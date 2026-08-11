Осиё чемпионати: Атлетларимиз бир кунда 10 та медаль қўлга киритишди!
Тошкентда ўтказилаётган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси 10 август куни 10 та медал қўлга киритди. Медаллар таркибидан 3 та олтин, 6 та кумуш ва 1 та бронза ўрин олди. Олтин медалларни Маржона Абдумуталова, Зиёда Худойқулова ва Муниса Болтаева қўлга киритди.
Тошкент шаҳрида ўтказилаётган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатининг навбатдаги кунги баҳслари Ўзбекистон терма жамоаси учун жуда омадли ва сермаҳсул кечди. Мезбон спортчиларимиз 10 август кунги беллашувларда жами 10 та медални қўлга киритишди.
Мусобақада вакилларимиз юқори маҳорат кўрсатиб, шоҳсупанинг турли поғоналаридан ўрин олишди. Кун давомида мезбонлар ҳисобига 3 та олтин, 6 та кумуш ва 1 та бронза медали қўшилди.
Олтин медаль эгалари:
-57 кг (Ёшлар, даст кўтариш): Маржона Абдумуталова
-61 кг (Ёшлар, даст кўтариш): Зиёда Худойқулова
-61 кг (Ўсмирлар, силтаб кўтариш): Муниса Болтаева
Кумуш медаль эгалари:
-57 кг (Ўсмирлар, даст кўтариш): Зарина Абдуллаҳакова
-57 кг (Ёшлар, силтаб кўтариш): Маржона Абдумуталова
-57 кг (Ёшлар, иккикураш): Маржона Абдумуталова
-61 кг (Ўсмирлар, иккикураш): Муниса Болтаева
-61 кг (Ёшлар, силтаб кўтариш): Зиёда Худойқулова
-61 кг (Ёшлар, иккикураш): Зиёда Худойқулова
Бронза медаль эгаси:
-61 кг (Ўсмирлар, даст кўтариш): Муниса Болтаева
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…