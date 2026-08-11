Миллиардлаб кўрилган "Baby shark" видеосидаги бола 10 йилдан кейин К-поп саҳнасига қайтмоқда

·17·Маданият
Миллиардлаб кўрилган "Baby shark" видеосидаги бола 10 йилдан кейин К-поп саҳнасига қайтмоқда
Қисқача

2016 йилда "Бабй шарк" видеосида рақсга тушган Пак Гон Рунг ҳозир 17 ёшда ва К-поп хонандаси сифатида фаолият бошламоқда. У 20 август куни ўзининг биринчи рақамли синглини чиқаради. Пак Гон Рунг интернетда ҳануз "Бабй шарк бой" номи билан тилга олинади, болаликдаги вирусли роликда эса Ҳоуп Сегойн ва Элейн Ким Жонстон ҳам иштирок этган.

2016 йилда "Baby shark" видеосида рақсга тушиб, миллионлаб болаларга таниш бўлиб қолган Пак Гон Рунг энди 17 ёшда. Орадан ўн йил ўтиб, у болалар видеосидаги қаҳрамон эмас, балки К-поп хонандаси сифатида янги фаолият бошлаш арафасида.

Дебют санаси маълум

"Бизнес Корея" хабар беришича, Пак Гон Рунг 20 август куни ўзининг биринчи рақамли синглини чиқаради.

У интернетда ҳали ҳам "Baby shark boy" номи билан тилга олинади.

Болалигида вирусли видеода қатнашган Пак энди ўз номи билан мусиқа тақдим этишга тайёрланмоқда.

Ҳаммаси 2016 йилги видеодан бошланган

"Baby shark Dance" Жанубий Кореянинг "Пинкфонг" компанияси томонидан оммалаштирилган. Қўшиқ эса аввалдан мавжуд болалар қўшиғи асосида тайёрланган.

Вирусли версияда:

• қўшиқни Ҳоуп Сегойн куйлаган;

• Пак Гон Рунг роликда рақсга тушган;

• Элейн Ким Жонстон ҳам видеода иштирок этган.

Оддий рақс бутун дунёга тарқалди

Қўшиқдаги такрорий "ду-ду-ду" қисми ва акула оғзини тақлид қилувчи ҳаракатлар болалар орасида тез оммалашган.

Кейинчалик ролик ижтимоий тармоқ челленжлари орқали янада кенг тарқалди. Болалар уни қайта-қайта кўриб, рақс ҳаракатларини такрорлашган.

Энди навбат Пакнинг ўзига

Пак Гон Рунг учун 20 августдаги релиз болаликдаги вирусли машҳурликдан кейинги янги ижодий қадам бўлади.

Сиз 2016 йилдаги "Baby shark" видеосини эслайсизми? Энди ўша боланинг К-попдаги чиқишини кузатган бўлардингизми? Фикрингизни ёзинг ва хабарни ижтимоий тармоқларда улашинг.

Пак Гон РунгПинкфонгЖанубий КореяБизнес Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)Бугун, 05:44Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!Бугун, 05:28"Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Нина Маслова бугун қандай яшамоқда?"Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Нина Маслова бугун қандай яшамоқда?Кеча, 05:23Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)09.08, 14:06Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)09.08, 12:40Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)09.08, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!