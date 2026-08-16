Энтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказади
Энтони Гордон якшанба куни Базелга қарши ўртоқлик учрашувида Барселона сафида илк дақиқаларини ўтказиши кутилмоқда. Барселона унинг трансфери учун Нюокастлга 70 миллион евро қатъий тўлов ва 10 миллион евро бонус тўлайди. Гордоннинг ўтган мавсум Чемпионлар лигасидаги ўйинлари Ханси Флик ва клуб спорт директорини трансфер зарурлигига ишонтирган. Унинг жамоага қўшилиши марказий ҳужумчи позициясидаги танқисликни вақтинча бартараф этишга қаратилган.
Трансфер ойнаси ёпилиши арафасида ҳужум чизиғидаги муаммоларни вақтинча ҳал қилишга уринаётган Барселона жамоаси мухлислари эътибори Энтони Гордон томон қаратилди. Goal.com хабар беришича, инглизистонлик футболчи якшанба куни Базелга қарши ўртоқлик учрашувида Каталония клуби сафида ўзининг илк дақиқаларини ўтказиши кутилмоқда. Ханси Флик жамоасида яққол марказий ҳужумчининг йўқлиги ушбу трансферни вақтинча муҳим ечимга айлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Каталония клуби раҳбарияти Гордон трансферини ўтган май ойининг охиридаёқ, трансфер ойнаси расман очилишидан олдин Нюокастл билан келишиб қўйган эди. Битимнинг умумий қиймати 70 миллион евро қатъий тўловни ва қўшимча 10 миллион евро бонусларни ўз ичига олади. Футболчининг Швейцариянинг Ст. Джейкоб-Парк стадионида бўладиган Базелга қарши баҳсда майдонга тушиши режалаштирилган.
Трансферга олиб келган Чемпионлар лигаси ўйинлариИнглизистонлик футболчининг маҳорати Каталония клубининг мураббийлар штаби ва маъмуриятида бирдек ижобий таассурот қолдирди. Ўтган мавсум Чемпионлар лигаси доирасида Нюокастл ва Барселона жамоалари ўртасида кечган учта учрашув бош мураббий Ханси Флик ҳамда спорт директорини ушбу трансфер зарурлигига ишонтирган эди. Хусусан, дастлабки ўйиннинг сўнгги дақиқаларида Гордон яққол марказий ҳужумчи сифатида ҳаракат қилиб, жамоасининг ягона голига муаллифлик қилган ва учрашув каталонийикларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланганди.
Шундан сўнг, 1/8 финал босқичининг Ст Джеймс' Парк стадионида ўтган дастлабки учрашувида безовта қилган оғриқлар сабабли Энтони асосий таркибдан четда қолганди. Бироқ у иккинчи бўлимнинг 21-дақиқасида захирадан майдонга тушди. Spotify Камп Ноу майдонида кечган жавоб ўйинида эса у яна марказий ҳужумчи позициясида ҳаракат қилиб, Барселона ҳужумининг кучига гувоҳ бўлди. Ўша баҳсда каталонийиклар рақиб дарвозасига жавобсиз 7 та гол уриб, кейинги босқич масаласини ҳал қилишган ва Гордон 81-дақиқада алмаштирилганди.
Ханси Флик режалари ва янги синовҲозирги кунда жамоада марказий ҳужумчи позициясида юзага келган танқислик Ханси Фликни шошилинч қарорлар қабул қилишга мажбур қилмоқда. Энтони Гордоннинг турли вазиятларда ўзини кўрсата олгани ва жамоанинг ўйин услубига мослаша олиши мураббийлар штаби учун қўл келиши кутилмоқда. Базелга қарши ўйин футболчи учун янги жамоадаги илк расмий синов вазифасини ўтайди.
Мухлислар ва мутахассислар янги трансфернинг ўйин амалиётидаги илк қадамларини диққат билан кузатиб боришмоқда. Агар Гордон мураббийлар билдирган ишончни оқласа, бу трансфер Каталония клубининг ҳужум чизиғидаги муаммоларга вақтинчалик бўлса-да муносиб ечим бўлиши шубҳасиз.
…