Берлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар топилди

·17·Ўзбекистон
Берлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар топилди
Қисқача

Берлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар, жумладан 1865 йилдаги дипломатик ёзишмалар, Тошкент ва Бухорога оид 1928–1929 йиллардаги ҳисоботлар ҳамда Вали Қаюмхонга тегишли хатлар аниқланди. Материалларда Туркистондаги сиёсий жараёнлар, шаҳар ҳаёти, сиёсий-ижтимоий вазият ва ташқи кузатувлар ҳақида маълумотлар бўлиши мумкин.

Германиянинг Берлин шаҳридаги архивлардан Ўзбекистон тарихига оид бир қатор ноёб ҳужжатлар аниқланди. Улар орасида Туркистондаги сиёсий жараёнлар, Тошкент ва Бухоро ҳақидаги ҳисоботлар, шунингдек, Германияга ўқишга юборилган тошкентлик Вали Қаюмхонга тегишли хатлар бор.

1865 йилга оид дипломатик ёзишмалар

Топилган материаллар орасида 1865 йилда Туркистон ҳудудида кечган сиёсий жараёнларга оид дипломатик ёзишмалар ҳам мавжуд.

Ушбу ҳужжатлар ўша даврда Марказий Осиё атрофида кечган сиёсий муносабатларни ўрганиш учун муҳим манба бўлиши мумкин.

Тошкент ва Бухоро ҳақидаги ҳисоботлар

Архив материаллари орасида 1928–1929 йилларда Тошкент ва Бухоро ҳақида тайёрланган ҳисоботлар ҳам аниқланган.

Уларда ўша йиллардаги:

• шаҳар ҳаёти;

• сиёсий ва ижтимоий вазият;

• ташқи кузатувлар ҳақида маълумотлар бўлиши мумкин.

Вали Қаюмхонга оид хатлар ҳам топилди

Яна бир қизиқ топилма 1922 йилда Германияга ўқишга юборилган тошкентлик Вали Қаюмхонга тегишли хатлар бўлди.

Бу ҳужжатлар унинг Германиядаги таҳсили, ўша даврдаги алоқалари ва ҳаёти ҳақида янги маълумотлар бериш эҳтимоли бор.

Ҳужжатлар қаерда сақланмоқда?

Барча топилган материаллар Берлиндаги Пруссия маданий мероси Махфий давлат архивида сақланмоқда.

Сизнингча, бундай архив ҳужжатлари Ўзбекистон тарихининг қайси даврини янада яхшироқ очиб бериши мумкин? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва хабарни тарихга қизиқадиган яқинларингиз билан улашинг.

ЎзбекистонБерлинТошкентБухороВали Қаюмхон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчиМарказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчиКеча, 18:4211-синф битирувчилари учун техникумларга қабул бошланди11-синф битирувчилари учун техникумларга қабул бошландиКеча, 18:29Тошкент вилоятида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкинТошкент вилоятида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкинКеча, 12:197,5 минг киши жавобгарликка тортилди, 2,9 трлн сўм зарар: даҳшатли рақамлар очиқланди7,5 минг киши жавобгарликка тортилди, 2,9 трлн сўм зарар: даҳшатли рақамлар очиқландиКеча, 09:18Бугун Ўзбекистонда «Автомобилсиз кун»: Амалдорларга машина ҳайдаш тақиқланади!Бугун Ўзбекистонда «Автомобилсиз кун»: Амалдорларга машина ҳайдаш тақиқланади!Кеча, 09:13Ўзбекистонда ўзидан катта аёлга уйланган эркаклар сони 11 мингдан ошдиЎзбекистонда ўзидан катта аёлга уйланган эркаклар сони 11 мингдан ошдиКеча, 05:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди