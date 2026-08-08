Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар

·1.1K·Дунё
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Қисқача

Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг тўйи 8 август куни Португалиянинг Мадейра оролида ўтказилиши кутилмоқда. Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, Фуншалдаги тахминан 800 кишини сиғдира оладиган собор маросим учун банд қилинган. Никоҳдан сўнг жуфтлик меҳмонлари билан собордан беш дақиқалик масофадаги Савой Паласе меҳмонхонасида тўй зиёфатини ўтказиши тахмин қилинмоқда. Роналду ва Жоржина тўй санаси ҳамда маросим манзилини ҳозирча расман тасдиқламаган.

Бугун, 8 август куни футбол оламининг энг машҳур юлдузларидан бири Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг тўйи бўлиб ўтиши кутилмоқда. Жуфтлик никоҳ маросимини Роналдунинг ватани — Португалиянинг Мадейра оролида ўтказиши тахмин қилинмоқда. Бу ҳақда «The Sun» нашри хабар берди.

Ҳозирда асосан Саудия Арабистонида истиқомат қилаётган Роналду ва Жоржина учун тантанали маросим айнан футболчи туғилиб-ўсган Мадейрада ташкил этилиши айтилмоқда.

Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, орол пойтахти Фуншалдаги собор 8 август куни йирик маросим учун банд қилинган. Тахминан 800 кишини сиғдира оладиган ушбу масканда жуфтликнинг никоҳ маросими ўтказилиши кутилмоқда.

Moviy-oq chiziqli minoralari bo'lgan cherkov atrofidagi qizil tomli uylar manzarasi.

Никоҳдан сўнг Роналду ва Жоржина меҳмонлари билан собордан атиги беш дақиқалик масофада жойлашган беш юлдузли Savoy Palace меҳмонхонасига йўл олиши айтилмоқда. Тўй зиёфати ҳам айнан шу ҳашаматли мажмуада ташкил этилиши тахмин қилинмоқда.

Роналду бойлиги қарийб 1,4 миллиард долларга баҳоланадиган футболчилардан бири. Шу сабабли унинг Жоржина билан никоҳ маросими ҳам дабдаба ва юқори даражадаги ҳашамат билан ўтиши кутилмоқда.

Мадейранинг энг нуфузли меҳмонхоналаридан бири бўлган Savoy Palace мажмуасида олтита бассейн, спа маркази, бир нечта ресторан ҳамда ҳашаматли хоналар мавжуд.

Kechki payt palma daraxtlari bilan o'ralgan mehmonxona va yoritilgan suzish havzasi.

Роналду ва унинг оила аъзолари аввал ҳам ушбу меҳмонхонада бўлган. Тахминларга кўра, жуфтлик меҳмонхонанинг юқори қаватларидаги The Reserve номли эксклюзив ҳудудда жойлашиши мумкин. Бу ерда бир кеча тунaш нархи 1100 фунт стерлингдан бошланади.

Меҳмонхонада катта тантаналар учун мўлжалланган Grand Ballroom зали ҳам мавжуд бўлиб, у бир вақтнинг ўзида 1000 нафаргача меҳмонни қабул қила олади. Шунингдек, том қисмидаги Galáxia ресторани, бассейнлар ва дам олиш учун мўлжалланган бошқа ҳашаматли ҳудудлар меҳмонлар ихтиёрида бўлади.

Dengiz manzarali va koʻk chiroqli hashamatli zalda oq gullar bilan bezatilgan dumaloq stol.

Қизиғи, Роналдунинг Атлантика океанига қараган, етти қаватли ва қиймати бир неча миллион фунт стерлингга баҳоланадиган шахсий қароргоҳи ҳам меҳмонхона яқинида жойлашган. Шунга қарамай, жуфтлик тўй тантаналаридан сўнг яқинлари ва дўстлари билан Savoy Palace’да қолиши кутилмоқда.

Tomida basseyn va dam olish maydoni bo'lgan ko'p qavatli mehmonxona majmuasi.

Ҳозирча Роналду ва Жоржина тўй санаси ҳамда маросим манзилини расмий равишда тасдиқламаган. Шу сабабли юқоридаги маълумотлар ҳозирча маҳаллий ОАВ ва манбалар хабарларига асосланган.

Криштиану РоналдуЖоржина РодригесМадейраФуншалСавой Палас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаБугун, 16:50Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиТрампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиБугун, 14:32Хитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиХитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиБугун, 13:24Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиҚозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиБугун, 12:05Йиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиЙиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 11:55Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!Бугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди