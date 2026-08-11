Марк Кукуреля Жозе Моуриню қўл остида Реал Мадрид муваффақиятига ишонмоқда

·27·Спорт
Марк Кукуреля Жозе Моуриню қўл остида Реал Мадрид муваффақиятига ишонмоқда
Қисқача

Челси сафидан Реал Мадрид сафига ўтган Марк Кукуреля Жозе Моуриню бошчилигидаги лойиҳа клубга улкан муваффақиятлар олиб келишига ишонмоқда. 28 ёшли ҳимоячи португалиялик мураббий дастлабки машғулотларданоқ футболчиларга ўзига ишонч ва майдонда эркинлик бераётганини таъкидлади.

Челси сафидан Реал Мадрид сафига келиб қўшилган испаниялик ҳимоячи Марк Кукуреля жамоанинг бўлажак мавсумдаги имкониятлари ҳақида юқори фикр билдирди. Goal.com хабар беришича, тажрибали футболчи афсонавий мураббий Жозе Моуриню бошчилигидаги лойиҳа „Қироллик клуби“га улкан муваффақиятлар олиб келишига ишонмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

28 ёшли футболчи жамоанинг дастлабки машғулотлариданоқ португалиялик мутахассиснинг жамоага таъсиридан қаттиқ ҳайратда қолганини яширмади. РеалМадрид ТВ каналига берган интервюсида Кукуреля янги мураббий майдонда футболчиларга ўзига бўлган ишонч ва эркинлик бағишлаётганини алоҳида таъкидлади.

Марк Кукурелянинг Мадридга етиб келиш йўли

Барселонавий Ла Масиа академияси тарбияланувчиси бўлишига қарамай, Кукуреля Европанинг 15 карра чемпиони бўлган клуб таклифини рад этиб бўлмаслигини тан олди. Англиянинг Брайтон ҳамда Челси клубларида тўрт мавсум давомида муваффақиятли тўп сурган ҳимоячи фаолиятидаги бу янги қадамни улкан шараф деб билади.

Англия премер-лигасида ва халқаро майдонларда улкан тажриба тўплаган футболчи Челси сафида 163 та учрашув ўтказиб, 2025 йилда Конференциялар лигаси ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида зафар қучган эди. Шунингдек, у Испания терма жамоаси сафида ҳам муҳим ғалабаларга эришган.

Юлдузли таркиб ва янги чақирув

Реал Мадрид ёзги трансферлар даврида нафақат Кукуреля, балки Бернардо Силва, Ибраима Конате ва Дензел Думфрис каби таниқли футболчиларни ҳам ўз сафига қўшиб олди. Бу эса жамоанинг янги мавсумда ҳар учала чизиқни янада кучайтириш ниятида эканини кўрсатади.

Ҳимоячининг сўзларига кўра, Мадридда ўйнаш – бу нафақат навбатдаги трансфер, балки унинг Хетафе ва Эйбар клубларидан бошланган машаққатли фаолияти учун муносиб мукофотдир. У Бернабеудаги афсонавий кечалар ва Чемпионлар лигасидаги ғалабаларни энди майдон ичидан туриб ҳис қилишдан мамнунлигини билдирди.

Марк КукуреляРеал МадридЖозе МоуринюТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродовга турк грандидан таклиф: «Бешиктош» уни ўз сафига қўшиб олмоқчиШомуродовга турк грандидан таклиф: «Бешиктош» уни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 06:50Осиё чемпионати: Атлетларимиз бир кунда 10 та медаль қўлга киритишди!Осиё чемпионати: Атлетларимиз бир кунда 10 та медаль қўлга киритишди!Бугун, 06:20Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Луис Суарес маслаҳатини бўлишдиРоналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Луис Суарес маслаҳатини бўлишдиБугун, 02:40Барселона Родри трансферида Реал Мадридни ортда қолдириши мумкинБарселона Родри трансферида Реал Мадридни ортда қолдириши мумкинБугун, 02:34Микки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиМикки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиБугун, 02:18Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиБугун, 01:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)