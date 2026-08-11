Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди

·24·Техно
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Қисқача

Халқаро физиклар гуруҳи Ер сайёрасини қора материя зарраларини аниқловчи улкан детектор сифатида қўллаб, Эскдалемуир обсерваториясининг 2012-йил сентабридан 2022-йил ноябригача тўпланган магнит майдони ўлчовларини таҳлил қилди ва одатий шовқинлар билан тушунтириб бўлмайдиган 65 та барқарор сигнални аниқлади.

Халқаро физиклар гуруҳи Ер сайёрасининг ўзини қора материя зарраларини аниқловчи улкан детектор сифатида ишлатишди. Прогресс оф Теоретикал анд Эхпериментал Пҳйсикс журналида чоп этилган тадқиқот натижаларига кўра, Шотсландиядаги Эскдалемуир обсерваториясининг ўн йилдан ортиқ вақт давомида тўплаган магнит майдони ўлчовлари таҳлил қилинди. Олимлар одатий шовқинлар билан тушунтириб бўлмайдиган 65 та барқарор сигнални аниқлашди ва шу билан бирга аксионлар хоссаларига нисбатан энг қатъий тўғридан-тўғри чегарани ўрнатишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аксионлар — бу одатий моддалар билан деярли ўзаро таъсирлашмайдиган ва улардан тўсиқсиз ўтиб кетадиган ўта енгил гипотетик зарралар ҳисобланади. Агар улар мавжуд бўлса, коинотнинг кўзга кўринмайдиган ва асбоблар билан ушлаб бўлмайдиган, аммо ўзини гравитация орқали намоён қиладиган массасининг тахминан 85 фоизини ташкил қилиши мумкин. Назарияга кўра, аксионлар Ер шарини кесиб ўтаётганда сайёранинг глобал магнит майдони билан таъсирлашиб, паст частотали электромагнит тўлқинларни келтириб чиқариши керак.

Янги усул ва қатъий таҳлил жараёни

ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар қимматбаҳо янги қурилмалар ясаш ўрнига Шотландиянинг жанубидаги Эскдалемуир обсерваториясининг тайёр маълумотларига таянишди. Ушбу марказ 2012-йил сентябридан 2022-йил ноябрига қадар секундига 100 марта частотада магнит майдони тебранишларини қайд этиб келган. Олинган улкан маълумотлар базаси 9909 та саккиз соатлик фрагментларга бўлиниб, уларнинг ҳар биридан аксионларга хос бўлган доимий частотадаги турғун чўққилар қидирилган.

Бирламчи саралаш жараёнида 800 дан ортиқ номзод топилган эди. Шундан сўнг сигналнинг фақат умумий муддатда эмас, балки ҳар бир й кузатувда мавжудлиги текширилиб, бу рақам 375 тага қисқартирилди. Кейинги босқичда электроника тизимлари ҳосил қиладиган шубҳали текис частоталар чиқариб ташланиб, 65 та сигнал қолдирилди. Бироқ, уларнинг ҳақиқийлигини биргина нуқтадан олинган маълумотлар асосидагина тасдиқлаб бўлмайди, чунки бундай сигнал бир вақтнинг ўзида сайёрамизнинг турли бурчакларидаги магнитометрлар томонидан қайд этилиши шарт.

Илмий натижалар ва истиқболлар

Ишончли сигналлар топилмаган ҳудудларда муаллифлар аксионларнинг фотонлар билан ўзаро таъсир кучининг юқори чегарасини ҳисоблашди. Тахминан 3×10^-14 электронвольтдаги масса учун олинган бу кўрсаткич мазкур диапазондаги барча тўғридан-тўғри ўлчовлар ичида энг қатъий натижа бўлиб чиқди. У Европанинг КАСТ эксперименти натижасидан 100 баробар аниқроқ эканлиги маълум бўлди.

Ушбу ёндашувнинг асосий афзаллиги шундаки, у узоқ галактик кластерлардаги мураккаб тахминларга таянмайди, балки фақат такрорланувчи ер усти шароитларига асосланади. Кузатувлар Ер юзаси ва ионосфера орасидаги глобал электромагнит тебранишлар ҳисобланган Сhuman резонанслари эффекти билан янада кучайтирилади. Кейинги босқичда олимлар ушбу 65 та номзодни дунёнинг бошқа обсерваториялари маълумотлари билан текшириб кўришни режалаштиришмоқда.

Қора материяФизикаФан янгиликлариАстрономияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Суккерберг сунъий интеллектни чекланган доирадагилар назорат қилишига қарши чиқдиМарк Суккерберг сунъий интеллектни чекланган доирадагилар назорат қилишига қарши чиқдиБугун, 10:56Сингапур сунъий интеллект ёрдамида иш ўринлари сифатини оширадиСингапур сунъий интеллект ёрдамида иш ўринлари сифатини оширадиБугун, 08:24Япония миллий навигация тизимини навбатдаги сунъий йўлдош билан бойитдиЯпония миллий навигация тизимини навбатдаги сунъий йўлдош билан бойитдиБугун, 07:52OpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиOpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиБугун, 05:22Сунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиСунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиБугун, 04:55Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди