Renault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқда

·28·Авто
Renault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқда
Қисқача

Renault раҳбарияти Renault 5 ва Клио автомобилларининг навбатдаги авлодларини яратиш имкониятларини муҳокама қилмоқда, бироқ компаниянинг асосий устувор вазифаси қаторни мутлақо янги русумлар билан бойитишдир. Renault раҳбари Фабрисе Камболиве автомобиллар қаторини R5, R4 ва Твинго каби иконик моделлар, Клио ва Ссеник каби таниш автомобиллар ҳамда мутлақо янги ғоялар ўртасида мувозанатлашни режалаштираётганини билдирди.

Франциянинг таниқли автомобилсозлик компанияси Renault келгусида ўзининг машҳур моделлар линиясини янгилаш устида жиддий бош қотирмоқда. xbt.com маълумотига кўра, бренд раҳбарияти ҳозирда Renault 5 ва Клио автомобилларининг навбатдаги авлодларини яратиш имкониятларини муҳокама қилмоқда, бироқ ишлаб чиқарувчининг асосий устувор вазифаси қаторни мутлақо янги русумлар билан бойитишдан иборат. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Сўнгги йилларда француз бренди Renault 4, Renault 5 ва Твинго каби ретро услубдаги электромобиллар, шунингдек, Клио каби оммабоп гидрид моделлар ҳамда классик номларни олган янги кроссоверлар орқали катта муваффақиятларга эришди. Шунга қарамай, компания менежменти фақат ўтмиш ютуқлари билан чекланиб қолиш ниятида эмас.

Келажак автомобиллари баланси ва ретро услуб

Renault раҳбари Фабрисе Камболиве таъкидлашича, компания келгусида мутаносиб ва мувозанатли автомобил қаторини шакллантиришни мақсад қилган. Унинг сўзларига кўра, бренд стратегияси уч қисмдан иборат бўлиши керак: учдан бир қисми R5, R4 ва Твинго каби иконик машиналар, бошқа учдан бир қисми Клио ва Ссеник каби харидорларга яхши таниш бўлган сага автомобиллар, қолган қисми эса дизайнерлар таклиф қиладиган мутлақо янги ғоялардан ташкил топади.

Мутахассиснинг фикрича, агар автомобилнинг аниқ мақсади бўлмаса, унга ретро тус бериш муваффақиятсизликка олиб келиши мумкин. Ўтмишда яшаш компания учун турғунликни англатишини таъкидлаган раҳбар бугунги кунда бозорчага айнан янги концепциядаги транспорт воситаларини олиб кириш биринчи даражали вазифа эканини қайд этди.

Клио келажаги ва Б-сегментидаги янги ёндашув

Ҳозирча янги авлод Клио модели 2030-йилларнинг ўрталарига қадар бозорда пайдо бўлиши кутилмаяпти, чунки ҳозирги авлод янгигина сотувга чиқарилган эди. Бироқ компания келажакдаги ворис автомобил қандай бўлиши кераклиги устида аллақачон иш бошлаб юборган. Хусусан, Европада анъанавий хатчбек сегментида ўзига хос бўшлиқ сезилаётгани ва айнан шу йўналишни ривожлантириш зарурлиги таъкидланди.

Келгуси авлод Клио ихчам ва амалий бўлиши, шунингдек, узунлиги 4.1-4.2 метр атрофида шаклланиши кутилмоқда. Янги автомобил мутлақо ретро кўринишга эга бўлмаслиги ва замонавий талабларга тўла жавоб бериши керак. Қолаверса, ишлаб чиқувчилар фойдаланаётган янги платформа ҳам соф электр, ҳам масофани узайтирувчи гидрид қувват қурилмаларини ўрнатиш имконини беради.

RenaultКлиоЭлектромобилАвтоянгиликларГидрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарМарсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарКеча, 22:26Экцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарЭкцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарКеча, 22:20Гордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этадиГордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этадиКеча, 21:29Британия автосаноатини ривожлантиришга 130 миллион фунт ажратдиБритания автосаноатини ривожлантиришга 130 миллион фунт ажратдиКеча, 18:21Kia автобуси: Корея саноати кўлами ва унинг ноодатий қиёфасиKia автобуси: Корея саноати кўлами ва унинг ноодатий қиёфасиКеча, 16:54Иккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинИккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинКеча, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади