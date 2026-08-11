Хавфсизлик камарини тақмаган бола сабабли бутунбошли рейс бекор қилинди
Канадада Викториядан Торонто шаҳрига учиши керак бўлган “Портер Аирлинес” авиакомпаниясининг “PD444” рейси бола ўз ўрнига ўтириб, хавфсизлик камарини тақмагани сабаб бекор қилинди. Ота-онаси ва экипаж аъзолари уни бир неча бор кўндиришга уринган, бироқ хавфсизлик талаблари бажарилмагач, самолёт аеропортга қайтарилган. Экипаж зарур тартибларни бажаргунича вақт ўтиб кетган ва учиш-қўниш йўлаги соат 00:30 да ёпилгани учун рейс қайта учишга улгурмаган.
Канадада Викториядан Торонто шаҳрига йўл олиши керак бўлган самолёт бир бола хавфсизлик қоидасига амал қилмагани сабаб учолмай қолди. “Porter Airlines”нинг "ПД444" рейси охир-оқибат бутунлай бекор қилинган.
Муаммо парвоз бошланишидан олдин юзага келди
Бола ўз ўрнига ўтиришни ва хавфсизлик камарини тақишни истамаган. Ота-онаси ҳамда экипаж аъзолари уни бир неча бор кўндиришга уринган, аммо у жойига ўтирмаган.
Самолёт хавфсизлиги талаблари бажарилмагани учун экипаж парвозни бошлай олмаган.
Рейс яна аэропортга қайтди
Самолёт учиш учун ҳаракатланган бўлса-да, вазият ҳал бўлмагани сабаб яна аэропорт биносига қайтарилган.
Шундан кейин:
• экипаж зарур тартибларни бажарган;
• вақт йўқотилган;
• рейс яна учишга тайёр бўлгунича кеч бўлган.
Бир кечикиш бутун рейсни бекор қилди
Аэропортдаги учиш-қўниш йўлаги соат 00:30 да ёпилиши белгиланган эди. Жараёнлар эса шу вақтгача якунланмаган.
Натижада Викториядан Торонто томон учиши керак бўлган "ПД444" рейси бекор қилинди.
Оддий кўринган бир хавфсизлик талаби бажарилмагани бутун самолёт йўловчиларининг режасини ўзгартирди.
Сизнингча, бундай ҳолатда рейсдаги бошқа йўловчилар манфаати қандай ҳимоя қилиниши керак? Изоҳда фикрингизни ёзинг ва материални Телеграмда улашинг.
…