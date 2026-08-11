Сингапур сунъий интеллект ёрдамида иш ўринлари сифатини оширади

·20·Техно
Сингапур сунъий интеллект ёрдамида иш ўринлари сифатини оширади
Қисқача

Сингапур ҳукумати сунъий интеллект технологияларини жорий этиб, меҳнат унумдорлиги ва иш ўринлари сифатини оширишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда бош вазир Лоуренс Вонг 8-август куни халққа йўллаган мурожаатида маълум қилди. Ташаббус доирасида саноат сиёсати ва савдо соҳасидаги ёндашувлар қайта кўриб чиқилиб, давлатнинг глобал рақобатбардошлигини мустаҳкамлаш кўзланмоқда.

Сингапур ҳукумати мамлакатда сунъий интеллект технологияларини жорий этиш орқали меҳнат унумдорлигини ошириш ва иш ўринлари сифатини яхшилашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда бош вазир Лоуренс Вонг 8-август куни халққа йўллаган мурожаатида маълум қилди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мамлакат мустақиллигининг 61 йиллиги арафасида сўзга чиққан ҳукумат раҳбари технологик тараққиёт бундан бир неча йил олдин тасаввур қилиб бўлмайдиган имкониятларни очиб бераётганини таъкидлади. Шу билан бирга, жараён янги хавф-хатарлар ва саволларни ҳам келтириб чиқараётгани қайд этилди.

Саноат сиёсати ва стратегик ёндашув

Bloomberg ахборот агентлиги маълумотларига кўра, Сингапур ҳукумати ушбу ташаббус доирасида саноат сиёсати ва савдо соҳасидаги ёндашувларни қайта кўриб чиқмоқда. Мақсад — давлатнинг глобал рақобатбардошлигини янада мустаҳкамлашдан иборат.

Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект фақатгина айрим жараёнларни автоматлаштирувчи восита сифатида эмас, балки кенгроқ иқтисодий сиёсатнинг муҳим қисми сифатида кўриб чиқилмоқда. Ҳукумат ҳар бир янги технологияни унинг оқибатларини чуқур баҳолаган ҳолда жорий этиш ниятида.

Келгусидаги вазифалар ва назорат

Ҳозирча расмийлар дастурнинг аниқ параметрлари, жумладан, молиялаштириш ҳажми, тармоқлар рўйхати ёки ишчиларни ўқитиш бўйича мақсадли кўрсаткичларни эълон қилгани йўқ. Шунингдек, лойиҳани амалга ошириш муддатлари ҳам ҳали белгиланмаган.

Шунга қарамай, бош вазир баёноти давлат сиёсатининг асосий йўналишини белгилаб берди. Сингапур технологик назорат масаласига алоҳида эътибор қаратиб, иқтисодий самарадорлик билан бирга ушбу тизимлар билан ишловчи оддий инсонлар учун қандай оқибатлар келиб чиқишини ҳам доимий равишда баҳолаб боришга тайёрлигини кўрсатди.

Сунъий интеллектСингапурЛоуренс ВонгТехнологияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония миллий навигация тизимини навбатдаги сунъий йўлдош билан бойитдиЯпония миллий навигация тизимини навбатдаги сунъий йўлдош билан бойитдиБугун, 07:52OpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиOpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиБугун, 05:22Сунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиСунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиБугун, 04:55Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди