Испания клубининг хурсандчилиги узоққа чўзилмади ва орадан атиги тўрт дақиқа ўтиб, Тоттенхем жавоб голини урди.
Лондонликлар сафида фаол ҳаракат қилган Конор Галлагҳер 70-дақиқада мувозанатни тиклаб, жамоасини мағлубиятдан қутқарди. Қолган дақиқаларда ҳар икки жамоа вакиллари ғалаба учун ҳаракат қилишганига қарамай, ўйин якунига қадар бошқа гол урилмади ва дуранг натижа қайд этилди.
Учрашув якунида спорт жамоатчилиги ва ОАВ эътибори ўйин натижасидан кўра кўпроқ Сандро Тоналининг ҳиссиётларга берилиб кетгани ва майдондаги кескин вазиятларга қаратилди. Бу каби ўртоқлик учрашувлари мавсум олдидан футболчиларнинг психологик ҳолатини ҳам синовдан ўтказиши яна бир бор тасдиқланди.
…