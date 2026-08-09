Галатасарой Габриел Мартинелли учун йирик таклиф юборди
Галатасарой Арсенал ҳужумчиси Габриел Мартинелли учун 34 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф юборди, бироқ Лондон клуби муносиб ўринбосар топмагунча футболчини сотмоқчи эмас. Арсенал таркибига Кристос Цолис ва Бруно Гимараес қўшилгани Мартинелли учун асосий таркибдаги рақобатни кучайтирди. Габриел Мартинелли ўтган мавсумда Премер-лигадаги 30 та ўйинда атиги битта гол урган бўлса-да, ҳозирча Лондонда ўзини бахтли ҳис қилмоқда.
Туркиянинг Галатасарой клуби Арсенал ҳужумчиси Габриел Мартинелли трансфери бўйича жиддий қадам ташлади ва бразилиялик вингер учун 34 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф юборди. Бироқ, футбол.лондон хабар қилишича, Лондон клуби ўзининг чап қанот ҳужумчисини янги муносиб номзод топилмагунча сотиш ниятида эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Микел Артета бошчилигидаги жамоа ёзги трансфер ойнасида фаол ҳаракат қилмоқда. Клуб сафига аллақачон Кристос Тсолис ва Бруно Гимараес келиб қўшилди. Хусусан, юнонистонлик футболчи мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатиб, Гирона клубига қарши баҳсда гол уришга муваффақ бўлди. Бу эса Габриел Мартинелли учун асосий таркибдаги рақобатни кескин ошириб юборди.
Мартинеллининг келажаги ва трансфер шартлариЎтган мавсумда Габриел Мартинелли Премер-лигадаги 30 та ўйинда атиги битта гол уриб, барқарор ўйин кўрсата олмаганди. Шунга қарамай, у ҳозирча Лондонда ўзини бахтли ҳис қилмоқда ва клубда қолмоқда. Аммо асосий таркибдан маҳрум бўлиш хавфи футболчининг келажакдаги қарорига таъсир кўрсатиши мумкинлиги айтилмоқда.
Арсенал раҳбарияти қанот чизиғини янада кучайтириш мақсадида олдинроқ Винисиус Жуниор хизматларига ҳам қизиқиш билдирган эди. Бу эса клуб трансфер бозорида жуда улкан мақсадларни кўзлаётганини кўрсатади. Микел Артета жамоанинг рақобатбардошлигини ошириш учун таркибда ўзгаришлар давом этишини тасдиқлади.
Микел Артетанинг баёнотиГиронага қарши ўйиндан сўнг матбуот анжуманида қатнашган Микел Артета трансферлар мавсуми ҳали якунланмаганига ишора қилди: "Биз яқин ҳафталарда ҳаракатлар бўлишини кутмоқдамиз. Барчадек кучайишни истаймиз. Трансфер бозорига ва рақибларимизга қаранг, биз қўл қовуштириб ўтирмаймиз, жуда амбицияли режаларга эгамиз".
Мутаббийнинг фикрича, жамоа даражасини янада ошириш ва етишмаётган жиҳатларни ёпиш учун ички рақобатни кучайтириш зарур. Агар Арсенал раҳбарияти яна бир юқори савиядаги қанот ҳужумчисини ўз сафига қўшиб олса, Галатасарой клуби Габриел Мартинелли учун курашни янада фаоллаштириши кутилмоқда. Ҳозирча эса бразилиялик футболчи ўз ўрнини сақлаб қолиш учун майдонда курашишга мажбур.
…