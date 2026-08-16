Нега баскетбол тўпи айнан оловранг рангда бўлади?

·8·Фойдали
Нега баскетбол тўпи айнан оловранг рангда бўлади?
Қисқача

Баскетбол тўпи 1950-йилларда тўқ жигарранг ранг майдонда ва узоқдан етарлича кўринмагани учун Чикаголик мураббий Пол «Тони» Хинкл таклифи билан ёруғ оловрангга бўяладиган бўлди. Баскетбол 1891 йилда АҚШнинг Массачусец штатидаги Спрингфилд шаҳрида Джеймс Нейсмит томонидан ихтиро қилинган ва дастлаб оддий тўқ жигарранг чарм футбол тўпидан фойдаланилган.

Баскетбол спорти 1891 йилда АҚШнинг Массачусетс штатидаги Спрингфилд шаҳрида YMCA жисмоний тарбия ўқитувчиси Жеймс Нейсмит томонидан ихтиро қилинган. У куз ва қиш ойларида бино ичида ўйналадиган, футболга қараганда хавфсизроқ ва камроқ жароҳатли янги жамоавий ўйин яратишни мақсад қилган.

Дастлаб баскетбол учун махсус тўп бўлмаган. Нейсмит оддий тўқ жигарранг чарм футбол тўпидан фойдаланган. Ҳатто саватлар ҳам ҳозиргидек эмас, балки юқори устунларга маҳкамланган оддий шафтоли саватларидан иборат бўлган.

1890 йиллар охирига келиб баскетбол учун махсусроқ тўплар ишлаб чиқарила бошлади. Бироқ улар ҳам тўқ жигарранг чармдан тайёрланган ва матоли боғичлар билан бириктирилган эди. Бу боғичлар тўпнинг сакрашини нотекис ва олдиндан аниқлаш қийин қилиб қўярди. Кейинчалик резина ва синтетик материаллардан тайёрланган замонавий тўпларга ўтила бошланди.

Нега тўп оловрангга айланди?

Yog'ochli basketbol maydonchasida turgan to'q sariq basketbol to'pi.

1940-йилларнинг охирида резина, чарм ва синтетик материаллардан тайёрланган қолипли тўплар пайдо бўлиб, 1949 йилга келиб уларнинг ўлчами ва вазни стандартлаштирилди. Аммо тўпнинг ранги ҳали ҳам тўқ жигарранг эди.

1950-йилларда Чикаголик жисмоний тарбия устози ва мураббий Пол «Тони» Хинкл бу рангнинг жиддий камчилигини пайқади. Тўқ жигарранг тўп тезкор ўйин вақтида майдондаги футболчилар орасида ҳам, узоқдан қараётган мухлислар учун ҳам етарлича яққол кўринмасди.

Шунда Хинкл тўпни ёруғ оловранг рангга бўяшни таклиф қилди. Янги ранг тўпни анча осон кўриш имконини берди. Бу оддий, аммо самарали ғоя тезда оммалашди ва оловранг тўп АҚШдаги жамоалар, спорт заллари ва мусобақаларда кенг қўлланила бошланди.

Бугун айрим лигалар ва мусобақаларда бошқа ранг ёки турли нақшларга эга тўплардан ҳам фойдаланилади. Шунга қарамай, оловранг баскетбол тўпи спортнинг энг таниш белгиларидан бири бўлиб қолган. Мазкур ранг нафақат эстетик кўриниш, балки ўйинни майдонда ва экран орқали кузатишни осонлаштириши билан ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Жеймс НейсмитСпрингфилдАҚШПол Тони ХинклYMCA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳаётни енгиллаштирувчи 7 та "олтин қоида": Руҳий хотиржамлик сири...Ҳаётни енгиллаштирувчи 7 та "олтин қоида": Руҳий хотиржамлик сири...Кеча, 23:52Ҳаётингизни 180 даражага ўзгартирадиган 8 та олтин одат: Муваффақият сириҲаётингизни 180 даражага ўзгартирадиган 8 та олтин одат: Муваффақият сириКеча, 18:51Эркаклар аслида қандай аёлларни севади? Кучли муносабат учун 6 та сир!Эркаклар аслида қандай аёлларни севади? Кучли муносабат учун 6 та сир!Кеча, 14:45Ҳаётингизни ўзгартирадиган саволлар: Ички мувозанат ва бахтни қандай топиш мумкин?Ҳаётингизни ўзгартирадиган саволлар: Ички мувозанат ва бахтни қандай топиш мумкин?Кеча, 13:11Ўзига бўлган ишончни оширишнинг 5 самарали усулиЎзига бўлган ишончни оширишнинг 5 самарали усули14.08, 16:27Туғилган кунингиз нимани эслатади? 4 гуруҳ учун "муҳим" маслаҳат...Туғилган кунингиз нимани эслатади? 4 гуруҳ учун "муҳим" маслаҳат...14.08, 15:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?