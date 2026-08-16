Geely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилинди

·0·Авто
Geely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилинди

Хитойнинг машҳур автомобилсозлик компанияларидан бири бўлган Geely ўзининг замонавий ва инновацион линиясини яна бир илғор модел билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, бозорда катта қизиқиш уйғотаётган янги Geely Galaxy ТТ модели учун дастлабки буюртмаларни қабул қилиш расман бошланди. Ҳозирги кунда глобал автомобилсозлик саноатида тежамкорлик ва тезкор қувват олиш имкониятлари асосий рақобат омилига айланиб бораётган бир пайтда, мазкур янги фастбек ўзининг илғор техник кўрсаткичлари билан мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хитой бозорида тақдим этилган ушбу автомобилнинг бошланғич нархи 145 900 юандан (тахминан 21 400 АҚШ доллари) бошланади. Моделнинг энг юқори орқа астратли версияси эса 169 900 юан (25 000 доллар) этиб белгиланган. Шунингдек, компания аввалроқ атиги 999 нусхада чиқариладиган махсус ва янада қувватли тўлиқ привли ТТ Ultra модификациясини ҳам намойиш этган бўлиб, унинг нархи 209 800 юанни (30 900 доллар) ташкил этади. Ушбу нарх сиёсати машинани ўз синфидаги энг рақобатбардош таклифлардан бирига айлантиради.

Илғор 800 вольтли архитектура ва рекорд даражадаги тезкор қувватлаш

Янги Geely Galaxy ТТ замонавий 800-вольтли электр архитектураси асосида қурилган бўлиб, бу унинг энергияни бошқариш самарадорлигини кескин оширади. Машина учун махсус ишлаб чиқилган КАТЛ Шенхинг ТТ аккумулятори ўрнатилган бўлиб, у NP3.0 деб номланган замонавий иссиқлик тарқалишидан ҳимоя қилиш тизими билан жиҳозланган. Бу эса батареянинг хавфсизлиги ва узоқ муддат хизмат қилишини таъминлайди.

Моделнинг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири унинг ўта тезкор қувват олиш имкониятидир. 6C қувватини қўллаб-қувватловчи аккумулятор атиги 11 дақиқа ичида автомобилнинг юриш масофасини 400 километрдан зиёдроққа ошириш имконини беради. Шунингдек, машина ихчам ва самарали 16-ин-1 электр прив тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу муҳандислик ечими автомобилнинг умумий самарадорлигини янада оширади.

Дизайн ва интеллектуал технологиялар

Ташқи кўринишидан замонавий ва аэродинамик фастбек шаклига эга бўлган Geely Galaxy ТТ ўлчамлари бўйича ҳам кифоя қадар кенг. Автомобилнинг узунлиги 4999 мм, эни 1919 мм, баландлиги 1479 мм ни ташкил этиб, унинг ғилдирак базаси 2920 мм га тенг. Ташқи дизайнда ёпиқ олд қисм, ўзига хос Л шаклидаги фари чироқлари, томга ўрнатилган лидар датчиги ҳамда адаптив электр бошқариладиган спойлер ўрин олган.

Ҳайдовчиларга ёрдам бериш учун автомобил Г-АСД Г-Пилот H7 интеллектуал тизими билан таъминланган. Салон ичида эса рақамли бошқарув панели, марказий экран ва замонавий АР-ҲУД проекцион дисплейи ўрнатилган бўлиб, улар иккинчи авлод Флйме Ауто тизими орқали ўзаро бирлаштирилган. Шунингдек, салондаги 1,97 квадрат метрлик улкан панорамали шиша том ва 14 зоналик массаж, вентиляция ҳамда иситиш функцияларига эга олд ўриндиқлар йўловчиларга юқори даражада қулайлик яратади.

Техник имкониятлар нуқтаи назаридан, орқа привли версиялар 329 от кучи ва 568 Н·м момент ишлаб чиқаришга қодир. Тўлиқ привли ТТ Ultra модификацияси эса янада таъсирчан натижани кўрсатиб, унинг умумий қуввати нақ 568 от кучига етади. Бу эса мазкур электр фастбекни нафақат тежамкор ва қулай, балки жуда сергак ва динамик транспорт воситасига айлантиради.

GeelyЭлектромобилGalaxy ТТХитой автомабиллариЯнги машиналар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этдиҲорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этдиБугун, 11:58Алпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттирадиАлпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттирадиБугун, 10:53Leapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлариLeapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлариКеча, 17:51Классик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлариКлассик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлариКеча, 12:57Натионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлдиНатионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлдиКеча, 11:52Дефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиДефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиКеча, 00:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди