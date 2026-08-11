Венесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошди

·41·Дунё
Венесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошди
Қисқача

Венесуеладаги зилзилада ҳалок бўлганлар сони 6 301 кишига етди. Табиий офат оқибатида 6 462 киши вайроналар остидан қутқарилди, 73 мингдан ортиқ одам турли даражадаги жароҳатлар билан шифохоналарда даволанмоқда. Ўн минглаб бино ва иншоотлар шикастланган, 53 мингдан ортиқ обект хавфсизлик бўйича текширилди. Уй-жойсиз қолган оилаларга ёрдам доирасида ҳозиргача 287 та янги уй топширилди.

Венесуэладаги зилзила, 2026 йил 25 июнь. Фото: Ariana Cubillos

Венесуэлада содир бўлган мудҳиш зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 6 301 кишига етди. Табиий офат оқибатида ўн минглаб бинолар шикастланган, минглаб одамлар бошпанасиз қолган.

Ушбу аянчли рақамлар ва сўнгги маълумотларни Боливар Республикаси Миллий ассамблеяси спикери Хорхе Родригес ўзининг расмий Telegram-каналида эълон қилди.

Қурбонлар, қутқарилганлар ва жабрланганлар

Табиий офат миқёси жуда улкан бўлиб, қутқарувчилар ва тиббиёт ходимлари кечаю кундуз кучайтирилган тартибда иш олиб боришмоқда:

  • Ҳалок бўлганлар: 6 301 нафар;

  • Қутқариб олинганлар: 6 462 киши вайроналар остидан соғ-саломат олиб чиқилган;

  • Жабрланганлар: 73 мингдан ортиқ одам турли даражадаги жароҳатлар билан шифохоналарда даволанмоқда.

Вайронагарчилик кўлами ва аҳолига ёрдам

Зилзила мамлакат инфратузилмаси ва турар-жой секторига улкан зарар етказди:

  • Табиий офат оқибатида ўн минглаб бино ва иншоотлар шикастланган;

  • Махсус комиссиялар томонидан ҳозиргача 53 мингдан ортиқ объект хавфсизлик бўйича текширувдан ўтказилди;

  • Уй-жойсиз қолган оилаларни вақтинчалик ва доимий бошпана билан таъминлаш ишлари бошланган — ҳозиргача 287 та янги уй ўз эгаларига топширилди.

Ҳозирда офат ҳудудида қутқарув ва тиклаш ишлари давом этмоқда.

ВенесуэлаХорхе РодригесТелеграмАриана Кубильос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Бугун, 09:0210 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушдиБугун, 08:13Колумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилиндиКолумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилиндиБугун, 08:04Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Бугун, 06:08Хавфсизлик камарини тақмаган бола сабабли бутунбошли рейс бекор қилиндиХавфсизлик камарини тақмаган бола сабабли бутунбошли рейс бекор қилиндиБугун, 06:01Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"Бугун, 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди