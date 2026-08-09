Кузатув камераларини чалғитувчи махсус нақш яратилди
АҚШда киберхавфсизлик мутахассиси Билл Свеаринген кузатув камералари ва давлат рақамини ўқувчи мосламаларнинг инсон ёки автомобилни аниқлашига халақит берувчи ноРекогнитион лойиҳасини яратди. Махсус нақш кийим-кечак ва турли обектларга туширилганда, видео ёзувга тўсқинлик қилмайди, бироқ кузатув алгоритмларини чалғитиб, обектни аниқлашни имконсиз қилади.
АҚШда шахсий дахлсизликни таъминлаш ва автоматлаштирилган кузатув тизимларини четлаб ўтишга мўлжалланган янги дастурий ечим ишлаб чиқилди. Киберхавфсизлик мутахассиси Билл Свеаринген томонидан яратилган компьютер нақшлари кийим-кечак ва турли объектларга туширилганда, замонавий кузатув камералари ҳамда давлат рақамини ўқувчи мосламаларнинг инсон ёки автомобилни аниқлаш функциясини тўсиб қўйишга қодир. Бу каби технологиялар шаҳар маконида доимий назорат остида яшашни истамайдиган фуқаролар учун ўзига хос ҳимоя воситасига айланиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, мазкур лойиҳа ноРекогнитион деб номланган ва у АҚШ ҳамда бошқа ҳудудларда кенг қўлланиладиган алгоритмли кузатув тизимларига қарши қаратилган. Сўнгги йилларда кўча камералари сунъий интеллект ва юзни таниш технологиялари билан бойитилиб, ҳуқуқ-тартибот идораларига исталган ҳаракатни реал вақт режимида кузатиш имконини бермоқда. Бироқ бундай оммавий назорат кўплаб мутахассислар ва оддий фуқароларда жиддий хавотир уйғотмоқда.
Камераларни эмас, алгоритмларни чалғитишСвеаринген ўтган бир йил давомида айнан шу мақсад йўлида 31 миллионга яқин синовларни амалга оширган. Унинг тушунтиришича, ишлаб чиқилган нақшлар видео ёзиш жараёнига тўсқинлик қилмайди, балки камера алгоритм обвиоусининг тасвирдаги объектни таниб олиш қобилиятини бутунлай чалкаштириб юборади. Натижада тизим ҳеч қандай хавф сигналини бермайди ва объект радардан йўқолгандек кўринади.
Канзас-Сити шаҳридан туриб лойиҳани бошқарган мутахассис ўз шаҳридаги кўчалар кузатув камераларига тўлиб кетгани ва аҳоли бунга ҳеч қачон ўз розилигини бермаганини таъкидлайди. Ўтган йили намойишлардан бирига бормоқчи бўлганида, фуқароларнинг ўз ҳуқуқларини амалга ошириши кузатув камералари орқали таъқиб қилинишидан хавотирлангани ушбу лойиҳани бошлашга туртки бўлган.
Деф Кон кўргазмасидаги илк синовЛойиҳа ўзининг илк омма олдидаги синовидан Лас-Вегасдаги Деф Кон киберхавфсизлик конференциясида муваффақиятли ўтди. Тадбир давомида махсус нақш босилган автомобил реал шароитда кузатув тизимларини қандай қилиб чалғитиши амалда кўрсатиб берилди. Бу эса рақамли даврда шахсий ҳаёт дахлсизлиги ва кузатув технологиялари ўртасидаги баҳсларда янги саҳна очди.
Билл Свеаринген махсус нақшлар орқали одамлар ўзларини кузатувдан “ўчириш” ҳуқуқига эга бўлиши кераклигини таъкидлайди. Унинг фикрича, махфийлик фундаментал ҳуқуқ бўлиб, ҳар бир фуқаро ўзининг ҳар бир қадами давлат ёки хусусий компаниялар томонидан назорат қилинишига қарши чиқиш имкониятига эга бўлиши лозим. Ҳозирча бундай технологиялар қонунчилик ва хавфсизлик соҳасида қандай ўзгаришларга олиб келиши номаълум, бироқ рақамли махфийлик йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
…