Венесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошди
Венесуеладаги зилзилада ҳалок бўлганлар сони 6 301 кишига етди. Табиий офат оқибатида 6 462 киши вайроналар остидан қутқарилди, 73 мингдан ортиқ одам турли даражадаги жароҳатлар билан шифохоналарда даволанмоқда. Ўн минглаб бино ва иншоотлар шикастланган, 53 мингдан ортиқ обект хавфсизлик бўйича текширилди. Уй-жойсиз қолган оилаларга ёрдам доирасида ҳозиргача 287 та янги уй топширилди.
Венесуэладаги зилзила, 2026 йил 25 июнь. Фото: Ariana Cubillos
Венесуэлада содир бўлган мудҳиш зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 6 301 кишига етди. Табиий офат оқибатида ўн минглаб бинолар шикастланган, минглаб одамлар бошпанасиз қолган.
Ушбу аянчли рақамлар ва сўнгги маълумотларни Боливар Республикаси Миллий ассамблеяси спикери Хорхе Родригес ўзининг расмий Telegram-каналида эълон қилди.
Қурбонлар, қутқарилганлар ва жабрланганлар
Табиий офат миқёси жуда улкан бўлиб, қутқарувчилар ва тиббиёт ходимлари кечаю кундуз кучайтирилган тартибда иш олиб боришмоқда:
Ҳалок бўлганлар: 6 301 нафар;
Қутқариб олинганлар: 6 462 киши вайроналар остидан соғ-саломат олиб чиқилган;
Жабрланганлар: 73 мингдан ортиқ одам турли даражадаги жароҳатлар билан шифохоналарда даволанмоқда.
Вайронагарчилик кўлами ва аҳолига ёрдам
Зилзила мамлакат инфратузилмаси ва турар-жой секторига улкан зарар етказди:
Табиий офат оқибатида ўн минглаб бино ва иншоотлар шикастланган;
Махсус комиссиялар томонидан ҳозиргача 53 мингдан ортиқ объект хавфсизлик бўйича текширувдан ўтказилди;
Уй-жойсиз қолган оилаларни вақтинчалик ва доимий бошпана билан таъминлаш ишлари бошланган — ҳозиргача 287 та янги уй ўз эгаларига топширилди.
Ҳозирда офат ҳудудида қутқарув ва тиклаш ишлари давом этмоқда.
…