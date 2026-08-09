Марк Бернал трансфер масаласида Ханси Флика қарши чиқиши мумкин

·38·Спорт
Марк Бернал трансфер масаласида Ханси Флика қарши чиқиши мумкин
Қисқача

Барселонанинг истиқболли яримҳимоячиси Марк Бернал ўйин амалиёти камлигидан хавотирланиб, жамоани тарк этиш вариантларини кўриб чиқмоқда ва унга Манчестер Сити каби клублар қизиқиш билдирмоқда. Бироқ бош мураббий Ханси Флик унинг кетишига қатъиян қарши чиқиб, трансферига рухсат бермаслигини маълум қилган. Барселона яримҳимоясидаги кучли рақобат Берналнинг мунтазам майдонга тушиш имкониятлари борасида иккиланишига сабаб бўлмоқда.

Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашгани сари Европанинг етакчи клубларида таркибни шакллантириш жараёни қизғин тус олмоқда. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталониянинг Барселона клуби истиқболли яримҳимоячиси Марк Бернал ўйин амалиёти камлигидан хавотир билдириб, жамоани тарк этиш вариантларини кўриб чиқмоқда. Унга бошқа клублардан, жумладан Манчестер Сити томонидан ҳам қизиқишлар мавжудлиги вазиятни янада жиддийлаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёш иқтидор эгаси ва Ханси Фликнинг қатъий позицияси

Ҳозирги кунда Барселона яримҳимоясида рақобат жуда шафқатсиз даражада юқори. Ёш футболчи ўзининг профессионал ривожланиши ва салоҳиятини тўла намоён этиши учун мунтазам равишда майдонга тушиши кераклигини яхши тушунади. Бироқ бош мураббий Ханси Флик истеъдодли футболчининг кетишига қатъиян қарши чиқмоқда ва унинг трансферига рухсат бермаслигини очиқ-ойдин маълум қилди.

Германиялик мутахассис ёш ўйинчининг имкониятларини юқори баҳолаб, уни келгусида жамоанинг марказий чизиғидаги энг муҳим фигуралардан бирига айланишига ишонса-да, рақобат масаласи ҳал этилмай қолмоқда. Ханси Флик футболчига бўлган тўлиқ ишончини билдирган бўлса-да, марказдаги бошқа футболчиларнинг юқори саввоси Берналда доимий ўйин амалиётига эга бўлиш борасида ҳақли иккиланишларни келтириб чиқаряпти.

Трансфер бозори ва келажакдаги хатарлар

Клуб бунгача ҳам етарли ўйин амалиётини излаб кетган бир нечта ёш тарбияланувчиларини йўқотиб қўйган эди. Шу боисдан ҳам мухлислар ва мутахассислар марказий чизқдаги бошқа футболчиларнинг келажаги қандай кечишини диққат билан кузатиб боришмоқда. Агар мавсум давомида унга ажратиладиган вақт чекланганича қолса, Марк Бернал ўзининг келажагини сақлаб қолиш мақсадида кескин қарор қабул қилиши ва бошқа таклифларни жиддий ўйлаб кўриши эҳтимолдан холи эмас.

Хулоса қилиб айтганда, Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўзининг ёш юлдузини сақлаб қолиш учун жиддий ҳаракат қилмоқда. Бироқ футболчининг шахсий амбициялари ва майдонда кўпроқ бўлиш истаги трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларигача вазиятнинг кескин сақланиб қолишига сабаб бўлмоқда.

БарселонаМарк БерналХанси ФликТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)