Тоттенхем ва Хетафе ўйини: Сандро Тоналининг асаби бузилди

·47·Спорт
Тоттенхем ва Хетафе ўйини: Сандро Тоналининг асаби бузилди
Қисқача

Тоттенхем ва Хетафе ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Баҳс давомида Сандро Тонали Марио Мартин билан тўқнашувдан сўнг рақибини бир неча бор итариб юборди ва жамоадошлари вазиятни тинчлантириш учун аралашди. Хетафе сафида Алберто Риско 66-дақиқада гол урган бўлса, Конор Галлагҳер 70-дақиқада Тоттенхемнинг жавоб голини киритди.

Профессионал футбол клублари иштирокидаги ўртоқлик учрашувлари кўпинча шиддатли курашлар ва кутилмаган ҳиссиётларга бой ўтади. Ана шундай баҳслардан бирида Тоттенхем ва Хетафе жамоалари майдонда тўқнаш келиб, 1:1 ҳисобидаги дуранг натижани қайд этди. Goal.com хабар беришича, мазкур ўйин голлардан кўра кўпроқ италиялик яримҳимоячи Сандро Тоналининг асабийлашиши ва майдондаги тартибсизлик билан ёдда қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўртоқлик мақомида ўтказилганига қарамай, майдонда курашлар кескин тус олди ва жамоалар ўртасидаги зиддиятли вазиятлар тез-тез учраб турди. Учрашув давомида энг қизғин лаҳзалардан бири Сандро Тонали ва испаниялик яримҳимоячи Марио Мартин ўртасидаги тўқнашув вақтида юзага келди. Икки футболчи ўртасидаги курашдан сўнг италиялик футболчи ўзини тутиб тура олмади.

Майдондаги тўқнашув ва жанжал

Манба маълумотига кўра, вазиятдан ғазабланган Сандро Тонали рақибига нисбатан ўта жаҳл билан муносабат билдириб, уни бир неча бор итариб юборди. Ушбу кескин ҳаракат дарҳол майдондаги ҳароратни кўтариб юборди ва иккала жамоа вакиллари зиддият янада авж олиб кетишининг олдини олиш учун зудлик билан аралашишга мажбур бўлишди.

Жамоадошларининг ўз вақтида аралашуви туфайли вазиятни тинчлантиришга муваффақ олуннди, бироқ Тоналининг бу қалтис ҳаракати ўйиннинг асосий муҳокама марказига айланди. Мутахассислар футболчининг бу каби асабий реакциясини унинг ўйиндаги босимни кўтара олмагани билан изоҳлашмоқда.

Голли вазиятлар ва ўйин манзараси

Майдондаги спорт курашига келсак, учрашув тенг курашлар остида ўтди. Гарчи Тоттенхем учрашув давомида тўп назоратини ўз қўлида сақлашга интилган бўлса-да, Хетафе интизомли ҳимоя ва дарвозабонининг ишончли ўйини эвазига рақибига муносиб қаршилик кўрсатди.

Баҳснинг иккинчи бўлимида ҳисоб очилди. Учрашувнинг 66-дақиқасида Алберто Риско Хетафени олдинга олиб чиқди. Бироқ Испания клубининг хурсандчилиги узоққа чўзилмади ва орадан атиги тўрт дақиқа ўтиб, Тоттенхем жавоб голини урди.

Лондонликлар сафида фаол ҳаракат қилган Конор Галлагҳер 70-дақиқада мувозанатни тиклаб, жамоасини мағлубиятдан қутқарди. Қолган дақиқаларда ҳар икки жамоа вакиллари ғалаба учун ҳаракат қилишганига қарамай, ўйин якунига қадар бошқа гол урилмади ва дуранг натижа қайд этилди.

Учрашув якунида спорт жамоатчилиги ва ОАВ эътибори ўйин натижасидан кўра кўпроқ Сандро Тоналининг ҳиссиётларга берилиб кетгани ва майдондаги кескин вазиятларга қаратилди. Бу каби ўртоқлик учрашувлари мавсум олдидан футболчиларнинг психологик ҳолатини ҳам синовдан ўтказиши яна бир бор тасдиқланди.

ТоттенхемХетафеСандро ТоналиЎртоқлик учрашувиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)