"Хиёнат"ни яшираётган инсон айтиши мумкин бўлган 8 ибора...
Муносабатларда айрим иборалар мунтазам такрорланиб, ёлғонни яшириш, масъулиятдан қочиш, газлайтинг ёки шерикни назорат қилиш билан бирга келса, жиддий огоҳлантирувчи белгига айланиши мумкин. «Мен ҳеч қачон сени алдамайман», «Сиз ҳамма нарсани юрагингизга жуда яқин оласиз», «Сиз шунчаки бўрттиряпсиз» ва «Унут, бу аллақачон ўтиб кетган» каби жумлалар инсоннинг хатти-ҳаракатларини тушунтириш ўрнига айбни шеригига юклаши ёки муаммони ёпишга уринаё…
Муносабатларда айрим жумлалар оддий баҳснинг бир қисми бўлиб туюлиши мумкин. Аммо улар мунтазам такрорланса, айниқса инсон ўз хатти-ҳаракатларини тушунтириш ўрнига сизнинг ҳисларингизни шубҳа остига қўя бошласа, бу жиддий огоҳлантирувчи белгига айланиши мумкин.
Шуни аниқ айтиш керак: қуйидаги ибораларни айтган ҳар бир инсон хиёнаткор эмас. Бироқ улар ёлғонни яшириш, масъулиятдан қочиш, газлайтинг ёки шерикни назорат қилиш билан бирга келса, вазиятга жиддийроқ қараш керак бўлади.
«Мен ҳеч қачон сени алдамайман»
Бир қарашда бу ишонч берувчи гап.
Аммо шубҳа билдирилмаган вазиятда инсон доимий равишда ўзининг «ҳалоллиги»ни исботлашга уринса, савол туғилиши табиий.
Ишонч одатда баланд баёнотлардан эмас, балки бир хил ва очиқ хатти-ҳаракатлардан шаклланади.
Инсоннинг айтгани билан қилгани мос келадими — асосий мезон шу.
«Сиз ҳамма нарсани юрагингизга жуда яқин оласиз»
Бу ибора баъзан суҳбатни ёпишнинг осон усулига айланади.
Сиз муайян хатти-ҳаракатдан ранжиганингизни айтасиз, аммо жавоб муаммонинг ўзи ҳақида эмас, сизнинг «ортиқча таъсирчанлигингиз» ҳақида бўлади.
Шунда диққат унинг ҳаракатидан сизга кўчирилади.
Соғлом муносабатда эса инсон ҳиссиётга рози бўлмаслиги мумкин, аммо уни масхара ёки қадрсизлантириш шарт эмас.
«Ишон, мен буни сенинг яхшилигинг учун қилдим»
Айрим назоратчи хатти-ҳаракатлар ғамхўрлик кўринишида тақдим этилиши мумкин.
Телефонни текшириш, ким билан мулоқот қилишни белгилаш ёки сиздан маълумот яшириш кейинчалик «сен учун қилдим» деган ибора билан оқланиши эҳтимол.
Аммо ғамхўрлик ва назорат ўртасида муҳим фарқ бор.
Ҳақиқий ғамхўрлик инсоннинг танлов ҳуқуқини йўққа чиқармайди.
«Хафа қилмоқчи эмасдим, лекин...»
Узр сўраш билан ўзини оқлаш бир хил нарса эмас.
«Хафа қилганим учун кечир» деган гап масъулиятни қабул қилади.
«Хафа қилмоқчи эмасдим, лекин сен...» деган жумла эса айбни яна сизга қайтариши мумкин.
Муносабатда энг муҳим савол ният эмас, оқибат ҳамдир.
Инсон сизга оғриқ етказганини тушунгач, вазиятни тузатишга ҳаракат қиляптими ёки фақат ўзини оқлаяптими?
«Сиз шунчаки бўрттиряпсиз»
Бу ибора айниқса хавфли тус олиши мумкин.
Агар инсон бўлиб ўтган воқеани қайта-қайта инкор қилиб, сизни ўз хотирангиз ва ҳисларингизга ишонмасликка олиб келса, бу газлайтинг белгиси бўлиши эҳтимол.
Бир мартаги келишмовчилик газлайтинг дегани эмас.
Аммо доимий равишда:
«бундай бўлмаган»,
«сен ўйлаб топдинг»,
«сен нотўғри эслаяпсан»
деган муносабат пайдо бўлса, инсон аста-секин ўз баҳосидан шубҳаланиб қолиши мумкин.
«Мендан бошқа ҳеч ким сизга ҳақиқатни айтмайди»
Бу жумлада яширин хавф — изоляция.
Инсон ўзини ягона ишончли манба сифатида кўрсатиб, дўстлар, оила ёки бошқа яқинларнинг фикрини қадрсизлантира бошлаши мумкин.
Натижада шерик ташқи қўллаб-қувватлашдан узилиб, фақат битта инсоннинг қарашларига боғланиб қолади.
Соғлом муносабат сизни бошқалардан ажратмайди.
Аксинча, мустақил фикрингиз ва шахсий алоқаларингизни ҳурмат қилади.
«Сизни чин дилдан тушунадиган ягона инсон менман»
Романтик эшитилади.
Бироқ бу жумла бошқа манипулятив хатти-ҳаракатлар билан бирга келса, эмоционал қарамлик яратиш воситасига айланиши мумкин.
Инсон сизга:
«сенга бошқалар керак эмас»,
«фақат мен сени қабул қиламан»
деган фикрни сингдирса, муносабат тенг шерикликдан узоқлаша бошлайди.
Муҳаббат — инсонни ёлғиз қолдириш эмас.
«Унут, бу аллақачон ўтиб кетган»
Ўтмишдаги ҳар бир хатони умрбод муҳокама қилиш ҳам соғлом эмас.
Аммо муаммо ҳал қилинмаган бўлса, «унут» деган талаб уни йўқ қилиб қўймайди.
Ишонч бузилганидан кейин уни тиклаш учун воқеани тан олиш, саволларга жавоб бериш ва хатти-ҳаракатни ўзгартириш керак бўлиши мумкин.
Агар инсон фақат мавзуни ёпишга уринса, аммо масъулият олмаса, ишончсизлик сақланиб қолади.
Энг муҳим белги — битта ибора эмас
Хиёнат ёки манипуляцияни битта жумлага қараб аниқлаб бўлмайди.
Кўпроқ аҳамиятли нарса — такрорланувчи хатти-ҳаракатлар.
Сўзлар тез-тез ўзгаряптими? Савол берсангиз, жавоб ўрнига айб сизга юкланяптими? Ҳиссиётларингиз доимо масхара қилинаяптими? Сизни дўстлар ва яқинлардан узоқлаштиришга уриниш борми?
Мана шу белгилар биргаликда кузатилса, муносабат ҳақида жиддий ўйлаб кўришга асос пайдо бўлади.
Энг муҳими, ҳар қандай муносабатда сиз савол бериш, ўз ҳисларингизни билдириш ва ҳурмат талаб қилиш ҳуқуқига эгасиз.
Ҳақиқий ишонч «менга ишон» деган талаб билан эмас, ишониш мумкин бўлган хатти-ҳаракат билан қурилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…