Пулни нималар тўсади? Сабаб шу 5 одатда бўлиши мумкин...
Молиявий имкониятни мистик кучлар эмас, ўз кучига ишонмаслик, доимий шикоят, етишмовчилик фикри, ҳаракацизлик ва ўз ресурсларини қадрламаслик каби 5 одат чеклаши мумкин. Бу ҳолатлар инсоннинг имкониятларни кўриши, қарор қабул қилиши ва янги қадам ташлашига тўсқинлик қилади. Даромадни ошириш учун билим ва кўникмаларни ривожлантириш, харажатларни ҳисоблаш, қиймат яратиш ва имконият пайдо бўлганда ҳаракат қилиш муҳим.
Баъзан инсон кўпроқ пул топишни хоҳлайди, аммо кундалик фикрлаш тарзи ва қарорлари ўзи сезмаган ҳолда имкониятларини чеклаб қўяди. Доимий шикоят, ўз кучига ишонмаслик ёки фақат муаммоларни кўриш одамни янги қадам ташлашдан тўхтатиши мумкин.
«Пулни жалб қилиш» мистик жараён эмас. Аммо инсон нималарга эътибор қаратиши, ўзини қандай баҳолаши ва имконият пайдо бўлганда ҳаракат қила олиши унинг молиявий натижаларига реал таъсир кўрсатиши мумкин.
Ўзингизга шубҳа қилиш энг катта тўсиқлардан бири
«Мендан чиқмайди».
«Буни бошқалар қила олади».
«Менда етарли билим йўқ».
Бундай фикрлар инсонни хатодан асраётгандек туюлади. Аслида эса баъзан имкониятни синаб кўришдан олдинёқ рад этишга олиб келади.
Молиявий ўсиш учун ҳар доим абсолют ишонч шарт эмас. Кўп ҳолларда инсон аввал ҳаракат қилади, натижа кўради ва ишонч кейин пайдо бўлади.
Шунинг учун ўзингизга ишониш — «мен албатта бой бўламан» деб такрорлаш эмас, балки «ҳозир билмасам ҳам, ўрганишим мумкин» деган позициядир.
Доимий шикоят мияни муаммога «созлаб» қўяди
Муаммолар ҳақида гапиришнинг ўзи ёмон эмас. Аммо ҳаётдаги ҳар бир вазиятдан фақат салбий томон қидириш фикрлаш доирасини торайтиради.
«Пул йўқ».
«Ишлар юришмайди».
«Ҳозир замон қийин».
Бу гапларни қайта-қайта такрорлаш муаммони ҳал қилмайди.
Кучлироқ савол бошқача:
«Ҳозирги вазиятда мен нима қила оламан?»
Масалан, янги кўникма ўрганиш, қўшимча даромад манбаи қидириш, харажатларни таҳлил қилиш ёки иш ҳақи бўйича музокара олиб бориш мумкин.
Фақат етишмовчиликни кўрсангиз, имконият кўринмай қолади
Инсон диққати қаерда бўлса, қарорлари ҳам кўпинча ўша томонга қараб шаклланади.
Агар фикр фақат:
— пул етишмаяпти;
— имконият йўқ;
— бошқаларга осон;
— мен кеч қолдим,
деган нуқталарда айланаверса, янги вариантларни кўриш қийинлашади.
Бу «позитив ўйласангиз пул осмондан тушади» дегани эмас.
Гап реал имкониятни пайқаш ҳақида: бозорда нималарга талаб бор, қайси билим даромадни ошириши мумкин, ким билан ҳамкорлик қилиш мумкин?
Муаммони кўриш керак. Лекин ечимни ҳам излаш керак.
Бор нарсани қадрлаш камбағалликка рози бўлиш эмас
Шукроналик баъзан нотўғри тушунилади.
«Борига шукр қил» дегани янги мақсад қўймаслик ёки даромадни оширишга ҳаракат қилмаслик эмас.
Аксинча, инсон ҳозирги ресурсларини аниқ кўра бошлайди:
тажриба бор,
билим бор,
алоқалар бор,
вақт бор,
соғлиқ ёки ишлаш имконияти бор.
Шунда савол ўзгаради:
«Менда ҳеч нарса йўқ» ўрнига — «бор нарсамдан қандай фойдаланаман?»
Айрим катта ўзгаришлар айнан шу нуқтадан бошланади.
Пулни «жалб қилиш»нинг энг реал усули — ҳаракат
Ҳеч қандай аффирмация иш ўрнини босмайди.
Даромад ошиши учун одатда инсон қиймат яратиши керак: билим, хизмат, маҳсулот, тажриба, бизнес ёки муаммони ҳал қилиш қобилияти орқали.
Шу сабаб молиявий ўсишга яқинлаштирадиган одатлар анча оддий:
— янги билим олиш;
— талаб юқори бўлган кўникмани ривожлантириш;
— ишни охирига етказиш;
— даромад ва харажатни ҳисоблаш;
— имконият пайдо бўлганда ҳаракат қилиш;
— хатони таҳлил қилиб, яна уриниб кўриш.
Мўъжиза эмас. Лекин айнан шу ишлар кўпинча натижа беради.
«Ҳаммасини қабул қилиш» нима дегани?
Ҳаёт ҳамиша режа бўйича кетмайди.
Бизнес ишламаслиги мумкин.
Ишдан рад жавоби келиши мумкин.
Нотўғри қарор пул йўқотишига олиб келиши мумкин.
Қабул қилиш — «майли, ҳеч нарса қилмайман» дегани эмас.
Бу содир бўлган воқеани инкор қилмай, кейинги қарорга ўтишдир.
«Нега айнан мен?» деган саволда ойлаб қолиб кетиш ўрнига:
«Хўш, энди нима қиламан?»
Бу икки фикр ўртасида катта фарқ бор.
Пулни ҳақиқатан «блоклайдиган» 5 ҳолат
Мистик маънода пул оқимини ёпадиган кўринмас куч борлиги исботланмаган. Аммо амалда қуйидаги одатлар молиявий имкониятни чиндан ҳам чеклаши мумкин:
Ўз кучига ишонмаслик — имкониятни синамасдан рад этишга олиб келади.
Доимий шикоят — ечим ўрнига муаммонинг ўзига энергия сарфлатади.
Етишмовчилик фикри — ҳар қандай қарорни қўрқув асосида қабул қилишга мажбур қилади.
Ҳаракатсизлик — яхши ғояни ҳам натижасиз қолдиради.
Ўз ресурсларини қадрламаслик — инсонда аллақачон бор имкониятларни кўрмасликка сабаб бўлади.
«Реаллигингиз — танловингиз» деган гапда қанча ҳақиқат бор?
Ҳаётдаги ҳамма нарса инсон танловига боғлиқ эмас. Иқтисодий шароит, оила, саломатлик, тасодиф ва бошқа ташқи омиллар ҳам катта роль ўйнайди.
Лекин инсоннинг кейинги қадами кўп ҳолларда унинг қўлида бўлади.
Шикоят қилиш ёки ечим қидириш.
Қўрқиб туриш ёки кичик қадам ташлаш.
Ўзини паст баҳолаш ёки янги кўникма ўрганиш.
Имкониятни кутиш ёки уни яратишга ҳаракат қилиш.
Пул фикрдан пайдо бўлмайди. Аммо фикр қарорга, қарор ҳаракатга, ҳаракат эса натижага айланиши мумкин.
Шунинг учун бойликка олиб борадиган энг реал «магнит» — ўзингизга ишонч, интизом, билим ва ҳаракатнинг бирлашмасидир.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…