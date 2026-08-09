Apple компанияси бир йўла учта янги Ultra маҳсулотини тақдим этади

·50·Техно
Apple компанияси бир йўла учта янги Ultra маҳсулотини тақдим этади
Қисқача

Apple яқин вақт ичида “Ultra” бренди остида камида учта янги қурилма тақдим этиши кутилмоқда. Буклама iPhone модели катта эҳтимол билан iPhone Ultra деб номланади ва шу йилнинг сентабр ойида сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Йил охирига қадар сунъий интеллект ҳамда саломатликни кузатиш функсияларига эга инфрақизил камерали AirPods Ultra қулоқчинлари тақдим этилиши кутилмоқда.

Apple корпорацияси ўз маҳсулотлар қаторида “Ultra” брендидан кенгроқ фойдаланишга киришмоқда. MacRumors нашри Bloomberg агентлиги инсайдери Mark Gurman ҳамда МакВорлд маълумотларига таяниб тарқатган хабарга кўра, яқин вақт ичида ушбу номдаги камида учта янги қурилма эълон қилиниши кутилмоқда. Мазкур янги стратегия технология бозорида жиддий ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тайёргарлик кўрилаётган қурилмаларнинг биринчиси бу узоқ кутилган буклама iPhone модели бўлиб, у катта эҳтимол билан iPhone Ultra деб номланади. Манбаларнинг маълумот беришича, мазкур инновацион смартфон шу йилнинг сентябрь ойида сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Бу Apple'нинг букланувчи экранли қурилмалар бозоридаги илк қадами бўлади.

Янги авлод қулоқчинлари ва сунъий интеллект имкониятлари

Иккинчи янгилик сифатида йил охирига қадар AirPods Ultra қулоқчинлари тақдим этилиши кутилмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, булар янги тоифадаги наушниклар бўлиб, улар конструкцияси жиҳатидан одатий AirPods Pro моделларини эслатади. Бироқ асосий фарқ шундаки, улар сунъий интеллект ва инсон саломатлигини кузатиш функцияларини бажаришга мўлжалланган ўта кичик инфрақизил камералар билан жиҳозланади.

Ушбу технологик ечимлар фойдаланувчиларнинг кундалик ҳаётида соғлиғини назорат қилиш ва қурилма билан ишлаш тажрибасини янада юқори босқичга кўтариши кутилмоқда. Инфрақизил камераларнинг киритилиши AirPods сериясидаги энг муҳим янгиланишлардан бири бўлиши башорат қилинмоқда.

MacBook Ultra ва OLED экранлар даври

Кутилаётган техник хусусиятлар

2027 йил бошида эса компания ўз тарихидаги мутлақо янги MacBook Ultra ноутбукларини намойиш этиши кутилмоқда. Аввалроқ бу моделлар Pro туркумига кириши тахмин қилинган эди. Мазкур ноутбуклар Apple тарихида OLED экранлар билан жиҳозланадиган илк компьютерлар бўлиши билан бир қаторда, илк бор сенсорли дисплейларга ҳам эга бўлади.

Шунингдек, янги ноутбукларга M5 Pro ва M5 Max процессорлари ўрнатилиши кутилмоқда. Бундан ташқари, қурилмаларда кичрайтирилган Dynamic Island тирқиши ҳамда Apple C2 модемининг қўлланилиши эҳтимоли мавжуд. Бу эса Apple экотизимидаги қурилмаларнинг ўзаро боғлиқлигини ва интернет тезлигини янада яхшилайди.

AppleiPhone UltraAirPods UltraMacBook UltraТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиIntel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиБугун, 21:58Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиХитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиБугун, 21:21Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиSamsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиБугун, 20:58Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиЖилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиБугун, 20:26Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиGoogle DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиБугун, 20:23Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаСунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаБугун, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди