Apple компанияси бир йўла учта янги Ultra маҳсулотини тақдим этади
Apple яқин вақт ичида “Ultra” бренди остида камида учта янги қурилма тақдим этиши кутилмоқда. Буклама iPhone модели катта эҳтимол билан iPhone Ultra деб номланади ва шу йилнинг сентабр ойида сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Йил охирига қадар сунъий интеллект ҳамда саломатликни кузатиш функсияларига эга инфрақизил камерали AirPods Ultra қулоқчинлари тақдим этилиши кутилмоқда.
Apple корпорацияси ўз маҳсулотлар қаторида “Ultra” брендидан кенгроқ фойдаланишга киришмоқда. MacRumors нашри Bloomberg агентлиги инсайдери Mark Gurman ҳамда МакВорлд маълумотларига таяниб тарқатган хабарга кўра, яқин вақт ичида ушбу номдаги камида учта янги қурилма эълон қилиниши кутилмоқда. Мазкур янги стратегия технология бозорида жиддий ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тайёргарлик кўрилаётган қурилмаларнинг биринчиси бу узоқ кутилган буклама iPhone модели бўлиб, у катта эҳтимол билан iPhone Ultra деб номланади. Манбаларнинг маълумот беришича, мазкур инновацион смартфон шу йилнинг сентябрь ойида сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Бу Apple'нинг букланувчи экранли қурилмалар бозоридаги илк қадами бўлади.
Янги авлод қулоқчинлари ва сунъий интеллект имкониятлариИккинчи янгилик сифатида йил охирига қадар AirPods Ultra қулоқчинлари тақдим этилиши кутилмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, булар янги тоифадаги наушниклар бўлиб, улар конструкцияси жиҳатидан одатий AirPods Pro моделларини эслатади. Бироқ асосий фарқ шундаки, улар сунъий интеллект ва инсон саломатлигини кузатиш функцияларини бажаришга мўлжалланган ўта кичик инфрақизил камералар билан жиҳозланади.
Ушбу технологик ечимлар фойдаланувчиларнинг кундалик ҳаётида соғлиғини назорат қилиш ва қурилма билан ишлаш тажрибасини янада юқори босқичга кўтариши кутилмоқда. Инфрақизил камераларнинг киритилиши AirPods сериясидаги энг муҳим янгиланишлардан бири бўлиши башорат қилинмоқда.
MacBook Ultra ва OLED экранлар даври
Кутилаётган техник хусусиятлар
2027 йил бошида эса компания ўз тарихидаги мутлақо янги MacBook Ultra ноутбукларини намойиш этиши кутилмоқда. Аввалроқ бу моделлар Pro туркумига кириши тахмин қилинган эди. Мазкур ноутбуклар Apple тарихида OLED экранлар билан жиҳозланадиган илк компьютерлар бўлиши билан бир қаторда, илк бор сенсорли дисплейларга ҳам эга бўлади.
Шунингдек, янги ноутбукларга M5 Pro ва M5 Max процессорлари ўрнатилиши кутилмоқда. Бундан ташқари, қурилмаларда кичрайтирилган Dynamic Island тирқиши ҳамда Apple C2 модемининг қўлланилиши эҳтимоли мавжуд. Бу эса Apple экотизимидаги қурилмаларнинг ўзаро боғлиқлигини ва интернет тезлигини янада яхшилайди.
…