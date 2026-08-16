Ювентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибди
Ювентус Аргентина терма жамоаси ва Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибди. Турин клуби Астон Виллага 7 миллион евро кафолатланган тўлов ва 3 миллион евро бонуслардан иборат 10 миллион евролик таклиф тақдим этди, инглиз клуби эса бонусларсиз 10 миллион евро талаб қилмоқда. Молиявий тафовут кичик бўлиб қолгани сабабли, келишув тез орада расмийлашиши кутилмоқда.
Туриннинг Ювентус клуби ёзги трансфер мавсумининг сўнгги кунларида ўз таркибини кучайтириш мақсадида фаол ҳаракатларни давом эттирмоқда. The Athletic нашри хабар беришича, жамоа бош мураббийи Лучано Спаллетти узоқ вақтдан буён талаб қилиб келган тажрибали дарвозабон позицияси бўйича асосий номзод ҳал бўлмоқда. Аргентина терма жамоаси ва Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинес фаолиятини Италия А сериясида давом эттириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер ойнаси очилганидан буён Ювентус раҳбарияти олдида турган энг асосий вазифалардан бири ишончли ва оёғида тўп билан яхши ҳаракат қила оладиган дарвозабон топиш эди. Ди Грегорио ва Периннинг ўйинидан тўлиқ қониқмаган мураббийлар штаби якунда Дибу лақаби билан танилган аргентиналик посбон вариантида тўхталди. Футболчининг ўзи ҳам Астон Вилла клубига бошқа жамоага ўтиш истагини билдирган ва аллақачон туринликлар билан шартнома шартлари бўйича келишувга эришган эди.
Молиявий тафовут ва сўнгги музокараларThe Athletic журналисти Девид Орнстеуннинг маълумотига кўра, сўнгги соатларда клублар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган. Ювентус раҳбарияти Астон Виллага 7 миллион евро кафолатланган тўлов ва 3 миллион евро бонуслар кўринишида, умумий ҳисобда 10 миллион евролик янги таклифни тақдим этди. Инглиз клуби эса бонусларсиз тўғридан-тўғри 10 миллион евро талаб қилмоқда.
Томонлар ўртасидаги молиявий тафовут жуда кичик бўлиб қолгани боис, келишув тез орада расмийлашиши кутилмоқда. Астон Вилла ҳам ўз навбатида аргентиналик посбонгача бўлган бўшлиқни ёпиш учун ҳаракатларни бошлаб юборган. Париж Сен-Жермен ва Парма ўртасидаги Сион Suzuki трансфери барбод бўлганидан сўнг, инглиз клуби дарвозабонлар чизиғидаги муаммони ҳал қилиш учун янги чоралар кўрмоқда.
Спаллетти хоҳиши ва жамоадаги ўзгаришларЭмилиано Мартинеснинг Англия клубидан кетиши унинг Бирмингем жамоасидаги ўрнини бошқа дарвозабон эгаллашига боғлиқ бўлиб турганди. Сўнгги маълумотларга кўра, Астон Вилла раҳбарияти бу борада керакли келишувларга эришмоқда ва бу Дибу Мартинеснинг Италияга йўл олишини тезлаштиради. Дастлабки талаб қилинган 15 миллион евролик нарх ҳам сўнгги кунларда пасайгани Ювентуснинг умидларини янада оширди.
Агар ушбу трансфер муваффақиятли якунланса, Лучано Спаллетти ўз жамоасининг энг муҳим муаммоларидан бирини ҳал қилган бўлади. Эмилиано Мартинеснинг халқаро майдонлардаги улкан тажрибаси ва пеналтиларни қайтаришдаги маҳорати Ювентуснинг олдиндаги ўйинларида катта устунлик тақдим этиши шубҳасиз.
…