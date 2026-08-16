Энтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказади

·12·Спорт
Энтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказади
Қисқача

Энтони Гордон якшанба куни Базелга қарши ўртоқлик учрашувида Барселона сафида илк дақиқаларини ўтказиши кутилмоқда. Барселона унинг трансфери учун Нюокастлга 70 миллион евро қатъий тўлов ва 10 миллион евро бонус тўлайди. Гордоннинг ўтган мавсум Чемпионлар лигасидаги ўйинлари Ханси Флик ва клуб спорт директорини трансфер зарурлигига ишонтирган. Унинг жамоага қўшилиши марказий ҳужумчи позициясидаги танқисликни вақтинча бартараф этишга қаратилган.

Трансфер ойнаси ёпилиши арафасида ҳужум чизиғидаги муаммоларни вақтинча ҳал қилишга уринаётган Барселона жамоаси мухлислари эътибори Энтони Гордон томон қаратилди. Goal.com хабар беришича, инглизистонлик футболчи якшанба куни Базелга қарши ўртоқлик учрашувида Каталония клуби сафида ўзининг илк дақиқаларини ўтказиши кутилмоқда. Ханси Флик жамоасида яққол марказий ҳужумчининг йўқлиги ушбу трансферни вақтинча муҳим ечимга айлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Каталония клуби раҳбарияти Гордон трансферини ўтган май ойининг охиридаёқ, трансфер ойнаси расман очилишидан олдин Нюокастл билан келишиб қўйган эди. Битимнинг умумий қиймати 70 миллион евро қатъий тўловни ва қўшимча 10 миллион евро бонусларни ўз ичига олади. Футболчининг Швейцариянинг Ст. Джейкоб-Парк стадионида бўладиган Базелга қарши баҳсда майдонга тушиши режалаштирилган.

Трансферга олиб келган Чемпионлар лигаси ўйинлари

Инглизистонлик футболчининг маҳорати Каталония клубининг мураббийлар штаби ва маъмуриятида бирдек ижобий таассурот қолдирди. Ўтган мавсум Чемпионлар лигаси доирасида Нюокастл ва Барселона жамоалари ўртасида кечган учта учрашув бош мураббий Ханси Флик ҳамда спорт директорини ушбу трансфер зарурлигига ишонтирган эди. Хусусан, дастлабки ўйиннинг сўнгги дақиқаларида Гордон яққол марказий ҳужумчи сифатида ҳаракат қилиб, жамоасининг ягона голига муаллифлик қилган ва учрашув каталонийикларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланганди.

Шундан сўнг, 1/8 финал босқичининг Ст Джеймс' Парк стадионида ўтган дастлабки учрашувида безовта қилган оғриқлар сабабли Энтони асосий таркибдан четда қолганди. Бироқ у иккинчи бўлимнинг 21-дақиқасида захирадан майдонга тушди. Spotify Камп Ноу майдонида кечган жавоб ўйинида эса у яна марказий ҳужумчи позициясида ҳаракат қилиб, Барселона ҳужумининг кучига гувоҳ бўлди. Ўша баҳсда каталонийиклар рақиб дарвозасига жавобсиз 7 та гол уриб, кейинги босқич масаласини ҳал қилишган ва Гордон 81-дақиқада алмаштирилганди.

Ханси Флик режалари ва янги синов

Ҳозирги кунда жамоада марказий ҳужумчи позициясида юзага келган танқислик Ханси Фликни шошилинч қарорлар қабул қилишга мажбур қилмоқда. Энтони Гордоннинг турли вазиятларда ўзини кўрсата олгани ва жамоанинг ўйин услубига мослаша олиши мураббийлар штаби учун қўл келиши кутилмоқда. Базелга қарши ўйин футболчи учун янги жамоадаги илк расмий синов вазифасини ўтайди.

Мухлислар ва мутахассислар янги трансфернинг ўйин амалиётидаги илк қадамларини диққат билан кузатиб боришмоқда. Агар Гордон мураббийлар билдирган ишончни оқласа, бу трансфер Каталония клубининг ҳужум чизиғидаги муаммоларга вақтинчалик бўлса-да муносиб ечим бўлиши шубҳасиз.

БарселонаЭнтони ГордонХанси ФликЧемпионлар лигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Жоау Палиня трансфери борасида икарага рози бўлиши мумкинБавария Жоау Палиня трансфери борасида икарага рози бўлиши мумкинБугун, 16:11Франк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиФранк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 15:51Гери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиГери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиБугун, 15:50Ювентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:35Жон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олдиЖон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олдиБугун, 15:11Манчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача