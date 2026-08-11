Нега майонезли таомни печда пишириш мумкин эмас? Муҳим огоҳлантириш...

·22·Фойдали
Нега майонезли таомни печда пишириш мумкин эмас? Муҳим огоҳлантириш...
Қисқача

Биолог Лялинанинг таъкидлашича, маёнезни гўшт ёки сабзавотлар билан бирга печда қиздириш соғлиқ учун зарарли бўлиши мумкин. Юқори ҳароратда соус қуюқлашиб, таркибидаги ёғлар таомга сингади, натижада унинг калорияси бир неча баробарга ошиб, «ёмон» холестерин даражаси кўтарилиши мумкин. Қиздириш маёнезнинг эмулсия ҳолатини бузиб, ёғ ва бошқа компонентларга ажралишига ҳамда таъмининг пасайишига олиб келади.

Майонез суртиб гўшт ёки сабзавотларни печда пишириш кўпчиликнинг севимли пазандалик одатига айланган. Бироқ тиббиёт ва биология соҳаси экспертларининг таъкидлашича, иссиқлик таъсирида бу машҳур соус нафақат ўзининг таъми ва тузилишини йўқотади, балки саломатлик учун кутилмаган хавфларни юзага келтиради.

Биолог Лялинанинг маълум қилишича, иссиқ таомларда майонездан фойдаланиш кўп ҳолларда мутлақо асосланмаган ва соғлиқ учун зарарлидир.

Иссиқлик таъсирида майонез нега хавфли бўлиб қолади?

Экспертнинг таъкидлашича, майонез юқори ҳароратда қиздирилганда қуйидаги салбий жараёнлар юз беради:

  • Калория ва холестериннинг кескин ошиши: Пишириш жараёнида майонез қуюқлашади ва таркибидаги парчаланган ёғлар тўлиқ таомга сингади. Бу таомнинг калориясини бир неча баробарга ошириб, вазн ортишига ҳамда қонда «ёмон» холестерин даражасининг кўтарилишига олиб келади.

  • Сифат ва таъмнинг бузилиши: Қиздирилганда соус ўзининг яхлит тузилишини (эмульсия ҳолатини) йўқотади, ёғ ва бошқа компонентларга ажралиб кетади. Натижада таомнинг асл мазаси пасаяди.

Фойдали ва хавфсиз муқобиллар: Мавжуд вариантлар

Соғлиққа зарар етказмаслик ва таомнинг фойдали хусусиятларини сақлаб қолиш учун биолог майонезни қуйидаги камроқ зарарли маҳсулотлар билан алмаштиришни тавсия этади:

  • Сметана ёки табиий грек йогурти;

  • Помидор асосидаги соуслар (томат пастаси ёки уй шароитида тайёрланган паста).

«Агар таомга айнан майонез соуси зарур бўлса, консервантларсиз, фақат тухум, ёғ ва лимон шарбатидан иборат уй майонезидан фойдаланган маъқул. Энг муҳими — соус иссиқлик билан ишлов берилмайдиган босқичда, яъни таом тайёр бўлганидан сўнг қўшилиши керак», — дея хулоса қилди Лялина.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЛялинаТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сизни нима ғашингизга тегади? «Соя томонингиз»нинг 4 белгисиСизни нима ғашингизга тегади? «Соя томонингиз»нинг 4 белгисиБугун, 08:18Бахтли ҳаётнинг 20 қоидаси: қайси бири сизда етишмайди?Бахтли ҳаётнинг 20 қоидаси: қайси бири сизда етишмайди?Бугун, 07:55Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб берадиТуғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб берадиБугун, 06:21"Хиёнат"ни яшираётган инсон айтиши мумкин бўлган 8 ибора..."Хиёнат"ни яшираётган инсон айтиши мумкин бўлган 8 ибора...Бугун, 06:20Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...Бугун, 06:20Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...Бугун, 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?