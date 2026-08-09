Кузатув камераларини чалғитувчи махсус нақш яратилди

·80·Техно
Кузатув камераларини чалғитувчи махсус нақш яратилди
Қисқача

АҚШда киберхавфсизлик мутахассиси Билл Свеаринген кузатув камералари ва давлат рақамини ўқувчи мосламаларнинг инсон ёки автомобилни аниқлашига халақит берувчи ноРекогнитион лойиҳасини яратди. Махсус нақш кийим-кечак ва турли обектларга туширилганда, видео ёзувга тўсқинлик қилмайди, бироқ кузатув алгоритмларини чалғитиб, обектни аниқлашни имконсиз қилади.

АҚШда шахсий дахлсизликни таъминлаш ва автоматлаштирилган кузатув тизимларини четлаб ўтишга мўлжалланган янги дастурий ечим ишлаб чиқилди. Киберхавфсизлик мутахассиси Билл Свеаринген томонидан яратилган компьютер нақшлари кийим-кечак ва турли объектларга туширилганда, замонавий кузатув камералари ҳамда давлат рақамини ўқувчи мосламаларнинг инсон ёки автомобилни аниқлаш функциясини тўсиб қўйишга қодир. Бу каби технологиялар шаҳар маконида доимий назорат остида яшашни истамайдиган фуқаролар учун ўзига хос ҳимоя воситасига айланиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, мазкур лойиҳа ноРекогнитион деб номланган ва у АҚШ ҳамда бошқа ҳудудларда кенг қўлланиладиган алгоритмли кузатув тизимларига қарши қаратилган. Сўнгги йилларда кўча камералари сунъий интеллект ва юзни таниш технологиялари билан бойитилиб, ҳуқуқ-тартибот идораларига исталган ҳаракатни реал вақт режимида кузатиш имконини бермоқда. Бироқ бундай оммавий назорат кўплаб мутахассислар ва оддий фуқароларда жиддий хавотир уйғотмоқда.

Камераларни эмас, алгоритмларни чалғитиш

Свеаринген ўтган бир йил давомида айнан шу мақсад йўлида 31 миллионга яқин синовларни амалга оширган. Унинг тушунтиришича, ишлаб чиқилган нақшлар видео ёзиш жараёнига тўсқинлик қилмайди, балки камера алгоритм обвиоусининг тасвирдаги объектни таниб олиш қобилиятини бутунлай чалкаштириб юборади. Натижада тизим ҳеч қандай хавф сигналини бермайди ва объект радардан йўқолгандек кўринади.

Канзас-Сити шаҳридан туриб лойиҳани бошқарган мутахассис ўз шаҳридаги кўчалар кузатув камераларига тўлиб кетгани ва аҳоли бунга ҳеч қачон ўз розилигини бермаганини таъкидлайди. Ўтган йили намойишлардан бирига бормоқчи бўлганида, фуқароларнинг ўз ҳуқуқларини амалга ошириши кузатув камералари орқали таъқиб қилинишидан хавотирлангани ушбу лойиҳани бошлашга туртки бўлган.

Деф Кон кўргазмасидаги илк синов

Лойиҳа ўзининг илк омма олдидаги синовидан Лас-Вегасдаги Деф Кон киберхавфсизлик конференциясида муваффақиятли ўтди. Тадбир давомида махсус нақш босилган автомобил реал шароитда кузатув тизимларини қандай қилиб чалғитиши амалда кўрсатиб берилди. Бу эса рақамли даврда шахсий ҳаёт дахлсизлиги ва кузатув технологиялари ўртасидаги баҳсларда янги саҳна очди.

Билл Свеаринген махсус нақшлар орқали одамлар ўзларини кузатувдан “ўчириш” ҳуқуқига эга бўлиши кераклигини таъкидлайди. Унинг фикрича, махфийлик фундаментал ҳуқуқ бўлиб, ҳар бир фуқаро ўзининг ҳар бир қадами давлат ёки хусусий компаниялар томонидан назорат қилинишига қарши чиқиш имкониятига эга бўлиши лозим. Ҳозирча бундай технологиялар қонунчилик ва хавфсизлик соҳасида қандай ўзгаришларга олиб келиши номаълум, бироқ рақамли махфийлик йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Кузатув камералариКиберхавфсизликСуний интеллектШахсий махфийликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиIntel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиБугун, 21:58Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиХитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиБугун, 21:21Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиSamsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиБугун, 20:58Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиЖилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиБугун, 20:26Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиGoogle DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиБугун, 20:23Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаСунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаБугун, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди