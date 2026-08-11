Украинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикри

·76·Дунё
Украинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикри
Қисқача

Британиялик истеъфодаги дипломат Аластер Крук келажакда Киевда Москва билан бевосита мулоқот қила оладиган, НАТО ва Европа Иттифоқига кирмайдиган янги раҳбарият шаклланиши мумкинлигини айтди. «СОЦИС» сўровномасига кўра, Владимир Зеленский эҳтимолий сайловларнинг иккинчи босқичида Валерий Залужний, Михаил Федоров ва Кирилл Будановга имкониятни бой бериши мумкин.

Британиялик истеъфодаги дипломат Аластер Крук Украинадаги сиёсий истиқболлар ва келажакдаги музокаралар имконияти ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг фикрича, Киевда келажакда Москва билан бевосита мулоқот қила оладиган янги раҳбарият шаклланиши мумкин.

Бу ҳақда дипломат «YouTube» платформасидаги чиқишида таъкидлаб ўтди.

НАТОга кирмайдиган ва Россия билан келиша оладиган раҳбарият

Аластер Крукнинг баҳолашича, бўлажак сиёсий ўзгаришлар натижасида Украинада янги раҳбарлар ҳокимият тепасига келиши мумкин:

«Киевда россияпараст бўлмаслиги мумкин бўлган, аммо НАТОга ҳам, Европа Иттифоқига ҳам кирмайдиган ва Россия билан бевосита иш юритишга қодир бўлган одам пайдо бўлади», — деди собиқ дипломат.

Крукнинг қўшимча қилишича, ушбу сценарий ва натижа — кузатилаётган можаро якунлари бўйича Москванинг рақиблари умид қилиши мумкин бўлган энг мақбул кўринишдир.

«СОЦИС» сўровномаси ва Зеленскийнинг рейтинглари

Август ойи бошида Украинанинг нуфузли «СОЦИС» (Ижтимоий ва маркетинг тадқиқотлари маркази) томонидан эълон қилинган ижтимоий сўровнома натижалари ҳам мамлакатда сиёсий кайфият ўзгараётганини кўрсатди.

Тадқиқот маълумотларига кўра, Владимир Зеленский эҳтимолий сайловларнинг иккинчи босқичида қуйидаги номзодларга имкониятни бой бериши мумкин эди:

  • Валерий Залужний — Украинанинг Буюк Британиядаги элчиси ва УҚКнинг собиқ бош қўмондони;

  • Михаил Федоров — Рақамли трансформация вазири (собиқ мудофаа вазири);

  • Кирилл Буданов — Мудофаа вазирлиги Бош разведка бошқармаси раҳбари.

Президентлик ваколати ва сайловлар атрофидаги баҳслар

Эслатиб ўтамиз, Владимир Зеленскийнинг беш йиллик президентлик ваколат муддати 2024 йилнинг 20 майида расман ниҳоясига етган эди. Бироқ Украинада ҳарбий ҳолат ва умумий сафарбарлик амал қилаётгани сабабли навбатдаги президентлик сайловлари бекор қилинди.

Владимир Зеленский мамлакатдаги оғир вазиятда овоз бериш жараёнларини ўтказиш ўринсиз эканини билдирган бўлса, Киев расмийлари янги президент сайлангунга қадар амалдаги раҳбариятнинг ваколатлари қонуний бўлиб қолишини таъкидламоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

УкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйНАТОYouTube
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиЧикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиБугун, 09:07Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Бугун, 09:02Венесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиВенесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиБугун, 08:3210 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушдиБугун, 08:13Колумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилиндиКолумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилиндиБугун, 08:04Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Бугун, 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди