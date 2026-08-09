Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирди

·72·Техно
Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирди
Қисқача

Жилл Лепоре хусусий технологик корпорациялар демократия ва давлат бошқаруви функсияларини эгаллаб бораётгани янги турдаги тиранликка олиб келиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Гарвард тарихчиси бу жараённи “сунъий давлат” деб атаб, унинг АҚШ ва бошқа мамлакатларда миллий республикалар ўрнини эгаллаётганини таъкидлади.

Таниқли Гарвард тарихчиси ва Те Нев Ёркер журнали муаллифи Жилл Лепоре ўзининг навбатдаги «Те Рисе анд Фалл оф те Артифисиал Стате» номли китобида замонавий технологик компаниялар демократия функцияларини босқичма-босқич эгаллаб бораётгани ҳақида жиддий огоҳлантирди. TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастига берган интервюсида олима хусусий корпорациялар давлат бошқарувини ўз қўлига олаётгани жамиятни алгоритм ва машиналар ҳукмронлигига, натижада эса янги турдаги тиранликка олиб келишини таъкидлади. Ушбу жараён нафақат сиёсий тизимга, балки бутун дунё бўйлаб либерал демократик қадриятларга путур етказмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Олиманинг фикрича, у «сунъий давлат» деб атаётган тушунча ҳозирги кунда АҚШ ва бошқа давлатларда миллий республикалар ўрнини эгаллаб бормоқда. Бу ғоя асрлар давомида шаклланиб келган технократик фалсафаларга бориб тақалади ва жамиятни машиналар бошқариши муқаррарлигини тарғиб қилади. Технология соҳасига қарши эмаслигини алоҳида таъкидлаган муаллиф асосий муаммо хусусий корпорацияларнинг давлат вазифаларини бажаришга уриниши эканини тушунтирди.

Илмий фантастика ва сиёсат зиддияти

ixbt.com ва бошқа технологик манбалар муҳокама қилган мавзулар қаторида, Жилл Лепоре Кремний водийсининг етакчилари, хусусан, Elon Musk илмий фантастика асарлари ҳамда комиксларни нотўғри тушунган ҳолда келажакни барпо этишга уринаётганини танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, Elon Musk ёқтирадиган фантастик ғоялар ва образлар аслида тадбиркорнинг ўз сиёсий эътиқодларига бутунлай зид келади ва уларни инкор этади.

Тарихчи ўзининг янги китобида бундай сунъий тузилмаларнинг илдизларини илмий фантастика адабиёти орқали ўрганиб чиққан. Унинг кузатишларига кўра, машиналар бошқарувига асосланган жамиятлар узоқ яшай олмайди ва муқаррар равишда таназзулга юз тутади, бироқ замонавий технологик гигантлар бу тарихий сабоқларни эътиборсиз қолдирмоқда.

Демократиянинг келажаги хавф остида

Асар доирасида кўтарилган асосий масалалардан бири — асрлар давомида шаклланган тенг ҳуқуқлилик ва демократик эркинликларнинг сўнгги йиллардаги тушкунлигидир. Алгоритмлар ва корпорациялар бошқарувига асосланган жамият фуқароларнинг сиёсий жараёнлардаги иштирокини йўққа чиқаради ва жамиятда мистификацияни кучайтиради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур китоб замонавий технологик саноатнинг жамиятга таъсирини чуқур илмий ва тарихий нуқтаи назардан таҳлил қилиши билан аҳамиятлидир. У рақамли асрда давлат ва фуқаро ўртасидаги муносабатлар қандай ўзгариб бораётганини тушунишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Жилл ЛепореСиликон ВаллейТехнологияДемократияИлмий фантастика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиIntel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиБугун, 21:58Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиХитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиБугун, 21:21Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиSamsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиБугун, 20:58Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиGoogle DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиБугун, 20:23Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаСунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаБугун, 19:59NASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқдаNASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди