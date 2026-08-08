Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг тўйи 8 август куни Португалиянинг Мадейра оролида ўтказилиши кутилмоқда. Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, Фуншалдаги тахминан 800 кишини сиғдира оладиган собор маросим учун банд қилинган. Никоҳдан сўнг жуфтлик меҳмонлари билан собордан беш дақиқалик масофадаги Савой Паласе меҳмонхонасида тўй зиёфатини ўтказиши тахмин қилинмоқда. Роналду ва Жоржина тўй санаси ҳамда маросим манзилини ҳозирча расман тасдиқламаган.
Бугун, 8 август куни футбол оламининг энг машҳур юлдузларидан бири Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг тўйи бўлиб ўтиши кутилмоқда. Жуфтлик никоҳ маросимини Роналдунинг ватани — Португалиянинг Мадейра оролида ўтказиши тахмин қилинмоқда. Бу ҳақда «The Sun» нашри хабар берди.
Ҳозирда асосан Саудия Арабистонида истиқомат қилаётган Роналду ва Жоржина учун тантанали маросим айнан футболчи туғилиб-ўсган Мадейрада ташкил этилиши айтилмоқда.
Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, орол пойтахти Фуншалдаги собор 8 август куни йирик маросим учун банд қилинган. Тахминан 800 кишини сиғдира оладиган ушбу масканда жуфтликнинг никоҳ маросими ўтказилиши кутилмоқда.
Никоҳдан сўнг Роналду ва Жоржина меҳмонлари билан собордан атиги беш дақиқалик масофада жойлашган беш юлдузли Savoy Palace меҳмонхонасига йўл олиши айтилмоқда. Тўй зиёфати ҳам айнан шу ҳашаматли мажмуада ташкил этилиши тахмин қилинмоқда.
Роналду бойлиги қарийб 1,4 миллиард долларга баҳоланадиган футболчилардан бири. Шу сабабли унинг Жоржина билан никоҳ маросими ҳам дабдаба ва юқори даражадаги ҳашамат билан ўтиши кутилмоқда.
Мадейранинг энг нуфузли меҳмонхоналаридан бири бўлган Savoy Palace мажмуасида олтита бассейн, спа маркази, бир нечта ресторан ҳамда ҳашаматли хоналар мавжуд.
Роналду ва унинг оила аъзолари аввал ҳам ушбу меҳмонхонада бўлган. Тахминларга кўра, жуфтлик меҳмонхонанинг юқори қаватларидаги The Reserve номли эксклюзив ҳудудда жойлашиши мумкин. Бу ерда бир кеча тунaш нархи 1100 фунт стерлингдан бошланади.
Меҳмонхонада катта тантаналар учун мўлжалланган Grand Ballroom зали ҳам мавжуд бўлиб, у бир вақтнинг ўзида 1000 нафаргача меҳмонни қабул қила олади. Шунингдек, том қисмидаги Galáxia ресторани, бассейнлар ва дам олиш учун мўлжалланган бошқа ҳашаматли ҳудудлар меҳмонлар ихтиёрида бўлади.
Қизиғи, Роналдунинг Атлантика океанига қараган, етти қаватли ва қиймати бир неча миллион фунт стерлингга баҳоланадиган шахсий қароргоҳи ҳам меҳмонхона яқинида жойлашган. Шунга қарамай, жуфтлик тўй тантаналаридан сўнг яқинлари ва дўстлари билан Savoy Palace’да қолиши кутилмоқда.
Ҳозирча Роналду ва Жоржина тўй санаси ҳамда маросим манзилини расмий равишда тасдиқламаган. Шу сабабли юқоридаги маълумотлар ҳозирча маҳаллий ОАВ ва манбалар хабарларига асосланган.
…