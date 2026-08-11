Нега майонезли таомни печда пишириш мумкин эмас? Муҳим огоҳлантириш...
Биолог Лялинанинг таъкидлашича, маёнезни гўшт ёки сабзавотлар билан бирга печда қиздириш соғлиқ учун зарарли бўлиши мумкин. Юқори ҳароратда соус қуюқлашиб, таркибидаги ёғлар таомга сингади, натижада унинг калорияси бир неча баробарга ошиб, «ёмон» холестерин даражаси кўтарилиши мумкин. Қиздириш маёнезнинг эмулсия ҳолатини бузиб, ёғ ва бошқа компонентларга ажралишига ҳамда таъмининг пасайишига олиб келади.
Майонез суртиб гўшт ёки сабзавотларни печда пишириш кўпчиликнинг севимли пазандалик одатига айланган. Бироқ тиббиёт ва биология соҳаси экспертларининг таъкидлашича, иссиқлик таъсирида бу машҳур соус нафақат ўзининг таъми ва тузилишини йўқотади, балки саломатлик учун кутилмаган хавфларни юзага келтиради.
Биолог Лялинанинг маълум қилишича, иссиқ таомларда майонездан фойдаланиш кўп ҳолларда мутлақо асосланмаган ва соғлиқ учун зарарлидир.
Иссиқлик таъсирида майонез нега хавфли бўлиб қолади?
Экспертнинг таъкидлашича, майонез юқори ҳароратда қиздирилганда қуйидаги салбий жараёнлар юз беради:
Калория ва холестериннинг кескин ошиши: Пишириш жараёнида майонез қуюқлашади ва таркибидаги парчаланган ёғлар тўлиқ таомга сингади. Бу таомнинг калориясини бир неча баробарга ошириб, вазн ортишига ҳамда қонда «ёмон» холестерин даражасининг кўтарилишига олиб келади.
Сифат ва таъмнинг бузилиши: Қиздирилганда соус ўзининг яхлит тузилишини (эмульсия ҳолатини) йўқотади, ёғ ва бошқа компонентларга ажралиб кетади. Натижада таомнинг асл мазаси пасаяди.
Фойдали ва хавфсиз муқобиллар: Мавжуд вариантлар
Соғлиққа зарар етказмаслик ва таомнинг фойдали хусусиятларини сақлаб қолиш учун биолог майонезни қуйидаги камроқ зарарли маҳсулотлар билан алмаштиришни тавсия этади:
Сметана ёки табиий грек йогурти;
Помидор асосидаги соуслар (томат пастаси ёки уй шароитида тайёрланган паста).
«Агар таомга айнан майонез соуси зарур бўлса, консервантларсиз, фақат тухум, ёғ ва лимон шарбатидан иборат уй майонезидан фойдаланган маъқул. Энг муҳими — соус иссиқлик билан ишлов берилмайдиган босқичда, яъни таом тайёр бўлганидан сўнг қўшилиши керак», — дея хулоса қилди Лялина.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…