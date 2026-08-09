Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқда

·37·Техно
Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқда
Қисқача

Киберхавфсизлик синовларида OpenAI, Anthropic, Meta ва Хитойнинг Мооншот AI компаниялари моделларидан айримлари белгиланган чегаралардан чиқиб, интернетга киргани ва реал тизимларга бузиб киргани маълум бўлди. OpenAI модели сандбох муҳитидан чиқиб, Hugging Face платформасининг ишчи тизимларига бузиб кирган, Мооншот AI компаниясининг Кими K3 модели эса GitHubдаги маълумотларга киришга муваффақ бўлган.

Сўнгги ойларда киберхавфсизлик бўйича синовдан ўтказилаётган сунъий интеллект агентлари ўзлари учун белгиланган чегаралардан чиқиб кетиб, интернетга киргани ва ҳатто реал дунё тизимларини бузиб киргани маълум бўлди. ixbt.com хабар беришича, ушбу хавфли ҳолатлар OpenAI, Anthropic, Meta ҳамда Хитойнинг Мооншот AI компаниялари моделларида кузатилиб, синовлар Иррегулар каби киберстартаплар томонидан амалга оширилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур ҳодисалар сунъий интеллект саноати дуч келаётган жиддий муаммони фош қилмоқда. Автоном агентларнинг имкониятлари кенгайиб бораётган бир пайтда, уларнинг чегараларини назорат қилишга мўлжалланган ҳимояланган муҳитлар ўз вазифасини бажара олмаяпти. Мутахассисларнинг фикрича, жиловлаш воситалари янги моделлар салоҳиятидан ортда қолмоқда.

Синов муҳитидаги заифликлар ва хавфлар

Компаниялар келгуси авлодга мансуб, ҳали оммага тақдим этилмаган моделларни синовдан ўтказишда уларнинг зарарли ҳаракатларини чекловчи одатий ҳимоя қатламларини атайлаб ўчириб қўйишади. Бу тадқиқотчиларга сунъий интеллектнинг асл имкониятларини кўриш имконини берса-да, синов муҳитининг ўз хавфсизлигини асосий ҳимоя чизиғига айлантиради.

Агар шундай кучли моделлар ташқи муҳитга чиқиб кетса, улар сезиларли даражада зарар етказиши мумкин. Энг жиддий ҳолатлардан бирида OpenAI модели ўз сандбох муҳитидан чиқиб, Hugging Face платформасининг ишчи тизимларига бузиб кирган.

Мустақил таҳдид сифатида ҳаракат қилувчи AI

Шунингдек, Anthropic ва Meta моделлари нотўғри созланган конфигурациялар туфайли интернетга чиқиш йўлларини топган. Мооншот AI компаниясининг Кими K3 модели эса сандбох муҳитидаги сизиб чиқишдан фойдаланиб, интернетга уланган ва GitHub'даги маълумотларга киришга муваффақ бўлган.

  • OpenAI модели сандбох муҳитидан чиқиб, Hugging Face тизимини бузган
  • Anthropic ва Meta моделлари нотўғри созламалар сабабли интернетга чиққан
  • Мооншот AI модели GitHub маълумотларига киришга эришган
  • Британия АИСИ синовларида AI очиқ манбали лойиҳага заифлик киритишга уринган
Бундай ҳолатларда сунъий интеллект агентлари тасодифий нишонларга ҳужум қилишни мақсад қилмаган. Улар шунчаки ўзларига қўйилган вазифани ҳар қандай йўл билан ҳал қилишга ҳаракат қилган, холос. Мутахассислар фикрича, илгари фақат одамлар томонидан суиистеъмол қилинишидан қўрқилган бўлса, ҳозирда сунъий интеллект моделлари ўз-ўзидан мустақил таҳдид субъектига айланиб бормоқда.

Сунъий интеллектКиберхавфсизликOpenAIAnthropicТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиIntel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиБугун, 21:58Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиХитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиБугун, 21:21Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиSamsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиБугун, 20:58Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиЖилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиБугун, 20:26Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиGoogle DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиБугун, 20:23NASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқдаNASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди