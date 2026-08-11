Қайси бурж вакиллари пулни кўп сарфлайди? Рейтингда кутилмаган етакчи
Кимдир маош тушиши билан саёҳат режасини тузади, бошқаси сифатли кийим ёки янги гаджет учун пул аяшни истамайди. Яна кимдир эса ҳар бир харажатни ҳисоблаб, маблағини инвестиция ёки жамғармага йўналтиришни афзал кўради.
Астрологик талқинларда буржлар пулга муносабати ва харид қилиш услуби бўйича ҳам фарқланади. Қуйидаги рейтингда энг кўп сарфлашга мойил бурждан энг тежамкоригача бўлган қизиқарли тартиб келтирилган.
Ким биринчи ўринда?
Рейтинг етакчиси дабдаба, эътибор ва чиройли ҳаётни яхши кўрадиган бурж бўлди. Аммо кейинги ўринларда ҳам кутилмаган номлар бор: кимдир саёҳат учун, кимдир оиласи учун, яна кимдир эса оддий инсон тушунмайдиган ноодатий нарсаларга катта маблағ сарфлаши мумкин.
Арслон — дабдаба учун пул аямайди. Арслонлар ўзини яхши ҳис қилиш, чиройли кўриниш ва атрофдагилар эътиборида бўлишни ёқтиради, деган талқин бор. Шунинг учун қиммат кийим, ресторан, совға ёки статусни кўрсатадиган харидларда чекка қарамай қолиши мумкин.
Ўқотар — пулдан кўра таассуротни танлайди. Саёҳат, янги мамлакат, саргузашт ва кутилмаган тажрибалар улар учун моддий буюмдан қимматроқ бўлиши мумкин. Ўқотарнинг бюджети кўпинча «кейин яна топаман» деган кайфиятдан зарар кўради.
Бузоқ — арзондан кўра сифатли нарсани хоҳлайди. У ҳар доим ҳам импулсив харидор эмас. Аммо қулай уй, мазали таом, сифатли кийим ва яхши дам олиш учун катта маблағ сарфлашдан қочмаслиги мумкин. Бузоқ учун асосий савол — нарх эмас, сифат.
Эгизаклар — қизиқса, харид қилиб қўяди. Янги гаджет, кийим, курс, кўнгилочар тадбир ёки тренддаги буюм уларнинг эътиборини тез тортиши мумкин. Муаммо шундаки, қизиқиш қанчалик тез пайдо бўлса, баъзан шунчалик тез йўқолади.
Тарози — гўзаллик учун ҳисоб-китобни унутиши мумкин. Эстетика, дизайн ва чиройли муҳит Тарози учун муҳим. Кийим, парфюм, интерьер ёки ресторанда «энг чиройли вариант» танланса, чек кутилганидан каттароқ чиқиши ҳеч гап эмас.
Қўй — аввал харид қилади, кейин ўйлаши мумкин. Импульсивлик бу буржга берилган энг машҳур таърифлардан бири. Бирор нарса қаттиқ ёқиб қолса, узоқ ҳисоб-китоб қилишга сабри етмаслиги мумкин.
Қовға — бошқалар олмайдиган нарсага пул сарфлайди. Технология, ноодатий хобби, оригинал буюм ёки экспериментал ғоя — Қовғанинг харажати атрофдагиларга тушунарсиз кўриниши мумкин. Аммо унинг ўзи учун айнан шу нарса қизиқ.
Қисқичбақа — ўзидан кўра яқинларига кўпроқ сарфлайди. Оиласи, фарзандлари, ота-онаси ёки уйи учун пул аямаслиги мумкин. Қиммат совға ҳам шахсий эҳтиёждан кўра яқин инсонни хурсанд қилиш учун олинади.
Чаён — катта пул сарфлайди, лекин сабабсиз эмас. Агар харид унга ҳақиқатан керак бўлса, сифатли бўлса ёки маълум мақсадга хизмат қилса, катта маблағдан қўрқмайди. Аммо маъносиз харажат уни қизиқтирмайди.
Балиқ — кайфият учун майда харажатлар кўпайиб кетиши мумкин. Қаҳва, совға, безак, китоб ёки кайфиятни кўтарадиган кичик нарсалар алоҳида қаралганда қиммат эмас. Лекин ой охирида уларнинг умумий суммаси ҳайратлантириши мумкин.
Сумбула — тежайди, аммо ўзига ҳам баъзан рухсат беради. Бу бурж харажатни олдиндан ҳисоблашга мойил деб талқин қилинади. Шунга қарамай, узоқ вақт тежаганидан кейин «мен ҳам бунга лойиқман» деб сифатли бирор нарса сотиб олиши мумкин.
Тоғэчкиси — пулни сарфлашдан кўра кўпайтиришни ўйлайди. Рейтингнинг энг тежамкор қисмида Тоғэчкиси турибди. Астрологик талқинларда у узоқ муддатли режа, жамғарма ва инвестицияга кўпроқ эътибор қаратадиган бурж сифатида кўрсатилади.
Нега Арслон биринчи, Тоғэчкиси эса охирги?
Бу ерда гап кимнинг бой ёки камбағал экани ҳақида эмас. Рейтинг пул сарфлашга муносабат асосида қурилган.
Арслон учун пул — ўзини намоён қилиш ва ҳаётдан завқ олиш воситаси бўлиши мумкин. Тоғэчкиси эса маблағни келажак хавфсизлиги ва янги имконият яратиш воситаси сифатида кўришга мойил, деган астрологик қараш бор.
Шу сабаб бирининг картасидан пул тез-тез чиқса, иккинчиси ҳисобида уни узоқроқ ушлаб туриши мумкин.
Аммо ҳамма Арслонлар исрофгарми?
Йўқ. Бурж инсоннинг молиявий хатти-ҳаракатини илмий жиҳатдан белгилаб бериши исботланмаган. Реал ҳаётда пулга муносабат даромад, тарбия, характер, оилавий муҳит, молиявий саводхонлик ва шахсий тажрибага кўпроқ боғлиқ.
Шунинг учун бу рейтингни қатъий молиявий прогноз эмас, қизиқарли астрологик талқин сифатида қабул қилиш тўғрироқ.
Бироқ рейтингдаги энг қизиқ савол барибир қолади: сизнинг буржингиз қайси ўринда ва бу таъриф сизга қанчалик мос келди?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…