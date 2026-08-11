Сингапур сунъий интеллект ёрдамида иш ўринлари сифатини оширади
Сингапур ҳукумати сунъий интеллект технологияларини жорий этиб, меҳнат унумдорлиги ва иш ўринлари сифатини оширишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда бош вазир Лоуренс Вонг 8-август куни халққа йўллаган мурожаатида маълум қилди. Ташаббус доирасида саноат сиёсати ва савдо соҳасидаги ёндашувлар қайта кўриб чиқилиб, давлатнинг глобал рақобатбардошлигини мустаҳкамлаш кўзланмоқда.
Сингапур ҳукумати мамлакатда сунъий интеллект технологияларини жорий этиш орқали меҳнат унумдорлигини ошириш ва иш ўринлари сифатини яхшилашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда бош вазир Лоуренс Вонг 8-август куни халққа йўллаган мурожаатида маълум қилди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мамлакат мустақиллигининг 61 йиллиги арафасида сўзга чиққан ҳукумат раҳбари технологик тараққиёт бундан бир неча йил олдин тасаввур қилиб бўлмайдиган имкониятларни очиб бераётганини таъкидлади. Шу билан бирга, жараён янги хавф-хатарлар ва саволларни ҳам келтириб чиқараётгани қайд этилди.
Саноат сиёсати ва стратегик ёндашувBloomberg ахборот агентлиги маълумотларига кўра, Сингапур ҳукумати ушбу ташаббус доирасида саноат сиёсати ва савдо соҳасидаги ёндашувларни қайта кўриб чиқмоқда. Мақсад — давлатнинг глобал рақобатбардошлигини янада мустаҳкамлашдан иборат.
Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект фақатгина айрим жараёнларни автоматлаштирувчи восита сифатида эмас, балки кенгроқ иқтисодий сиёсатнинг муҳим қисми сифатида кўриб чиқилмоқда. Ҳукумат ҳар бир янги технологияни унинг оқибатларини чуқур баҳолаган ҳолда жорий этиш ниятида.
Келгусидаги вазифалар ва назоратҲозирча расмийлар дастурнинг аниқ параметрлари, жумладан, молиялаштириш ҳажми, тармоқлар рўйхати ёки ишчиларни ўқитиш бўйича мақсадли кўрсаткичларни эълон қилгани йўқ. Шунингдек, лойиҳани амалга ошириш муддатлари ҳам ҳали белгиланмаган.
Шунга қарамай, бош вазир баёноти давлат сиёсатининг асосий йўналишини белгилаб берди. Сингапур технологик назорат масаласига алоҳида эътибор қаратиб, иқтисодий самарадорлик билан бирга ушбу тизимлар билан ишловчи оддий инсонлар учун қандай оқибатлар келиб чиқишини ҳам доимий равишда баҳолаб боришга тайёрлигини кўрсатди.
…