Renault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқда
Renault раҳбарияти Renault 5 ва Клио автомобилларининг навбатдаги авлодларини яратиш имкониятларини муҳокама қилмоқда, бироқ компаниянинг асосий устувор вазифаси қаторни мутлақо янги русумлар билан бойитишдир. Renault раҳбари Фабрисе Камболиве автомобиллар қаторини R5, R4 ва Твинго каби иконик моделлар, Клио ва Ссеник каби таниш автомобиллар ҳамда мутлақо янги ғоялар ўртасида мувозанатлашни режалаштираётганини билдирди.
Франциянинг таниқли автомобилсозлик компанияси Renault келгусида ўзининг машҳур моделлар линиясини янгилаш устида жиддий бош қотирмоқда. xbt.com маълумотига кўра, бренд раҳбарияти ҳозирда Renault 5 ва Клио автомобилларининг навбатдаги авлодларини яратиш имкониятларини муҳокама қилмоқда, бироқ ишлаб чиқарувчининг асосий устувор вазифаси қаторни мутлақо янги русумлар билан бойитишдан иборат. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Сўнгги йилларда француз бренди Renault 4, Renault 5 ва Твинго каби ретро услубдаги электромобиллар, шунингдек, Клио каби оммабоп гидрид моделлар ҳамда классик номларни олган янги кроссоверлар орқали катта муваффақиятларга эришди. Шунга қарамай, компания менежменти фақат ўтмиш ютуқлари билан чекланиб қолиш ниятида эмас.
Келажак автомобиллари баланси ва ретро услубRenault раҳбари Фабрисе Камболиве таъкидлашича, компания келгусида мутаносиб ва мувозанатли автомобил қаторини шакллантиришни мақсад қилган. Унинг сўзларига кўра, бренд стратегияси уч қисмдан иборат бўлиши керак: учдан бир қисми R5, R4 ва Твинго каби иконик машиналар, бошқа учдан бир қисми Клио ва Ссеник каби харидорларга яхши таниш бўлган сага автомобиллар, қолган қисми эса дизайнерлар таклиф қиладиган мутлақо янги ғоялардан ташкил топади.
Мутахассиснинг фикрича, агар автомобилнинг аниқ мақсади бўлмаса, унга ретро тус бериш муваффақиятсизликка олиб келиши мумкин. Ўтмишда яшаш компания учун турғунликни англатишини таъкидлаган раҳбар бугунги кунда бозорчага айнан янги концепциядаги транспорт воситаларини олиб кириш биринчи даражали вазифа эканини қайд этди.
Клио келажаги ва Б-сегментидаги янги ёндашувҲозирча янги авлод Клио модели 2030-йилларнинг ўрталарига қадар бозорда пайдо бўлиши кутилмаяпти, чунки ҳозирги авлод янгигина сотувга чиқарилган эди. Бироқ компания келажакдаги ворис автомобил қандай бўлиши кераклиги устида аллақачон иш бошлаб юборган. Хусусан, Европада анъанавий хатчбек сегментида ўзига хос бўшлиқ сезилаётгани ва айнан шу йўналишни ривожлантириш зарурлиги таъкидланди.
Келгуси авлод Клио ихчам ва амалий бўлиши, шунингдек, узунлиги 4.1-4.2 метр атрофида шаклланиши кутилмоқда. Янги автомобил мутлақо ретро кўринишга эга бўлмаслиги ва замонавий талабларга тўла жавоб бериши керак. Қолаверса, ишлаб чиқувчилар фойдаланаётган янги платформа ҳам соф электр, ҳам масофани узайтирувчи гидрид қувват қурилмаларини ўрнатиш имконини беради.
…