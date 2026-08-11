Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)

·37·Маданият
Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)
Қисқача

10 август куни Юлдуз Турдиева туғилган куни муносабати билан яқинларидан кутилмаган табриклар ва совғалар олди. Яқинлари уни турли образларда қутлаб, тилларанг айиқча шаклидаги сувенирлар тақдим этди. Сюрпризлардан таъсирланган хонанда қувонч кўз ёшларини тия олмади. Мухлислари ва яқинлари унинг саҳифаларида изоҳлар ҳамда алоҳида постлар орқали яхши тилаклар билдирди.

10 август Юлдуз Турдиева учун ҳиссиётларга бой кун бўлди. Хонанда туғилган куни муносабати билан яқинларидан кутилмаган табриклар ва совғалар қабул қилди. Тармоқларда тарқалган видео эса байрамнинг энг таъсирли лаҳзаларидан бирини кўрсатди.

Яқинлари оддий табрик билан чекланмади

Юлдуз Турдиеванинг яқинлари уни ўзига хос тарзда қутлашга қарор қилган. Улар турли образларда табрик йўллаб, хонандага тилларанг айиқча шаклидаги сувенирларни ҳам тақдим этган.

• Кутилмаган совғалар

• Ўзига хос образлардаги табриклар

• Самимий тилаклар

Хонанда кўз ёшларини тия олмади

Совғалар ва яқинларининг муносабати хонанданинг қувонч кўз ёшларига сабаб бўлди.

Видеода Юлдуз Турдиеванинг сюрпризларни кўргач, қаттиқ таъсирлангани ва ҳиссиётларини яшира олмагани акс этган.

Мухлислар ҳам табрикка қўшилди

Хонанданинг саҳифаларида ҳам табриклар кўпайди. Мухлислари ва яқинлари изоҳлар ҳамда алоҳида постлар орқали унга яхши тилаклар билдиришмоқда.

Сизнингча, инсон учун энг қиммат совға нима: қимматбаҳо буюмми ёки яқинларининг самимий эътиборими? Фикрингизни ёзиб қолдиринг ва ушбу лавҳани Телеграмда дўстларингиз билан бўлишинг.

Юлдуз ТурдиеваТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллиардлаб кўрилган "Baby shark" видеосидаги бола 10 йилдан кейин К-поп саҳнасига қайтмоқдаМиллиардлаб кўрилган "Baby shark" видеосидаги бола 10 йилдан кейин К-поп саҳнасига қайтмоқдаБугун, 05:50Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!Бугун, 05:28"Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Нина Маслова бугун қандай яшамоқда?"Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Нина Маслова бугун қандай яшамоқда?Кеча, 05:23Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)09.08, 14:06Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)09.08, 12:40Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)09.08, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!