Берлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар топилди
Берлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар, жумладан 1865 йилдаги дипломатик ёзишмалар, Тошкент ва Бухорога оид 1928–1929 йиллардаги ҳисоботлар ҳамда Вали Қаюмхонга тегишли хатлар аниқланди. Материалларда Туркистондаги сиёсий жараёнлар, шаҳар ҳаёти, сиёсий-ижтимоий вазият ва ташқи кузатувлар ҳақида маълумотлар бўлиши мумкин.
Германиянинг Берлин шаҳридаги архивлардан Ўзбекистон тарихига оид бир қатор ноёб ҳужжатлар аниқланди. Улар орасида Туркистондаги сиёсий жараёнлар, Тошкент ва Бухоро ҳақидаги ҳисоботлар, шунингдек, Германияга ўқишга юборилган тошкентлик Вали Қаюмхонга тегишли хатлар бор.
1865 йилга оид дипломатик ёзишмалар
Топилган материаллар орасида 1865 йилда Туркистон ҳудудида кечган сиёсий жараёнларга оид дипломатик ёзишмалар ҳам мавжуд.
Ушбу ҳужжатлар ўша даврда Марказий Осиё атрофида кечган сиёсий муносабатларни ўрганиш учун муҳим манба бўлиши мумкин.
Тошкент ва Бухоро ҳақидаги ҳисоботлар
Архив материаллари орасида 1928–1929 йилларда Тошкент ва Бухоро ҳақида тайёрланган ҳисоботлар ҳам аниқланган.
Уларда ўша йиллардаги:
• шаҳар ҳаёти;
• сиёсий ва ижтимоий вазият;
• ташқи кузатувлар ҳақида маълумотлар бўлиши мумкин.
Вали Қаюмхонга оид хатлар ҳам топилди
Яна бир қизиқ топилма 1922 йилда Германияга ўқишга юборилган тошкентлик Вали Қаюмхонга тегишли хатлар бўлди.
Бу ҳужжатлар унинг Германиядаги таҳсили, ўша даврдаги алоқалари ва ҳаёти ҳақида янги маълумотлар бериш эҳтимоли бор.
Ҳужжатлар қаерда сақланмоқда?
Барча топилган материаллар Берлиндаги Пруссия маданий мероси Махфий давлат архивида сақланмоқда.
Сизнингча, бундай архив ҳужжатлари Ўзбекистон тарихининг қайси даврини янада яхшироқ очиб бериши мумкин? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва хабарни тарихга қизиқадиган яқинларингиз билан улашинг.
…