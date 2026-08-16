Geely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилинди
Хитойнинг машҳур автомобилсозлик компанияларидан бири бўлган Geely ўзининг замонавий ва инновацион линиясини яна бир илғор модел билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, бозорда катта қизиқиш уйғотаётган янги Geely Galaxy ТТ модели учун дастлабки буюртмаларни қабул қилиш расман бошланди. Ҳозирги кунда глобал автомобилсозлик саноатида тежамкорлик ва тезкор қувват олиш имкониятлари асосий рақобат омилига айланиб бораётган бир пайтда, мазкур янги фастбек ўзининг илғор техник кўрсаткичлари билан мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хитой бозорида тақдим этилган ушбу автомобилнинг бошланғич нархи 145 900 юандан (тахминан 21 400 АҚШ доллари) бошланади. Моделнинг энг юқори орқа астратли версияси эса 169 900 юан (25 000 доллар) этиб белгиланган. Шунингдек, компания аввалроқ атиги 999 нусхада чиқариладиган махсус ва янада қувватли тўлиқ привли ТТ Ultra модификациясини ҳам намойиш этган бўлиб, унинг нархи 209 800 юанни (30 900 доллар) ташкил этади. Ушбу нарх сиёсати машинани ўз синфидаги энг рақобатбардош таклифлардан бирига айлантиради.
Илғор 800 вольтли архитектура ва рекорд даражадаги тезкор қувватлашЯнги Geely Galaxy ТТ замонавий 800-вольтли электр архитектураси асосида қурилган бўлиб, бу унинг энергияни бошқариш самарадорлигини кескин оширади. Машина учун махсус ишлаб чиқилган КАТЛ Шенхинг ТТ аккумулятори ўрнатилган бўлиб, у NP3.0 деб номланган замонавий иссиқлик тарқалишидан ҳимоя қилиш тизими билан жиҳозланган. Бу эса батареянинг хавфсизлиги ва узоқ муддат хизмат қилишини таъминлайди.
Моделнинг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири унинг ўта тезкор қувват олиш имкониятидир. 6C қувватини қўллаб-қувватловчи аккумулятор атиги 11 дақиқа ичида автомобилнинг юриш масофасини 400 километрдан зиёдроққа ошириш имконини беради. Шунингдек, машина ихчам ва самарали 16-ин-1 электр прив тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу муҳандислик ечими автомобилнинг умумий самарадорлигини янада оширади.
Дизайн ва интеллектуал технологияларТашқи кўринишидан замонавий ва аэродинамик фастбек шаклига эга бўлган Geely Galaxy ТТ ўлчамлари бўйича ҳам кифоя қадар кенг. Автомобилнинг узунлиги 4999 мм, эни 1919 мм, баландлиги 1479 мм ни ташкил этиб, унинг ғилдирак базаси 2920 мм га тенг. Ташқи дизайнда ёпиқ олд қисм, ўзига хос Л шаклидаги фари чироқлари, томга ўрнатилган лидар датчиги ҳамда адаптив электр бошқариладиган спойлер ўрин олган.
Ҳайдовчиларга ёрдам бериш учун автомобил Г-АСД Г-Пилот H7 интеллектуал тизими билан таъминланган. Салон ичида эса рақамли бошқарув панели, марказий экран ва замонавий АР-ҲУД проекцион дисплейи ўрнатилган бўлиб, улар иккинчи авлод Флйме Ауто тизими орқали ўзаро бирлаштирилган. Шунингдек, салондаги 1,97 квадрат метрлик улкан панорамали шиша том ва 14 зоналик массаж, вентиляция ҳамда иситиш функцияларига эга олд ўриндиқлар йўловчиларга юқори даражада қулайлик яратади.
Техник имкониятлар нуқтаи назаридан, орқа привли версиялар 329 от кучи ва 568 Н·м момент ишлаб чиқаришга қодир. Тўлиқ привли ТТ Ultra модификацияси эса янада таъсирчан натижани кўрсатиб, унинг умумий қуввати нақ 568 от кучига етади. Бу эса мазкур электр фастбекни нафақат тежамкор ва қулай, балки жуда сергак ва динамик транспорт воситасига айлантиради.
…