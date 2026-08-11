Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)
10 август куни Юлдуз Турдиева туғилган куни муносабати билан яқинларидан кутилмаган табриклар ва совғалар олди. Яқинлари уни турли образларда қутлаб, тилларанг айиқча шаклидаги сувенирлар тақдим этди. Сюрпризлардан таъсирланган хонанда қувонч кўз ёшларини тия олмади. Мухлислари ва яқинлари унинг саҳифаларида изоҳлар ҳамда алоҳида постлар орқали яхши тилаклар билдирди.
10 август Юлдуз Турдиева учун ҳиссиётларга бой кун бўлди. Хонанда туғилган куни муносабати билан яқинларидан кутилмаган табриклар ва совғалар қабул қилди. Тармоқларда тарқалган видео эса байрамнинг энг таъсирли лаҳзаларидан бирини кўрсатди.
Яқинлари оддий табрик билан чекланмади
Юлдуз Турдиеванинг яқинлари уни ўзига хос тарзда қутлашга қарор қилган. Улар турли образларда табрик йўллаб, хонандага тилларанг айиқча шаклидаги сувенирларни ҳам тақдим этган.
• Кутилмаган совғалар
• Ўзига хос образлардаги табриклар
• Самимий тилаклар
Хонанда кўз ёшларини тия олмади
Совғалар ва яқинларининг муносабати хонанданинг қувонч кўз ёшларига сабаб бўлди.
Видеода Юлдуз Турдиеванинг сюрпризларни кўргач, қаттиқ таъсирлангани ва ҳиссиётларини яшира олмагани акс этган.
Мухлислар ҳам табрикка қўшилди
Хонанданинг саҳифаларида ҳам табриклар кўпайди. Мухлислари ва яқинлари изоҳлар ҳамда алоҳида постлар орқали унга яхши тилаклар билдиришмоқда.
Сизнингча, инсон учун энг қиммат совға нима: қимматбаҳо буюмми ёки яқинларининг самимий эътиборими? Фикрингизни ёзиб қолдиринг ва ушбу лавҳани Телеграмда дўстларингиз билан бўлишинг.
…