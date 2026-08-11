Шомуродовга турк грандидан таклиф: «Бешиктош» уни ўз сафига қўшиб олмоқчи
Туркия Суперлигасида дебют мавсуминиёқ 22 та гол билан якунлаб, чемпионат тўпурарига айланган Элдор Шомуродов атрофида трансфер қизиқиши тобора кучаймоқда. Аввалроқ ўзбекистонлик форвардга «Фенербаҳче» ва «Трабзонспор» қизиқиш билдираётгани айтилган бўлса, энди унинг номи яна бир Истанбул гранди билан боғланди.
Fotospor.com.tr нашри журналисти Тамер Айерининг ёзишича, «Бешиктош» ҳам Шомуродовни трансфер рўйхатига киритган. Бироқ «Башакшеҳир» ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.
«Бешиктош» янги юлдуз ҳужумчи қидирмоқда
Манбага кўра, «қора бургутлар» янги мавсум олдидан ҳужум чизиғини жиддий кучайтириш режасини тузган.
Клуб яқинда Жанубий Корея, Шотландия ва Бельгия чемпионатларида тўп сурган кореялик О Хён Гуни ўз сафига қўшиб олди. Шунга қарамай, Истанбул клуби ҳужум учун яна бир юқори савияли футболчи харид қилиш ниятида.
Шу жараёнда «Башакшеҳир»нинг асосий голеадорларидан бирига айланган Шомуродов ҳам «Бешиктош» раҳбарияти эътиборига тушган.
Fotospor маълумотига кўра, ўзбекистонлик форвард клубнинг трансфер вариантлари қаторида турибди.
Бу эса Шомуродов учун Туркиянинг яна бир гранди трансфер пойгасига қўшилиши мумкинлигини англатади.
22 та гол вазиятни бутунлай ўзгартирди
Шомуродовнинг Туркиядаги биринчи мавсуми унинг трансфер қиймати ва обрўсини сезиларли даражада оширди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси Суперлигада рақиблар дарвозасини 22 марта ишғол қилди ва чемпионат тўпурарига айланди. Айниқса, унинг Туркия футболига тез мослашиб кетгани гранд клублар учун муҳим омил сифатида қаралмоқда.
Форварднинг жисмоний курашдаги устунлиги, ҳаводаги ўйини, жарима майдонида позиция танлаши ва Суперлига услубини яхши билиши уни тайёр вариантга айлантиради.
Яъни янги клубга ўтган тақдирда Шомуродовга Туркия чемпионатига мослашиш учун алоҳида вақт талаб этилмаслиги мумкин.
«Башакшеҳир»нинг қўли баланд
Шомуродов дастлаб «Рома»дан ижара асосида «Башакшеҳир»га келган, кейинчалик Истанбул клуби унинг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олган.
Ҳозирда форварднинг «Башакшеҳир» билан шартномаси 2029 йил 30 июнига қадар амал қилади.
Бу эса музокараларда клубнинг позициясини анча мустаҳкамлайди. Шомуродовни зудлик билан сотишга мажбур қиладиган шартнома вазияти йўқ.
Fotospor талқинига кўра, «Башакшеҳир» фақат ўзи учун молиявий жиҳатдан жуда манфаатли таклиф тушган тақдирдагина ўзбекистонлик тўпурарни қўйиб юборишни кўриб чиқади.
Нархи ҳал қилувчи омилга айланиши мумкин
Шомуродовга бошқа клублар ҳам қизиқиш билдираётгани ҳақида маълумотлар бор. Шу сабаб «Башакшеҳир» шошилмасдан, энг яхши таклифни кутиши мумкин.
Тамер Айерининг маълум қилишича, агар клуб талаб қилаётган миқдордаги маблағ таклиф қилинса, Шомуродов трансферига рухсат берилиши эҳтимолдан холи эмас. Шундан кейингина «Башакшеҳир» унинг ўрнига янги марказий ҳужумчи излашни бошлаши мумкин.
Бу вазиятда «Бешиктош» учун асосий масала Шомуродовга қизиқиш билдиришнинг ўзи эмас, балки «Башакшеҳир»ни қониқтирадиган таклиф тайёрлаш бўлади.
Туркиянинг уч гранди Шомуродов атрофидами?
Аввалги хабарларда «Фенербаҳче» ва «Трабзонспор»нинг ўзбекистонлик голеадорга қизиқиши тилга олинган эди. Энди улар қаторига «Бешиктош» номи ҳам қўшилмоқда.
Ҳозирча бу маълумотлар трансфер бўйича расмий келишувга эришилганини англатмайди. Бироқ 22 голлик мавсумдан кейин Шомуродовнинг номи Туркиянинг етакчи клублари кун тартибига кириши тасодиф эмас.
Энг катта интрига энди бошқа: «Башакшеҳир» ўз тўпурари учун қанча талаб қилади ва қайси клуб бу нархни тўлашга тайёр бўлади?
«Агар клуб истаган миқдордаги маблағ берилса, Шомуродовнинг кетишига рухсат берилади. Шундан сўнг «Башакшеҳир» унинг ўрнига бошқа ҳужумчи харид қилиши мумкин», — деб ёзади журналист Тамер Айери.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…