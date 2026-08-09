Галатасарой Габриел Мартинелли учун йирик таклиф юборди

·60·Спорт
Галатасарой Габриел Мартинелли учун йирик таклиф юборди
Қисқача

Галатасарой Арсенал ҳужумчиси Габриел Мартинелли учун 34 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф юборди, бироқ Лондон клуби муносиб ўринбосар топмагунча футболчини сотмоқчи эмас. Арсенал таркибига Кристос Цолис ва Бруно Гимараес қўшилгани Мартинелли учун асосий таркибдаги рақобатни кучайтирди. Габриел Мартинелли ўтган мавсумда Премер-лигадаги 30 та ўйинда атиги битта гол урган бўлса-да, ҳозирча Лондонда ўзини бахтли ҳис қилмоқда.

Туркиянинг Галатасарой клуби Арсенал ҳужумчиси Габриел Мартинелли трансфери бўйича жиддий қадам ташлади ва бразилиялик вингер учун 34 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф юборди. Бироқ, футбол.лондон хабар қилишича, Лондон клуби ўзининг чап қанот ҳужумчисини янги муносиб номзод топилмагунча сотиш ниятида эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Микел Артета бошчилигидаги жамоа ёзги трансфер ойнасида фаол ҳаракат қилмоқда. Клуб сафига аллақачон Кристос Тсолис ва Бруно Гимараес келиб қўшилди. Хусусан, юнонистонлик футболчи мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатиб, Гирона клубига қарши баҳсда гол уришга муваффақ бўлди. Бу эса Габриел Мартинелли учун асосий таркибдаги рақобатни кескин ошириб юборди.

Мартинеллининг келажаги ва трансфер шартлари

Ўтган мавсумда Габриел Мартинелли Премер-лигадаги 30 та ўйинда атиги битта гол уриб, барқарор ўйин кўрсата олмаганди. Шунга қарамай, у ҳозирча Лондонда ўзини бахтли ҳис қилмоқда ва клубда қолмоқда. Аммо асосий таркибдан маҳрум бўлиш хавфи футболчининг келажакдаги қарорига таъсир кўрсатиши мумкинлиги айтилмоқда.

Арсенал раҳбарияти қанот чизиғини янада кучайтириш мақсадида олдинроқ Винисиус Жуниор хизматларига ҳам қизиқиш билдирган эди. Бу эса клуб трансфер бозорида жуда улкан мақсадларни кўзлаётганини кўрсатади. Микел Артета жамоанинг рақобатбардошлигини ошириш учун таркибда ўзгаришлар давом этишини тасдиқлади.

Микел Артетанинг баёноти

Гиронага қарши ўйиндан сўнг матбуот анжуманида қатнашган Микел Артета трансферлар мавсуми ҳали якунланмаганига ишора қилди: "Биз яқин ҳафталарда ҳаракатлар бўлишини кутмоқдамиз. Барчадек кучайишни истаймиз. Трансфер бозорига ва рақибларимизга қаранг, биз қўл қовуштириб ўтирмаймиз, жуда амбицияли режаларга эгамиз".

Мутаббийнинг фикрича, жамоа даражасини янада ошириш ва етишмаётган жиҳатларни ёпиш учун ички рақобатни кучайтириш зарур. Агар Арсенал раҳбарияти яна бир юқори савиядаги қанот ҳужумчисини ўз сафига қўшиб олса, Галатасарой клуби Габриел Мартинелли учун курашни янада фаоллаштириши кутилмоқда. Ҳозирча эса бразилиялик футболчи ўз ўрнини сақлаб қолиш учун майдонда курашишга мажбур.

Габриел МартинеллиАрсеналГалатасаройМикел АртетаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)