Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)

·30·Дунё
Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)
Қисқача

Туркиядаги Бадара яйловида пикник қилаётган оиланинг дастурхонига овқат ҳидини сезган сигир ва буқалар бирин-кетин яқинлашди. Оила аъзолари қорамолларни ҳайдашга уринган бўлса-да, ҳайвонлар яна таомлар томон қайтиб келди. Натижада пикникчилар билан ҳайвонлар ўртасида кулгили "қувлашмачоқ" бошланди ва бу ҳолат атрофдагиларни ҳам кулдирди.

Туркиядаги Бадара яйловида пикник қилаётган оила кутилмаган ҳолатга дуч келди. Дастурхондаги овқат ҳидини сезган сигир ва буқалар бирин-кетин оила томон яқинлашиб, таомлардан ейишга уринган.

Дастурхонга қорамоллар яқинлашди

Яйловда эркин ўтлаб юрган ҳайвонлар озиқ-овқат ҳидини сезгач, пикникчилар атрофида тўплана бошлаган.

Оила аъзолари таомларни сақлаб қолиш учун сигир ва буқаларни дастурхондан узоқлаштиришга ҳаракат қилган.

Пикник "қувлашмачоқ"қа айланди

Қорамоллар эса осонликча чекинишни истамаган. Натижада оила аъзолари билан ҳайвонлар ўртасида кулгили "қувлашмачоқ" бошланган.

Вазиятда:

• сигир ва буқалар дастурхонга яқинлашган;

• оила уларни ҳайдашга уринган;

• ҳайвонлар яна овқат томон қайтиб келган.

Атрофдагилар ҳам кулиб кузатди

Пикникчиларнинг овқатини ҳимоя қилишга уриниши ва қорамолларнинг қайтиб келавериши атрофда дам олаётганларни ҳам кулдирган.

Оддий дам олиш куни шу тариқа кутилмаган ва кулгили воқеага айланган.

Сизнинг пикнингизга ҳам шундай "меҳмонлар" келса, овқатни бўлишармидингиз ёки ҳайдармидингиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва хабарни яқинларингиз билан улашинг.

ТуркияБадара
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хавфсизлик камарини тақмаган бола сабабли бутунбошли рейс бекор қилиндиХавфсизлик камарини тақмаган бола сабабли бутунбошли рейс бекор қилиндиБугун, 06:01Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"Бугун, 05:23Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...Бугун, 00:05Дунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиДунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиКеча, 14:46Содиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиСодиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиКеча, 14:36Қуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинҚуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинКеча, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди