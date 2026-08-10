Дунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошади
Дунёдаги энг узун франсузча тўқиш ипи қарийб 31,42 километрга чўзилган ва бу рекорд Буюк Британиянинг Ситтингборн шаҳрида Эдвард Ҳаннафорд томонидан ўрнатилган. Унинг 31,42 километрлик ипи 2016 йил 12 апрел куни расман тасдиқланган. Ҳаннафорд франсузча тўқишга бўлган қизиқишини 1989 йилда бошлаган ва ранг-баранг ипни тайёрлашга 20 йилдан ортиқ вақт сарфлаган. Муаллифнинг таъкидлашича, рекорд даражасидаги ип ҳали ҳам ўсишда давом этмоқда.
Дунёдаги энг узун французча тўқиш ипи қарийб 31,42 километрга чўзилган. Ушбу ноодатий рекорд Буюк Британиянинг Ситтингборн шаҳрида яратилган.
Рекордни британиялик Эдвард Ҳаннафорд ўрнатган. Унинг 31,42 километрлик французча тўқиш ипи 2016 йил 12 апрель куни расман тасдиқланган.
Ҳаннафорд французча тўқишга бўлган қизиқишини ҳали 1989 йилда бошлаган. У тўртта михли ғалтак ёрдамида ингичка жун иплар ҳосил қилишдан фойдаланган.
Энг қизиғи, рекорд даражасидаги ранг-баранг ипни тайёрлаш учун унга 20 йилдан ортиқ вақт кетган. Муаллифнинг таъкидлашича, ушбу узун ип ҳали ҳам ўсишда давом этмоқда.
Шу тариқа, оддий ҳобби сифатида бошланган машғулот йиллар давомида улкан рекордга айланган. Эдвард Ҳаннафорднинг меҳнати эса французча тўқиш тарихида энг узун иплардан бирини яратди.
…