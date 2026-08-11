Хавфсизлик камарини тақмаган бола сабабли бутунбошли рейс бекор қилинди

·34·Дунё
Хавфсизлик камарини тақмаган бола сабабли бутунбошли рейс бекор қилинди
Қисқача

Канадада Викториядан Торонто шаҳрига учиши керак бўлган “Портер Аирлинес” авиакомпаниясининг “PD444” рейси бола ўз ўрнига ўтириб, хавфсизлик камарини тақмагани сабаб бекор қилинди. Ота-онаси ва экипаж аъзолари уни бир неча бор кўндиришга уринган, бироқ хавфсизлик талаблари бажарилмагач, самолёт аеропортга қайтарилган. Экипаж зарур тартибларни бажаргунича вақт ўтиб кетган ва учиш-қўниш йўлаги соат 00:30 да ёпилгани учун рейс қайта учишга улгурмаган.

Канадада Викториядан Торонто шаҳрига йўл олиши керак бўлган самолёт бир бола хавфсизлик қоидасига амал қилмагани сабаб учолмай қолди. “Porter Airlines”нинг "ПД444" рейси охир-оқибат бутунлай бекор қилинган.

Муаммо парвоз бошланишидан олдин юзага келди

Бола ўз ўрнига ўтиришни ва хавфсизлик камарини тақишни истамаган. Ота-онаси ҳамда экипаж аъзолари уни бир неча бор кўндиришга уринган, аммо у жойига ўтирмаган.

Самолёт хавфсизлиги талаблари бажарилмагани учун экипаж парвозни бошлай олмаган.

Рейс яна аэропортга қайтди

Самолёт учиш учун ҳаракатланган бўлса-да, вазият ҳал бўлмагани сабаб яна аэропорт биносига қайтарилган.

Шундан кейин:

• экипаж зарур тартибларни бажарган;

• вақт йўқотилган;

• рейс яна учишга тайёр бўлгунича кеч бўлган.

Бир кечикиш бутун рейсни бекор қилди

Аэропортдаги учиш-қўниш йўлаги соат 00:30 да ёпилиши белгиланган эди. Жараёнлар эса шу вақтгача якунланмаган.

Натижада Викториядан Торонто томон учиши керак бўлган "ПД444" рейси бекор қилинди.

Оддий кўринган бир хавфсизлик талаби бажарилмагани бутун самолёт йўловчиларининг режасини ўзгартирди.

Сизнингча, бундай ҳолатда рейсдаги бошқа йўловчилар манфаати қандай ҳимоя қилиниши керак? Изоҳда фикрингизни ёзинг ва материални Телеграмда улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Бугун, 06:08Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"Бугун, 05:23Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...Бугун, 00:05Дунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиДунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиКеча, 14:46Содиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиСодиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиКеча, 14:36Қуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинҚуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинКеча, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди