Миллиардлаб кўрилган "Baby shark" видеосидаги бола 10 йилдан кейин К-поп саҳнасига қайтмоқда
2016 йилда "Бабй шарк" видеосида рақсга тушган Пак Гон Рунг ҳозир 17 ёшда ва К-поп хонандаси сифатида фаолият бошламоқда. У 20 август куни ўзининг биринчи рақамли синглини чиқаради. Пак Гон Рунг интернетда ҳануз "Бабй шарк бой" номи билан тилга олинади, болаликдаги вирусли роликда эса Ҳоуп Сегойн ва Элейн Ким Жонстон ҳам иштирок этган.
2016 йилда "Baby shark" видеосида рақсга тушиб, миллионлаб болаларга таниш бўлиб қолган Пак Гон Рунг энди 17 ёшда. Орадан ўн йил ўтиб, у болалар видеосидаги қаҳрамон эмас, балки К-поп хонандаси сифатида янги фаолият бошлаш арафасида.
Дебют санаси маълум
"Бизнес Корея" хабар беришича, Пак Гон Рунг 20 август куни ўзининг биринчи рақамли синглини чиқаради.
У интернетда ҳали ҳам "Baby shark boy" номи билан тилга олинади.
Болалигида вирусли видеода қатнашган Пак энди ўз номи билан мусиқа тақдим этишга тайёрланмоқда.
Ҳаммаси 2016 йилги видеодан бошланган
"Baby shark Dance" Жанубий Кореянинг "Пинкфонг" компанияси томонидан оммалаштирилган. Қўшиқ эса аввалдан мавжуд болалар қўшиғи асосида тайёрланган.
Вирусли версияда:
• қўшиқни Ҳоуп Сегойн куйлаган;
• Пак Гон Рунг роликда рақсга тушган;
• Элейн Ким Жонстон ҳам видеода иштирок этган.
Оддий рақс бутун дунёга тарқалди
Қўшиқдаги такрорий "ду-ду-ду" қисми ва акула оғзини тақлид қилувчи ҳаракатлар болалар орасида тез оммалашган.
Кейинчалик ролик ижтимоий тармоқ челленжлари орқали янада кенг тарқалди. Болалар уни қайта-қайта кўриб, рақс ҳаракатларини такрорлашган.
Энди навбат Пакнинг ўзига
Пак Гон Рунг учун 20 августдаги релиз болаликдаги вирусли машҳурликдан кейинги янги ижодий қадам бўлади.
Сиз 2016 йилдаги "Baby shark" видеосини эслайсизми? Энди ўша боланинг К-попдаги чиқишини кузатган бўлардингизми? Фикрингизни ёзинг ва хабарни ижтимоий тармоқларда улашинг.
…