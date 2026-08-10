"Хиёнат"ни яшираётган инсон айтиши мумкин бўлган 8 ибора...

·34·Фойдали
"Хиёнат"ни яшираётган инсон айтиши мумкин бўлган 8 ибора...
Қисқача

Муносабатларда айрим иборалар мунтазам такрорланиб, ёлғонни яшириш, масъулиятдан қочиш, газлайтинг ёки шерикни назорат қилиш билан бирга келса, жиддий огоҳлантирувчи белгига айланиши мумкин. «Мен ҳеч қачон сени алдамайман», «Сиз ҳамма нарсани юрагингизга жуда яқин оласиз», «Сиз шунчаки бўрттиряпсиз» ва «Унут, бу аллақачон ўтиб кетган» каби жумлалар инсоннинг хатти-ҳаракатларини тушунтириш ўрнига айбни шеригига юклаши ёки муаммони ёпишга уринаё…

Муносабатларда айрим жумлалар оддий баҳснинг бир қисми бўлиб туюлиши мумкин. Аммо улар мунтазам такрорланса, айниқса инсон ўз хатти-ҳаракатларини тушунтириш ўрнига сизнинг ҳисларингизни шубҳа остига қўя бошласа, бу жиддий огоҳлантирувчи белгига айланиши мумкин.

Шуни аниқ айтиш керак: қуйидаги ибораларни айтган ҳар бир инсон хиёнаткор эмас. Бироқ улар ёлғонни яшириш, масъулиятдан қочиш, газлайтинг ёки шерикни назорат қилиш билан бирга келса, вазиятга жиддийроқ қараш керак бўлади.

«Мен ҳеч қачон сени алдамайман»

Бир қарашда бу ишонч берувчи гап.

Аммо шубҳа билдирилмаган вазиятда инсон доимий равишда ўзининг «ҳалоллиги»ни исботлашга уринса, савол туғилиши табиий.

Ишонч одатда баланд баёнотлардан эмас, балки бир хил ва очиқ хатти-ҳаракатлардан шаклланади.

Инсоннинг айтгани билан қилгани мос келадими — асосий мезон шу.

«Сиз ҳамма нарсани юрагингизга жуда яқин оласиз»

Бу ибора баъзан суҳбатни ёпишнинг осон усулига айланади.

Сиз муайян хатти-ҳаракатдан ранжиганингизни айтасиз, аммо жавоб муаммонинг ўзи ҳақида эмас, сизнинг «ортиқча таъсирчанлигингиз» ҳақида бўлади.

Шунда диққат унинг ҳаракатидан сизга кўчирилади.

Соғлом муносабатда эса инсон ҳиссиётга рози бўлмаслиги мумкин, аммо уни масхара ёки қадрсизлантириш шарт эмас.

«Ишон, мен буни сенинг яхшилигинг учун қилдим»

Айрим назоратчи хатти-ҳаракатлар ғамхўрлик кўринишида тақдим этилиши мумкин.

Телефонни текшириш, ким билан мулоқот қилишни белгилаш ёки сиздан маълумот яшириш кейинчалик «сен учун қилдим» деган ибора билан оқланиши эҳтимол.

Аммо ғамхўрлик ва назорат ўртасида муҳим фарқ бор.

Ҳақиқий ғамхўрлик инсоннинг танлов ҳуқуқини йўққа чиқармайди.

«Хафа қилмоқчи эмасдим, лекин...»

Узр сўраш билан ўзини оқлаш бир хил нарса эмас.

«Хафа қилганим учун кечир» деган гап масъулиятни қабул қилади.

«Хафа қилмоқчи эмасдим, лекин сен...» деган жумла эса айбни яна сизга қайтариши мумкин.

Муносабатда энг муҳим савол ният эмас, оқибат ҳамдир.

Инсон сизга оғриқ етказганини тушунгач, вазиятни тузатишга ҳаракат қиляптими ёки фақат ўзини оқлаяптими?

«Сиз шунчаки бўрттиряпсиз»

Бу ибора айниқса хавфли тус олиши мумкин.

Агар инсон бўлиб ўтган воқеани қайта-қайта инкор қилиб, сизни ўз хотирангиз ва ҳисларингизга ишонмасликка олиб келса, бу газлайтинг белгиси бўлиши эҳтимол.

Бир мартаги келишмовчилик газлайтинг дегани эмас.

Аммо доимий равишда:

  • «бундай бўлмаган»,

  • «сен ўйлаб топдинг»,

  • «сен нотўғри эслаяпсан»

деган муносабат пайдо бўлса, инсон аста-секин ўз баҳосидан шубҳаланиб қолиши мумкин.

«Мендан бошқа ҳеч ким сизга ҳақиқатни айтмайди»

Бу жумлада яширин хавф — изоляция.

Инсон ўзини ягона ишончли манба сифатида кўрсатиб, дўстлар, оила ёки бошқа яқинларнинг фикрини қадрсизлантира бошлаши мумкин.

Натижада шерик ташқи қўллаб-қувватлашдан узилиб, фақат битта инсоннинг қарашларига боғланиб қолади.

Соғлом муносабат сизни бошқалардан ажратмайди.

Аксинча, мустақил фикрингиз ва шахсий алоқаларингизни ҳурмат қилади.

«Сизни чин дилдан тушунадиган ягона инсон менман»

Романтик эшитилади.

Бироқ бу жумла бошқа манипулятив хатти-ҳаракатлар билан бирга келса, эмоционал қарамлик яратиш воситасига айланиши мумкин.

Инсон сизга:

  • «сенга бошқалар керак эмас»,

  • «фақат мен сени қабул қиламан»

деган фикрни сингдирса, муносабат тенг шерикликдан узоқлаша бошлайди.

Муҳаббат — инсонни ёлғиз қолдириш эмас.

«Унут, бу аллақачон ўтиб кетган»

Ўтмишдаги ҳар бир хатони умрбод муҳокама қилиш ҳам соғлом эмас.

Аммо муаммо ҳал қилинмаган бўлса, «унут» деган талаб уни йўқ қилиб қўймайди.

Ишонч бузилганидан кейин уни тиклаш учун воқеани тан олиш, саволларга жавоб бериш ва хатти-ҳаракатни ўзгартириш керак бўлиши мумкин.

Агар инсон фақат мавзуни ёпишга уринса, аммо масъулият олмаса, ишончсизлик сақланиб қолади.

Энг муҳим белги — битта ибора эмас

Хиёнат ёки манипуляцияни битта жумлага қараб аниқлаб бўлмайди.

Кўпроқ аҳамиятли нарса — такрорланувчи хатти-ҳаракатлар.

Сўзлар тез-тез ўзгаряптими? Савол берсангиз, жавоб ўрнига айб сизга юкланяптими? Ҳиссиётларингиз доимо масхара қилинаяптими? Сизни дўстлар ва яқинлардан узоқлаштиришга уриниш борми?

Мана шу белгилар биргаликда кузатилса, муносабат ҳақида жиддий ўйлаб кўришга асос пайдо бўлади.

Энг муҳими, ҳар қандай муносабатда сиз савол бериш, ўз ҳисларингизни билдириш ва ҳурмат талаб қилиш ҳуқуқига эгасиз.

Ҳақиқий ишонч «менга ишон» деган талаб билан эмас, ишониш мумкин бўлган хатти-ҳаракат билан қурилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб берадиТуғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб берадиБугун, 12:31Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...Бугун, 11:23Пулни нималар тўсади? Сабаб шу 5 одатда бўлиши мумкин...Пулни нималар тўсади? Сабаб шу 5 одатда бўлиши мумкин...Бугун, 09:02Туғилган санангиз ташқи жозибангизни очадими? Қизиқ талқинТуғилган санангиз ташқи жозибангизни очадими? Қизиқ талқинБугун, 09:01«Қурбон» ролидан чиқишнинг 6 қадами: биринчи ўзгариш қаердан бошланади?«Қурбон» ролидан чиқишнинг 6 қадами: биринчи ўзгариш қаердан бошланади?Бугун, 09:01Сизни нима ичдан емиради? Туғилган кунингиз бўйича талқин...Сизни нима ичдан емиради? Туғилган кунингиз бўйича талқин...Бугун, 09:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?