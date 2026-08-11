Шомуродовга турк грандидан таклиф: «Бешиктош» уни ўз сафига қўшиб олмоқчи

·0·Спорт
Шомуродовга турк грандидан таклиф: «Бешиктош» уни ўз сафига қўшиб олмоқчи

Туркия Суперлигасида дебют мавсуминиёқ 22 та гол билан якунлаб, чемпионат тўпурарига айланган Элдор Шомуродов атрофида трансфер қизиқиши тобора кучаймоқда. Аввалроқ ўзбекистонлик форвардга «Фенербаҳче» ва «Трабзонспор» қизиқиш билдираётгани айтилган бўлса, энди унинг номи яна бир Истанбул гранди билан боғланди.

Fotospor.com.tr нашри журналисти Тамер Айерининг ёзишича, «Бешиктош» ҳам Шомуродовни трансфер рўйхатига киритган. Бироқ «Башакшеҳир» ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.

«Бешиктош» янги юлдуз ҳужумчи қидирмоқда

Манбага кўра, «қора бургутлар» янги мавсум олдидан ҳужум чизиғини жиддий кучайтириш режасини тузган.

Клуб яқинда Жанубий Корея, Шотландия ва Бельгия чемпионатларида тўп сурган кореялик О Хён Гуни ўз сафига қўшиб олди. Шунга қарамай, Истанбул клуби ҳужум учун яна бир юқори савияли футболчи харид қилиш ниятида.

Шу жараёнда «Башакшеҳир»нинг асосий голеадорларидан бирига айланган Шомуродов ҳам «Бешиктош» раҳбарияти эътиборига тушган.

Fotospor маълумотига кўра, ўзбекистонлик форвард клубнинг трансфер вариантлари қаторида турибди.

Бу эса Шомуродов учун Туркиянинг яна бир гранди трансфер пойгасига қўшилиши мумкинлигини англатади.

22 та гол вазиятни бутунлай ўзгартирди

Шомуродовнинг Туркиядаги биринчи мавсуми унинг трансфер қиймати ва обрўсини сезиларли даражада оширди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси Суперлигада рақиблар дарвозасини 22 марта ишғол қилди ва чемпионат тўпурарига айланди. Айниқса, унинг Туркия футболига тез мослашиб кетгани гранд клублар учун муҳим омил сифатида қаралмоқда.

Форварднинг жисмоний курашдаги устунлиги, ҳаводаги ўйини, жарима майдонида позиция танлаши ва Суперлига услубини яхши билиши уни тайёр вариантга айлантиради.

Яъни янги клубга ўтган тақдирда Шомуродовга Туркия чемпионатига мослашиш учун алоҳида вақт талаб этилмаслиги мумкин.

«Башакшеҳир»нинг қўли баланд

Шомуродов дастлаб «Рома»дан ижара асосида «Башакшеҳир»га келган, кейинчалик Истанбул клуби унинг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олган.

Ҳозирда форварднинг «Башакшеҳир» билан шартномаси 2029 йил 30 июнига қадар амал қилади.

Бу эса музокараларда клубнинг позициясини анча мустаҳкамлайди. Шомуродовни зудлик билан сотишга мажбур қиладиган шартнома вазияти йўқ.

Fotospor талқинига кўра, «Башакшеҳир» фақат ўзи учун молиявий жиҳатдан жуда манфаатли таклиф тушган тақдирдагина ўзбекистонлик тўпурарни қўйиб юборишни кўриб чиқади.

Нархи ҳал қилувчи омилга айланиши мумкин

Шомуродовга бошқа клублар ҳам қизиқиш билдираётгани ҳақида маълумотлар бор. Шу сабаб «Башакшеҳир» шошилмасдан, энг яхши таклифни кутиши мумкин.

Тамер Айерининг маълум қилишича, агар клуб талаб қилаётган миқдордаги маблағ таклиф қилинса, Шомуродов трансферига рухсат берилиши эҳтимолдан холи эмас. Шундан кейингина «Башакшеҳир» унинг ўрнига янги марказий ҳужумчи излашни бошлаши мумкин.

Бу вазиятда «Бешиктош» учун асосий масала Шомуродовга қизиқиш билдиришнинг ўзи эмас, балки «Башакшеҳир»ни қониқтирадиган таклиф тайёрлаш бўлади.

Туркиянинг уч гранди Шомуродов атрофидами?

Аввалги хабарларда «Фенербаҳче» ва «Трабзонспор»нинг ўзбекистонлик голеадорга қизиқиши тилга олинган эди. Энди улар қаторига «Бешиктош» номи ҳам қўшилмоқда.

Ҳозирча бу маълумотлар трансфер бўйича расмий келишувга эришилганини англатмайди. Бироқ 22 голлик мавсумдан кейин Шомуродовнинг номи Туркиянинг етакчи клублари кун тартибига кириши тасодиф эмас.

Энг катта интрига энди бошқа: «Башакшеҳир» ўз тўпурари учун қанча талаб қилади ва қайси клуб бу нархни тўлашга тайёр бўлади?

«Агар клуб истаган миқдордаги маблағ берилса, Шомуродовнинг кетишига рухсат берилади. Шундан сўнг «Башакшеҳир» унинг ўрнига бошқа ҳужумчи харид қилиши мумкин», — деб ёзади журналист Тамер Айери.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё чемпионати: Атлетларимиз бир кунда 10 та медаль қўлга киритишди!Осиё чемпионати: Атлетларимиз бир кунда 10 та медаль қўлга киритишди!Бугун, 06:20Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Луис Суарес маслаҳатини бўлишдиРоналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Луис Суарес маслаҳатини бўлишдиБугун, 02:40Барселона Родри трансферида Реал Мадридни ортда қолдириши мумкинБарселона Родри трансферида Реал Мадридни ортда қолдириши мумкинБугун, 02:34Микки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиМикки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиБугун, 02:18Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиБугун, 01:32Интер Джед Спенсе трансферига қайтдиИнтер Джед Спенсе трансферига қайтдиБугун, 01:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)