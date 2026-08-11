Осиё чемпионати: Атлетларимиз бир кунда 10 та медаль қўлга киритишди!

·24·Спорт
Осиё чемпионати: Атлетларимиз бир кунда 10 та медаль қўлга киритишди!
Қисқача

Тошкентда ўтказилаётган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси 10 август куни 10 та медал қўлга киритди. Медаллар таркибидан 3 та олтин, 6 та кумуш ва 1 та бронза ўрин олди. Олтин медалларни Маржона Абдумуталова, Зиёда Худойқулова ва Муниса Болтаева қўлга киритди.

Тошкент шаҳрида ўтказилаётган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатининг навбатдаги кунги баҳслари Ўзбекистон терма жамоаси учун жуда омадли ва сермаҳсул кечди. Мезбон спортчиларимиз 10 август кунги беллашувларда жами 10 та медални қўлга киритишди.

Мусобақада вакилларимиз юқори маҳорат кўрсатиб, шоҳсупанинг турли поғоналаридан ўрин олишди. Кун давомида мезбонлар ҳисобига 3 та олтин, 6 та кумуш ва 1 та бронза медали қўшилди.

Олтин медаль эгалари:

Кумуш медаль эгалари:

  • -57 кг (Ўсмирлар, даст кўтариш): Зарина Абдуллаҳакова

  • -57 кг (Ёшлар, силтаб кўтариш): Маржона Абдумуталова

  • -57 кг (Ёшлар, иккикураш): Маржона Абдумуталова

  • -61 кг (Ўсмирлар, иккикураш): Муниса Болтаева

  • -61 кг (Ёшлар, силтаб кўтариш): Зиёда Худойқулова

  • -61 кг (Ёшлар, иккикураш): Зиёда Худойқулова

Бронза медаль эгаси:

  • -61 кг (Ўсмирлар, даст кўтариш): Муниса Болтаева

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ТошкентЎзбекистонМаржона АбдумуталоваЗиёда ХудойқуловаМуниса Болтаева
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродовга турк грандидан таклиф: «Бешиктош» уни ўз сафига қўшиб олмоқчиШомуродовга турк грандидан таклиф: «Бешиктош» уни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 06:50Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Луис Суарес маслаҳатини бўлишдиРоналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Луис Суарес маслаҳатини бўлишдиБугун, 02:40Барселона Родри трансферида Реал Мадридни ортда қолдириши мумкинБарселона Родри трансферида Реал Мадридни ортда қолдириши мумкинБугун, 02:34Микки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиМикки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиБугун, 02:18Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиБугун, 01:32Интер Джед Спенсе трансферига қайтдиИнтер Джед Спенсе трансферига қайтдиБугун, 01:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)