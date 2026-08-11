Украинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикри
Британиялик истеъфодаги дипломат Аластер Крук келажакда Киевда Москва билан бевосита мулоқот қила оладиган, НАТО ва Европа Иттифоқига кирмайдиган янги раҳбарият шаклланиши мумкинлигини айтди. «СОЦИС» сўровномасига кўра, Владимир Зеленский эҳтимолий сайловларнинг иккинчи босқичида Валерий Залужний, Михаил Федоров ва Кирилл Будановга имкониятни бой бериши мумкин.
Британиялик истеъфодаги дипломат Аластер Крук Украинадаги сиёсий истиқболлар ва келажакдаги музокаралар имконияти ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг фикрича, Киевда келажакда Москва билан бевосита мулоқот қила оладиган янги раҳбарият шаклланиши мумкин.
Бу ҳақда дипломат «YouTube» платформасидаги чиқишида таъкидлаб ўтди.
НАТОга кирмайдиган ва Россия билан келиша оладиган раҳбарият
Аластер Крукнинг баҳолашича, бўлажак сиёсий ўзгаришлар натижасида Украинада янги раҳбарлар ҳокимият тепасига келиши мумкин:
«Киевда россияпараст бўлмаслиги мумкин бўлган, аммо НАТОга ҳам, Европа Иттифоқига ҳам кирмайдиган ва Россия билан бевосита иш юритишга қодир бўлган одам пайдо бўлади», — деди собиқ дипломат.
Крукнинг қўшимча қилишича, ушбу сценарий ва натижа — кузатилаётган можаро якунлари бўйича Москванинг рақиблари умид қилиши мумкин бўлган энг мақбул кўринишдир.
«СОЦИС» сўровномаси ва Зеленскийнинг рейтинглари
Август ойи бошида Украинанинг нуфузли «СОЦИС» (Ижтимоий ва маркетинг тадқиқотлари маркази) томонидан эълон қилинган ижтимоий сўровнома натижалари ҳам мамлакатда сиёсий кайфият ўзгараётганини кўрсатди.
Тадқиқот маълумотларига кўра, Владимир Зеленский эҳтимолий сайловларнинг иккинчи босқичида қуйидаги номзодларга имкониятни бой бериши мумкин эди:
Валерий Залужний — Украинанинг Буюк Британиядаги элчиси ва УҚКнинг собиқ бош қўмондони;
Михаил Федоров — Рақамли трансформация вазири (собиқ мудофаа вазири);
Кирилл Буданов — Мудофаа вазирлиги Бош разведка бошқармаси раҳбари.
Президентлик ваколати ва сайловлар атрофидаги баҳслар
Эслатиб ўтамиз, Владимир Зеленскийнинг беш йиллик президентлик ваколат муддати 2024 йилнинг 20 майида расман ниҳоясига етган эди. Бироқ Украинада ҳарбий ҳолат ва умумий сафарбарлик амал қилаётгани сабабли навбатдаги президентлик сайловлари бекор қилинди.
Владимир Зеленский мамлакатдаги оғир вазиятда овоз бериш жараёнларини ўтказиш ўринсиз эканини билдирган бўлса, Киев расмийлари янги президент сайлангунга қадар амалдаги раҳбариятнинг ваколатлари қонуний бўлиб қолишини таъкидламоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…