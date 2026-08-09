Марк Бернал трансфер масаласида Ханси Флика қарши чиқиши мумкин
Барселонанинг истиқболли яримҳимоячиси Марк Бернал ўйин амалиёти камлигидан хавотирланиб, жамоани тарк этиш вариантларини кўриб чиқмоқда ва унга Манчестер Сити каби клублар қизиқиш билдирмоқда. Бироқ бош мураббий Ханси Флик унинг кетишига қатъиян қарши чиқиб, трансферига рухсат бермаслигини маълум қилган. Барселона яримҳимоясидаги кучли рақобат Берналнинг мунтазам майдонга тушиш имкониятлари борасида иккиланишига сабаб бўлмоқда.
Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашгани сари Европанинг етакчи клубларида таркибни шакллантириш жараёни қизғин тус олмоқда. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталониянинг Барселона клуби истиқболли яримҳимоячиси Марк Бернал ўйин амалиёти камлигидан хавотир билдириб, жамоани тарк этиш вариантларини кўриб чиқмоқда. Унга бошқа клублардан, жумладан Манчестер Сити томонидан ҳам қизиқишлар мавжудлиги вазиятни янада жиддийлаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёш иқтидор эгаси ва Ханси Фликнинг қатъий позициясиҲозирги кунда Барселона яримҳимоясида рақобат жуда шафқатсиз даражада юқори. Ёш футболчи ўзининг профессионал ривожланиши ва салоҳиятини тўла намоён этиши учун мунтазам равишда майдонга тушиши кераклигини яхши тушунади. Бироқ бош мураббий Ханси Флик истеъдодли футболчининг кетишига қатъиян қарши чиқмоқда ва унинг трансферига рухсат бермаслигини очиқ-ойдин маълум қилди.
Германиялик мутахассис ёш ўйинчининг имкониятларини юқори баҳолаб, уни келгусида жамоанинг марказий чизиғидаги энг муҳим фигуралардан бирига айланишига ишонса-да, рақобат масаласи ҳал этилмай қолмоқда. Ханси Флик футболчига бўлган тўлиқ ишончини билдирган бўлса-да, марказдаги бошқа футболчиларнинг юқори саввоси Берналда доимий ўйин амалиётига эга бўлиш борасида ҳақли иккиланишларни келтириб чиқаряпти.
Трансфер бозори ва келажакдаги хатарларКлуб бунгача ҳам етарли ўйин амалиётини излаб кетган бир нечта ёш тарбияланувчиларини йўқотиб қўйган эди. Шу боисдан ҳам мухлислар ва мутахассислар марказий чизқдаги бошқа футболчиларнинг келажаги қандай кечишини диққат билан кузатиб боришмоқда. Агар мавсум давомида унга ажратиладиган вақт чекланганича қолса, Марк Бернал ўзининг келажагини сақлаб қолиш мақсадида кескин қарор қабул қилиши ва бошқа таклифларни жиддий ўйлаб кўриши эҳтимолдан холи эмас.
Хулоса қилиб айтганда, Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўзининг ёш юлдузини сақлаб қолиш учун жиддий ҳаракат қилмоқда. Бироқ футболчининг шахсий амбициялари ва майдонда кўпроқ бўлиш истаги трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларигача вазиятнинг кескин сақланиб қолишига сабаб бўлмоқда.
…