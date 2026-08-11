Марк Кукуреля Жозе Моуриню қўл остида Реал Мадрид муваффақиятига ишонмоқда
Челси сафидан Реал Мадрид сафига ўтган Марк Кукуреля Жозе Моуриню бошчилигидаги лойиҳа клубга улкан муваффақиятлар олиб келишига ишонмоқда. 28 ёшли ҳимоячи португалиялик мураббий дастлабки машғулотларданоқ футболчиларга ўзига ишонч ва майдонда эркинлик бераётганини таъкидлади.
Челси сафидан Реал Мадрид сафига келиб қўшилган испаниялик ҳимоячи Марк Кукуреля жамоанинг бўлажак мавсумдаги имкониятлари ҳақида юқори фикр билдирди. Goal.com хабар беришича, тажрибали футболчи афсонавий мураббий Жозе Моуриню бошчилигидаги лойиҳа „Қироллик клуби“га улкан муваффақиятлар олиб келишига ишонмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
28 ёшли футболчи жамоанинг дастлабки машғулотлариданоқ португалиялик мутахассиснинг жамоага таъсиридан қаттиқ ҳайратда қолганини яширмади. РеалМадрид ТВ каналига берган интервюсида Кукуреля янги мураббий майдонда футболчиларга ўзига бўлган ишонч ва эркинлик бағишлаётганини алоҳида таъкидлади.
Марк Кукурелянинг Мадридга етиб келиш йўлиБарселонавий Ла Масиа академияси тарбияланувчиси бўлишига қарамай, Кукуреля Европанинг 15 карра чемпиони бўлган клуб таклифини рад этиб бўлмаслигини тан олди. Англиянинг Брайтон ҳамда Челси клубларида тўрт мавсум давомида муваффақиятли тўп сурган ҳимоячи фаолиятидаги бу янги қадамни улкан шараф деб билади.
Англия премер-лигасида ва халқаро майдонларда улкан тажриба тўплаган футболчи Челси сафида 163 та учрашув ўтказиб, 2025 йилда Конференциялар лигаси ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида зафар қучган эди. Шунингдек, у Испания терма жамоаси сафида ҳам муҳим ғалабаларга эришган.
Юлдузли таркиб ва янги чақирувРеал Мадрид ёзги трансферлар даврида нафақат Кукуреля, балки Бернардо Силва, Ибраима Конате ва Дензел Думфрис каби таниқли футболчиларни ҳам ўз сафига қўшиб олди. Бу эса жамоанинг янги мавсумда ҳар учала чизиқни янада кучайтириш ниятида эканини кўрсатади.
Ҳимоячининг сўзларига кўра, Мадридда ўйнаш – бу нафақат навбатдаги трансфер, балки унинг Хетафе ва Эйбар клубларидан бошланган машаққатли фаолияти учун муносиб мукофотдир. У Бернабеудаги афсонавий кечалар ва Чемпионлар лигасидаги ғалабаларни энди майдон ичидан туриб ҳис қилишдан мамнунлигини билдирди.
…