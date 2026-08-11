Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?

·94·Дунё
Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?
Қисқача

Илон Маскнинг отаси Эррол Маск Украинани демократик давлат деб ҳисобламаслигини айтиб, бунга мамлакатда умуммиллий сайловлар ўтказилмаётганини сабаб сифатида кўрсатди. Украинада 2024 йилги президентлик сайлови ҳарбий ҳолат амал қилгани сабаб ўтказилмаган, чунки қонунчилик бу даврда президентлик, парламент ва маҳаллий сайловларни тақиқлайди. 2026 йил 2 августдан ҳарбий ҳолат яна 90 кунга узайтирилган ва сайлов ўтказиш масаласи очиқлигича қолмоқда.

Америкалик миллиардер Илон Маскнинг отаси, жанубий африкалик тадбиркор Эррол Маск Украинадаги сиёсий вазиятга кескин муносабат билдирди. У РИА Новости агентлигига берган интервьюсида мамлакатни демократик давлат деб ҳисобламаслигини айтиб, асосий эътирозларидан бири сифатида сайловлар ўтказилмаётганини кўрсатди.

Бироқ Украинада президентлик сайловининг ўтказилмаслиги масаласи сиёсий баҳслардан ташқари, мамлакатда амал қилаётган ҳарбий ҳолат ва унинг ҳуқуқий тартиби билан ҳам боғлиқ. Украина қонунчилиги ҳарбий ҳолат вақтида президентлик, парламент ва маҳаллий сайловларни ўтказишни тақиқлайди.

Эррол Маскнинг жавоби қисқа ва кескин бўлди

РИА Новости билан суҳбатда Эррол Маскдан Украинани демократик мамлакат деб ҳисоблайдими, деган савол сўралган.

У:

«Йўқ, ундай эмас»,

дея жавоб берган.

Маск ўз позициясини Украинада умуммиллий овоз беришлар ўтказилмаётгани билан изоҳлаган. У аввалроқ ҳам Владимир Зеленскийнинг президентлик ваколатлари ва сайлов масаласи бўйича танқидий фикр билдирган эди.

2024 йилда сайлов нега ўтказилмади?

Украина Конституциясига кўра, навбатдаги президентлик сайлови президент ваколатининг бешинчи йили март ойининг сўнгги якшанбасида ўтказилиши керак. Шу тартиб асосида 2024 йилги навбатдаги сайлов санаси 31 мартга тўғри келар эди.

Аммо 2022 йил февралда Россиянинг кенг кўламли босқини бошланганидан кейин Украинада ҳарбий ҳолат жорий этилди. Украина қонунчилиги эса ҳарбий ҳолат даврида президент сайловини ўтказишни тўғридан-тўғри тақиқлайди. Шу боис 2024 йилда президентлик сайлови ўтказилмади.

Шу нуқтада муҳим фарқ бор: сайловни ўтказмасликка умумий сафарбарликнинг ўзи эмас, ҳарбий ҳолатнинг ҳуқуқий режими асос бўлган.

Зеленскийнинг ваколати ҳақидаги баҳс қаердан келиб чиқди?

Владимир Зеленский 2019 йилда беш йиллик муддатга президент этиб сайланган. Шу сабаб 2024 йил май ойидан кейин унинг мақоми Украина уруши атрофидаги сиёсий баҳсларнинг энг кескин мавзуларидан бирига айланди.

Россия раҳбарияти ва қатор танқидчилар Зеленскийнинг одатий беш йиллик муддати тугаганини асос қилиб, унинг легитимлигига шубҳа билдириб келмоқда.

Бироқ Украина Конституциясининг 108-моддасида президент янги сайланган президент лавозимга киришгунига қадар ўз ваколатларини бажариши белгиланган. Шу сабаб Киев томони Зеленский ҳарбий ҳолат шароитида ҳам давлат раҳбари вазифасини қонуний давом эттираётганини таъкидлайди.

Яъни «беш йиллик муддат тугади» ва «президент ваколати автоматик равишда тугади» деган тушунчалар ҳуқуқий жиҳатдан айнан бир нарса эмас.

2026 йилда ҳам ҳарбий ҳолат сақланиб қолмоқда

Сайлов масаласи ҳозир ҳам очиқлигича қолмоқда.

2026 йил 13 июлда Зеленский ҳарбий ҳолатни яна узайтириш тўғрисидаги фармонни имзолади. Украина парламенти уни маъқуллади ва ҳарбий ҳолат 2026 йил 2 августдан яна 90 кунга узайтирилди.

Украина Олий Радаси ҳузурида сайлов қонунчилиги устида ишлаётган махсус гуруҳ ҳам 2026 йил майида ҳарбий ҳолат амал қилаётган пайтда сайлов ўтказиш мумкин эмаслиги бўйича консенсус мавжудлигини маълум қилган. Айни пайтда асосий эътибор урушдан кейинги сайловларни қандай ташкил этиш масаласига қаратилган.

Сайлов масаласи нега бунчалик мураккаб?

Уруш шароитида сайлов ўтказиш фақат овоз бериш санасини белгилаш билан ҳал бўлмайди.

Фронтдаги ҳарбий хизматчиларнинг овоз бериши, миллионлаб ички кўчирилганлар ва хориждаги фуқароларнинг иштирокини таъминлаш, Россия назоратидаги ҳудудларда яшовчилар масаласи, сайлов участкалари хавфсизлиги ва сиёсий кампания учун тенг шароит яратиш каби муаммолар мавжуд. Шу сабаб Украина сиёсий доираларида сайловни ўтказиш тартиби бўйича алоҳида ҳуқуқий механизм тайёрлаш муҳокама қилинмоқда.

«Демократия йўқ» деган баҳо нимани англатади?

Эррол Маскнинг Украина демократик давлат эмаслиги ҳақидаги гапи — унинг сиёсий баҳоси.

Сайловларнинг мунтазам ўтказилиши демократиянинг асосий шартларидан бири бўлса-да, мамлакатнинг демократик ёки нодемократик эканини баҳолаш фақат битта мезон билан чекланмайди. Сиёсий рақобат, сўз эркинлиги, суд мустақиллиги, фуқаролик ҳуқуқлари ва ҳокимиятнинг ҳисобдорлиги ҳам муҳим кўрсаткичлар ҳисобланади.

Украинада эса бу баҳс яна бир истисно ҳолат — давом этаётган уруш ва ҳарбий ҳолат шароитида кечмоқда.

Шу сабаб Эррол Маскнинг баёноти янги сиёсий баҳсларга сабаб бўлиши мумкин, аммо сайловларнинг ўтказилмаётгани Украина қонунчилигидаги ҳарбий ҳолат режими билан бевосита боғлиқ эканини ҳам ҳисобга олиш керак.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Илон МаскЭррол МаскУкраинаВладимир ЗеленскийРИА Новости
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриУкраинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриБугун, 09:27Чикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиЧикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиБугун, 09:07Венесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиВенесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиБугун, 08:3210 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушдиБугун, 08:13Колумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилиндиКолумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилиндиБугун, 08:04Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Бугун, 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди