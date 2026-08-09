NASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқда

·40·Техно
NASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқда
Қисқача

NASA ой дастури стратегиясини ўзгартириб, Гатевай орбитал стансияси учун яратилган технологияларни Ой юзасида инфратузилма барпо этишга йўналтирмоқда. Northrop Grumman 4-август куни ЛИД деб номланган 3 та миссияга тайёргарлик кўраётганини эълон қилди, улар орқали Ой юзасига энергия таъминоти, маълумотларни узатиш ва механик интерфейс тизимлари етказилади.

АҚШ Миллий аэронавтика ва космос тадқиқотлари бошқармаси (NASA) ой дастури стратегиясини тубдан ўзгартириб, аввал режалаштирилган Гатевай орбитал станцияси учун яратилган технологияларни бевосита Ой юзасида инфратузилма барпо этишга йўналтирмоқда. Ушбу ўзгаришлар келгусида Ойнинг жанубий қутби яқинида доимий ишлайдиган базани яратиш ва узоқ муддатли экспедицияларни таъминлаш имконини бериши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Northrop Grumman ва янги лунар миссиялар

ixbt.com маълумотига кўра, Northrop Grumman компанияси дастлаб Гатевай лойиҳасининг ҲАЛО яшаш модули учун мўлжалланган технологияларни Ой юзасига мослаштиришга киришди. Компания 4-август куни Лунар Инфраструктуре Демо (ЛИД) деб номланган 3 та махсус миссияга тайёргарлик кўраётганини эълон қилди. Ушбу миссиялар доирасида Ой юзасига энергия таъминоти, маълумотларни узатиш ва механик интерфейс тизимлари етказиб берилади.

ЛИД дастурининг асосий вазифаси мазкур тизимларнинг ўта оғир шароитларда — қаттиқ ой кечаси ва узоқ давом этадиган соя ҳудудларида ишлаш қобилиятини синовдан ўтказишдир. Northrop Grumman электр таъминоти, терморегуляция, автоном бошқарув ҳамда алоқа технологияларини синовдан ўтказиб, уларни кейинчалик масштаблаштиришни режалаштирган. Ҳозирча учиш саналари ва қўниш аппаратларининг аниқ тавсифлари ошкор этилмаган.

NASA ушбу фойдали юкларни 2029-йилгача мўлжалланган ой базаси дастурининг биринчи босқичига киритишни мақсад қилган. Миссиялар тижорат компанияларини жалб қилувчи Коммерсиал Лунар Пайлоад Сервисес (КЛПС) дастури доирасида амалга оширилади. ҲАЛО модулининг айрим элементлари коррозия муаммоларига дуч келганига қарамай, Нортроп мутахассислари технологияларни қайта ишлатиш устида ишламоқда.

Канаданинг Canadarm3 тизимидаги ўзгаришлар

Фақатгина АҚШ эмас, балки халқаро ҳамкорлар ҳам ўз режаларини қайта кўриб чиқмоқда. Канаданинг Космик агентлиги (КСА) 6-август куни эълон қилишича, Гатевай учун яратилаётган Canadarm3 робототехника тизими эндиликда нафақат ой вазифалари, балки Ернинг паст орбитасидаги тижорат станциялари учун ҳам мослаштирилиши мумкин.

Canadarm3 тизимини ишлаб чиқаётган МДА Спасе компанияси 2024-йилда 1 миллиард Канада доллари (тахминан 717 миллион АҚШ доллари) миқдоридаги шартномани имзолаган эди. Америкаликлар дастуридаги ўзгаришлардан сўнг, ушбу робототехникани Ой юзасида қўллаш имкониятлари ҳам ўрганилмоқда, гарчи унинг аниқ архитектураси ҳали тўлиқ тасдиқланмаган бўлса ҳам.

Ҳозирги босқичда NASA тайёр ой базаси қурилиши ёки унинг аниқ муддатлари ҳақида гапирмаяпти, балки мавжуд ишланмаларни орбитал станциядан ер усти инфратузилмасига ўтказмоқда. Northrop Grumman ва бошқа пудратчиларнинг илк синовлари келажакдаги йирик космик лойиҳалар ва Ойда инсониятнинг узоқ муддатли қолиши учун пойдевор вазифасини бажаради.

NASANorthrop GrummanОй базасиГатевайКосмик технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиIntel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиБугун, 21:58Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиХитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиБугун, 21:21Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиSamsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиБугун, 20:58Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиЖилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиБугун, 20:26Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиGoogle DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиБугун, 20:23Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаСунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаБугун, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди