Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...

·29·Фойдали
Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...
Қисқача

Ҳаётни ўзгартириш кераксиз юклардан халос бўлиш, қарорларни бошқаларга топширмаслик ва шахсий масъулиятни ўз қўлига олишдан бошланади. Янги тажрибалар синаш кундалик бир хилликни бузиб, инсондаги қизиқиш ва тирикликни қайта уйғотади. Ўзини биринчи ўринга қўйиш, дам олиш, соғлиқ ва ривожланишга вақт ажратиш айб эмас, балки заруратдир.

Ҳаёт баъзан жуда оддий, лекин қаттиқ урилган ҳақиқатни эслатиб қўяди: вақт ўтиб кетяпти. Кераксиз иш, чарчатадиган одамлар, орқага тортадиган қўрқувлар ва “кейин қиламан” деган баҳоналар эса шу вақтни сездирмай ўғирлайди.

Аслида, инсонни бахтсиз қиладиган нарса ҳар доим катта фожиа эмас. Кўпинча бу — ўз ҳаётини бошқалар ихтиёрига топшириб қўйиш, ичида йиғилиб қолган оғирликдан халос бўлмаслик ва ўзини кейинги ўринга суриб яшашдир. Шунинг учун баъзан ҳаётни ўзгартириш катта инқилобдан эмас, жуда шахсий ва қаттиқ қарорлардан бошланади.

Кераксиз юкдан қутулиш — биринчи озодлик

Инсон фақат қўлидаги эмас, қалбидаги ортиқча юкдан ҳам чарчайди. Ёқмайдиган иш, қадрингизни билмайдиган муҳит, уйдаги кераксиз эски-тускилар — буларнинг бари руҳий босимни аста-секин кучайтириб боради.

Шунинг учун ўзгаришнинг энг биринчи қадами кўпинча жуда оддий бўлади: ортиқча нарсани чиқариб ташлаш.

Бу ерда гап фақат шкаф ёки уй ҳақида эмас. Ҳаётингизда ҳам сизга хизмат қилмаётган, аксинча, сўндириб қўяётган нарсалар бор:

  • сизга мутлақо ёқмайдиган иш;

  • ҳар куни шикоят қилиб, кайфиятингизни сўриб оладиган одамлар;

  • ортиқча қўрқув ва ўтмишдан қолган оғир кечинмалар;

  • “шунақа бўлиши керак” деган ёт фикрлар.

Баъзан озод нафас олиш учун янги нарса қўшиш эмас, аввал эскисини олиб ташлаш керак бўлади.

Ҳаётингизга бошқалар эмас, ўзингиз эга бўлинг

Энг оғир ҳолат — инсон ўз ҳаёти ҳақидаги қарорларни аста-секин бошқаларга бериб қўйиши.

  • Кимдир сиз учун танлайди.

  • Кимдир “сенга шу тўғри” дейди.

  • Кимдир қўрқитади.

  • Кимдир доим айбдордек ҳис қилдириб туради.

Оқибатда инсон яшайди, лекин ўз ҳаётини эмас.

Шунинг учун муҳим қоида битта: ҳеч кимга сизнинг ўрнингизга қарор қабул қилишга йўл қўйманг. Ҳа, маслаҳат эшитиш мумкин. Лекин ҳаётингизнинг бош рули барибир ўз қўлингизда бўлиши керак.

Бу ўзбошимчалик эмас. Бу — шахсий масъулият. Чунки эртага ҳаётингиз қандай бўлишига энг катта таъсир қиладиган инсон ҳам айнан ўзингизсиз.

Янги тажриба — ҳаётга қайта қайтишнинг энг тез йўли

Кўпчиликнинг ҳаётини зерикарли қиладиган нарса муаммо эмас, кундалик бир хиллик. Бир хил кунлар, бир хил фикрлар, бир хил қўрқувлар.

Шу пайтда инсонга баъзан жуда катта эмас, шунчаки янги тажриба керак бўлади:

  • янги таом синаб кўриш;

  • бошқача мусиқа тинглаш;

  • янги жойга бориш;

  • кутилмаган танишувга имконият бериш;

  • дам олиш куни бошқа шаҳарга чиқиб кетиш.

Янги нарса синаш — бу енгилтаклик эмас. Аксинча, бу инсоннинг ичида ҳали ҳам қизиқиш, тириклик ва ҳаракат борлигини англатади.

Қўрқув табиий. Лекин қўрқувни ҳаёт бошқарувчисига айлантириш — энг катта йўқотиш.

Ўзингиз учун яшаш — айб эмас

Кўп одамлар ўзини ҳаммага керакли қилиб кўрсатишга уринаркан, охири ўзига бегона бўлиб қолади. Ҳаммани ўйлайди, ҳаммага ёқишга ҳаракат қилади, ҳаммани тушунади — фақат ўзини унутади.

Шунинг учун соғлом эгоизм керак.

Бу нима дегани?

  • ўзингизни биринчи ўринга қўйишни ўрганиш;

  • дам олишга ҳақли эканингизни тан олиш;

  • спорт, соғлиқ ва кайфиятга вақт ажратиш;

  • сизга ёқадиган кийимни, ҳатто “жуда жиддий” муҳитда ҳам, ишонч билан кийиш;

  • китоб ўқиш, ривожланиш ва ўз дунёнгизни бойитиш;

  • ўзингизга суянч бўлиш.

Инсон ўзини қутқармасдан туриб, бошқаларга чинакам таянч бўла олмайди.

Кулиш, севиш, гаплашиш — булар майда нарса эмас

Ҳаёт фақат режалар, иш ва мажбуриятлардан иборат эмас. Уни тўлиқроқ қиладиган нарса — тирик ҳис қилиш.

  • Фақат душда эмас, хоҳлаган жойда қўшиқ айтгингиз келса, айтиб юборинг.

  • Яқинларингиз билан тез-тез гаплашинг.

  • Муҳаббат бўлса, ундан қочманг.

  • Керак бўлса, муносиб тарзда муносабат учун курашинг.

  • Жавоб бериш вақти келса — жавоб қайтаринг.

  • Қўйиб юбориш керак бўлса — қўл силтанг.

Баъзан инсонни енгиллатадиган нарса мураккаб психологик формула эмас, шунчаки ичида йиғилиб қолган гапни айтиш бўлади.

Кулиш ҳам шундай. У ҳамиша сабаб сўрамайди. Баъзан инсон тириклигини ҳис қилиши учун шунчаки кулиши керак.

Энг муҳими — ўзингизнинг таянчингизга айланинг

Ҳаётда ҳамма доим ёнингизда бўлавермайди. Кимдир кетади, кимдир ўзгаради, кимдир умидни оқламайди.

Шунда энг муҳим савол қолади: сиз ўзингиз учун кимсиз?

Агар инсон ўзини эшита олса, ўзини қўллай олса, йиқилганда ўзини қайта тиклай олса — у анча кучли бўлади.

Чунки энг ишончли таянч ҳар доим ташқарида эмас. Кўпинча у инсоннинг ичида, фақат уни уйғотиш керак.

Ҳаётни катта гаплар эмас, ҳар кунлик танловлар ўзгартиради. Кераксиздан воз кечиш, чуқур нафас олиш, янги нарса синаш, ўзингиз учун яшаш ва қўрқувга қарамай ҳаракат қилиш — мана шу қарорлар ҳаётни ҳақиқатан бошқача қилади.

Бир марта яшаш дегани шошилиб яшаш эмас. Бу — вақтиингиз, ҳисларингиз ва ҳаётингизнинг қадрини билиб яшаш демакдир.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб берадиТуғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб берадиБугун, 06:21"Хиёнат"ни яшираётган инсон айтиши мумкин бўлган 8 ибора..."Хиёнат"ни яшираётган инсон айтиши мумкин бўлган 8 ибора...Бугун, 06:20Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...Бугун, 06:20Қайси бурж вакиллари пулни кўп сарфлайди? Рейтингда кутилмаган етакчиҚайси бурж вакиллари пулни кўп сарфлайди? Рейтингда кутилмаган етакчиБугун, 05:34Пулни нималар тўсади? Сабаб шу 5 одатда бўлиши мумкин...Пулни нималар тўсади? Сабаб шу 5 одатда бўлиши мумкин...Кеча, 09:02Туғилган санангиз ташқи жозибангизни очадими? Қизиқ талқинТуғилган санангиз ташқи жозибангизни очадими? Қизиқ талқинКеча, 09:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?