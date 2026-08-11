Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)
Туркиядаги Бадара яйловида пикник қилаётган оиланинг дастурхонига овқат ҳидини сезган сигир ва буқалар бирин-кетин яқинлашди. Оила аъзолари қорамолларни ҳайдашга уринган бўлса-да, ҳайвонлар яна таомлар томон қайтиб келди. Натижада пикникчилар билан ҳайвонлар ўртасида кулгили "қувлашмачоқ" бошланди ва бу ҳолат атрофдагиларни ҳам кулдирди.
Туркиядаги Бадара яйловида пикник қилаётган оила кутилмаган ҳолатга дуч келди. Дастурхондаги овқат ҳидини сезган сигир ва буқалар бирин-кетин оила томон яқинлашиб, таомлардан ейишга уринган.
Дастурхонга қорамоллар яқинлашди
Яйловда эркин ўтлаб юрган ҳайвонлар озиқ-овқат ҳидини сезгач, пикникчилар атрофида тўплана бошлаган.
Оила аъзолари таомларни сақлаб қолиш учун сигир ва буқаларни дастурхондан узоқлаштиришга ҳаракат қилган.
Пикник "қувлашмачоқ"қа айланди
Қорамоллар эса осонликча чекинишни истамаган. Натижада оила аъзолари билан ҳайвонлар ўртасида кулгили "қувлашмачоқ" бошланган.
Вазиятда:
• сигир ва буқалар дастурхонга яқинлашган;
• оила уларни ҳайдашга уринган;
• ҳайвонлар яна овқат томон қайтиб келган.
Атрофдагилар ҳам кулиб кузатди
Пикникчиларнинг овқатини ҳимоя қилишга уриниши ва қорамолларнинг қайтиб келавериши атрофда дам олаётганларни ҳам кулдирган.
Оддий дам олиш куни шу тариқа кутилмаган ва кулгили воқеага айланган.
Сизнинг пикнингизга ҳам шундай "меҳмонлар" келса, овқатни бўлишармидингиз ёки ҳайдармидингиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва хабарни яқинларингиз билан улашинг.
…