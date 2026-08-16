Ювентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибди

·4·Спорт
Ювентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибди
Қисқача

Ювентус Аргентина терма жамоаси ва Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибди. Турин клуби Астон Виллага 7 миллион евро кафолатланган тўлов ва 3 миллион евро бонуслардан иборат 10 миллион евролик таклиф тақдим этди, инглиз клуби эса бонусларсиз 10 миллион евро талаб қилмоқда. Молиявий тафовут кичик бўлиб қолгани сабабли, келишув тез орада расмийлашиши кутилмоқда.

Туриннинг Ювентус клуби ёзги трансфер мавсумининг сўнгги кунларида ўз таркибини кучайтириш мақсадида фаол ҳаракатларни давом эттирмоқда. The Athletic нашри хабар беришича, жамоа бош мураббийи Лучано Спаллетти узоқ вақтдан буён талаб қилиб келган тажрибали дарвозабон позицияси бўйича асосий номзод ҳал бўлмоқда. Аргентина терма жамоаси ва Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинес фаолиятини Италия А сериясида давом эттириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер ойнаси очилганидан буён Ювентус раҳбарияти олдида турган энг асосий вазифалардан бири ишончли ва оёғида тўп билан яхши ҳаракат қила оладиган дарвозабон топиш эди. Ди Грегорио ва Периннинг ўйинидан тўлиқ қониқмаган мураббийлар штаби якунда Дибу лақаби билан танилган аргентиналик посбон вариантида тўхталди. Футболчининг ўзи ҳам Астон Вилла клубига бошқа жамоага ўтиш истагини билдирган ва аллақачон туринликлар билан шартнома шартлари бўйича келишувга эришган эди.

Молиявий тафовут ва сўнгги музокаралар

The Athletic журналисти Девид Орнстеуннинг маълумотига кўра, сўнгги соатларда клублар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган. Ювентус раҳбарияти Астон Виллага 7 миллион евро кафолатланган тўлов ва 3 миллион евро бонуслар кўринишида, умумий ҳисобда 10 миллион евролик янги таклифни тақдим этди. Инглиз клуби эса бонусларсиз тўғридан-тўғри 10 миллион евро талаб қилмоқда.

Томонлар ўртасидаги молиявий тафовут жуда кичик бўлиб қолгани боис, келишув тез орада расмийлашиши кутилмоқда. Астон Вилла ҳам ўз навбатида аргентиналик посбонгача бўлган бўшлиқни ёпиш учун ҳаракатларни бошлаб юборган. Париж Сен-Жермен ва Парма ўртасидаги Сион Suzuki трансфери барбод бўлганидан сўнг, инглиз клуби дарвозабонлар чизиғидаги муаммони ҳал қилиш учун янги чоралар кўрмоқда.

Спаллетти хоҳиши ва жамоадаги ўзгаришлар

Эмилиано Мартинеснинг Англия клубидан кетиши унинг Бирмингем жамоасидаги ўрнини бошқа дарвозабон эгаллашига боғлиқ бўлиб турганди. Сўнгги маълумотларга кўра, Астон Вилла раҳбарияти бу борада керакли келишувларга эришмоқда ва бу Дибу Мартинеснинг Италияга йўл олишини тезлаштиради. Дастлабки талаб қилинган 15 миллион евролик нарх ҳам сўнгги кунларда пасайгани Ювентуснинг умидларини янада оширди.

Агар ушбу трансфер муваффақиятли якунланса, Лучано Спаллетти ўз жамоасининг энг муҳим муаммоларидан бирини ҳал қилган бўлади. Эмилиано Мартинеснинг халқаро майдонлардаги улкан тажрибаси ва пеналтиларни қайтаришдаги маҳорати Ювентуснинг олдиндаги ўйинларида катта устунлик тақдим этиши шубҳасиз.

ЮвентусЭмилиано МартинесАстон ВиллаТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олдиЖон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олдиБугун, 15:11Манчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 14:36Интер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмадиИнтер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмадиБугун, 14:18Манчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаМанчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаБугун, 13:38Ювентус ҳимоя чизиғида катта ўзгаришларга тайёргарлик кўрмоқдаЮвентус ҳимоя чизиғида катта ўзгаришларга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 13:37Педро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинПедро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинБугун, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача