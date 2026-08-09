Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошлади

·37·Техно
Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошлади
Қисқача

Google DeepMind ва Google Ресеарч мутахассислари ишлаб чиққан ВеатерНехт модели тропик сиклонларни анъанавий моделларга қараганда ўртача бир сутка олдинроқ аниқ башорат қилмоқда. 2025-йилнинг октябр ойида «Мелисса» урагани мисолида тизим бўрон қуруқликка чиқишидан беш кун олдин унинг Ямайка томон йўналиши ва бешинчи даражагача кучайишини 80 фоизлик эҳтимол билан прогноз қилган.

Google DeepMind ва Google Ресеарч мутахассислари тропик циклонларнинг ривожланишини анъанавий моделларга қараганда ўртача бир сутка олдинроқ аниқ башорат қилиш имкониятини берувчи ВеатерНехт номли сунъий интеллект моделини ишлаб чиқдилар. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур технология метеоролобларни ҳам ҳайратда қолдирди ва унинг уч кунлик прогнози одатий икки кунлик таҳлиллар билан бир хил аниқликни кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ишланманинг имкониятлари 2025-йилнинг октябрь ойида содир бўлган «Мелисса» урагани мисолида яққол намоён бўлди. Бўрон қуруқликка чиқишидан нақд беш кун олдин ВеатерНехт тизими 80 фоизлик эҳтимоллик билан унинг Ямайка томон йўналиши ва энг юқори — бешинчи даражагача кучайишини олдиндан айтиб берган эди. Оқибатда табиий офат ҳақиқатан ҳам кучли сув тошқинлари ва кўчкилар билан бирга ҳудудга ёпирилди. Бундай муддатдан олдинги аниқ огоҳлантириш масъул хизматларга аҳолини эвакуация қилиш, захиралар яратиш ҳамда зарур ресурсларни ўз вақтида сафарбар этиш учун қўшимча имконият тақдим этди.

Технологиянинг ўзига хос хусусиятлари

Тропик циклонларнинг ҳам ҳаракат траекториясини, ҳам интенсивлигини бир вақтнинг ўзида олдиндан айтиш метеорологиядаги энг мураккаб вазифалардан бири саналади. Ҳаракат йўналиши глобал жараёнларга, хусусан, атмосфера фронтлари ва шамолларга боғлиқ бўлса, урагнинг кучи океан ва атмосферадаги локал шароитларга таянади. Аввалги сунъий интеллект моделлари траекторияни аниқлашда яхши натижа кўрсатгани билан, кучни башорат қилишда қийналарди.

ВеатерНехт модели фақат циклонлар ҳақидаги чекланган маълумотлар асосида эмас, балки оддий метеорологик кузатувларнинг улкан массивида ўқитилди. Бу ёндашув тизимга бир вақтнинг ўзида умумий об-ҳавони башорат қилиш ва тропик циклонлар эволюциясини ўрганиш имконини берди. Тадқиқотчиларни энг кўп ажаблантиргани шундаки, модел анъанавий тизимлардан фарқли ўлароқ, нисбатан паст аниқликдаги атмосфера маълумотларидан фойдаланган ҳолда ҳам юқори натижа кўрсатди.

Сценарийлар яратиш ва келгуси режиллар

Шунингдек, ВеатерНехт битта қатъий прогноз ўрнига, бўроннинг ривожланиши бўйича юзлаб ёки минглаб эҳтимолий сценарийларни ҳосил қилади. Дастлабки кичик ўзгаришлар вақт ўтиши билан бутунлай бошқача натижаларга олиб келишини ҳисобга олувчи бу ёндашув доирасида модел ўтган йили битта бўрон учун 50 та сценарий тузган бўлса, ҳозирда бу кўрсаткич 1000 тага етказилди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, мавжуд ҳисоблаш ресурслари ёрдамида анъанавий рақамли моделлар орқали бунча миқдордаги вариантларни олиш жуда қийин.

АҚШ Миллий ураганларни кузатиш маркази сунъий интеллект мутахассисларнинг ўрнини тўла босмаслигини, балки фақат ёрдамчи восита эканини таъкидлайди. Шу билан бирга, Google DeepMind илмий ҳамжамият учун мавсумий ураганлар башоратида қўлланилган ВеатерНехт моделларининг дастлабки кодларини очиқ эълон қилди. Бу бошқа олимларга тизимнинг юқори аниқлик сирларини ўрганиш ҳамда атмосферадаги қонуниятларни чуқурроқ тушуниш имконини бериши кутилмоқда.

GoogleСунъий интеллектВеатерНехтУраганМетеорология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиIntel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиБугун, 21:58Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиХитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиБугун, 21:21Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиSamsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиБугун, 20:58Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиЖилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиБугун, 20:26Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаСунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаБугун, 19:59NASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқдаNASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди